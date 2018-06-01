Фронт работ

Министерство ЖКХ определилось с задачами до конца года

Марина Горбатюк, экс министр жилищно-коммунального хозяйства республики, не справилась с поставленными перед ней задачами и ушла в отставку. Под её руководством в прошлом году была, по сути, провалена программа капитального ремонта многоквартирных домов, остались без внимания проблемы аварийного жилья и неуправляемых управляющих компаний. Сейчас в министерстве новый руководитель, и общественность надеется, что он сможет навести порядок в подведомственной сфере. Причём сделать это нужно резко.

Новый игрок

Сейчас самые больные вопросы в крымском ЖКХ — реализация федеральной программы капитального ремонта многоквартирных домов и решение проблемы утилизации мусора.

Якуб Зейтулаев, заместитель министра ЖКХ РК:

«Министерство системно работает в направлении реформирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства. В частности предстоят реформы в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами. В прошлом году были внесены изменения в закон, и появилось такое понятие, как региональный оператор. Это уполномоченное предприятие, частное или государственное, которое отвечает за работу всей сферы обращения с ТКО в субъекте Федерации».

Это таинственное понятие — «региональный оператор» — стало часто мелькать в речах крымских чиновников от ЖКХ, но что под ним подразумевается, до сих пор не понятно.

Чтобы разобраться в миссии регионального оператора, посмотрим, по какой схеме утилизация отходов ведётся сейчас. Вся система, и это не секрет, носит абсолютно хаотичный характер: каждый муниципалитет решает вопрос уборки и вывоза мусора как может (а может, как мы видим, из рук вон плохо). Персональной ответственности в случае претензий не существует в принципе в связи с ветвистой системой разделения труда. Например, забирать отходы из контейнеров должно мусоровывозящее предприятие, а собирать то, что валяется на площадке вокруг контейнеров, — управляющая компания, обслуживающая район. Какую роль в процессе выполняет муниципалитет — вообще не понятно. Кроме того, сейчас распространена практика, когда мусоровывозящие компании собирают мусор, но до полигонов его не довозят, а сваливают где-нибудь в лесополосе. Пресечь это свинство оказалось не по силам ни Министерству ЖКХ, ни правоохранительным органам.

Царящий беспредел и нарастающее недовольство граждан, погрязших в мусоре, вынудили правительство республики определиться с общей стратегией региона в вопросе обращения с отходами. Было принято решение ввести в мусорную сферу дополнительного игрока — того самого регионального оператора.

Два — лучше, чем один?

Перед региональным оператором заведомо стоит глобальная задача: решить (причём как можно скорее) все больные вопросы в сфере утилизации ТКО на полуострове. Если конкретнее, то он будет ликвидировать несанкционированные свалки, заключать договоры о вывозе бытовых отходов и собирать деньги за эту услугу. Также оператору предстоит отслеживать весь путь мусора: его сбор и транспортировку, а также последующее захоронение или переработку. Он же будет рассчитываться с подрядными организациями, занимающимися вывозом отходов, и попутно выполнять функцию ревизора, проверяя, доехал ли мусор до места размещения. И поскольку региональный оператор станет органом, полностью ответственным за вопросы обращения с ТКО на полуострове, все претензии по этому поводу будут направляться к нему и только.

В итоге схема вывоза мусора изменится следующим образом. Региональный оператор сам собирает с граждан деньги за вывоз мусора — все средства аккумулируются у него. Каждая мусоровывозящая компания по итогам месяца отчитывается, сколько отходов и откуда она вывезла, куда они были доставлены. Оператор проверяет полученные данные и только после этого платит мусорщикам за их работу. Таким образом они будут сами заинтересованы в том, чтобы довезти отходы до полигона — иначе не получат денег.

Якуб Зейтулаев:

«Крымчанам нечего бояться: мусоровывозящие предприятия как работали, так и будут работать, но усилится контроль за их деятельностью. Это позволит сократить количество несанкционированных свалок, поскольку теперь фирме, которая занимается вывозом мусора, чтобы получить оплату за свою работу от регионального оператора, нужно будет предоставлять подтверждение полигона о том, что отходы действительно были туда доставлены».

В конце апреля МинЖКХ путём проведения конкурса выбрало сразу двух региональных операторов. Всего в республике шесть кластеров: пять из них будет обслуживать государственное предприятие, шестой (Ялту и Алушту) — частное.

Основная часть работы будет доверена ГУП РК «Крымэкоресурсы», находящемуся в ведении Министерства ЖКХ. У него вроде как уже есть необходимая производственная база, а в прошлом году была закуплена нужная для работы техника на сумму более 100 млн руб. Что касается частного оператора, которому предстоит обслуживать южнобережные муниципалитеты, то он работает в регионе ещё с 1994 года. Собственно, поэтому и было решено ничего не менять: предоставить фирме возможность остаться на привычной территории и допустить к работе на полуострове сразу двух операторов.

Всё будет

Поскольку новая схема работы с бытовыми отходами заработает лишь с января 2019 года, судить о её эффективности можно будет ещё очень нескоро. Тем временем у Министерства ЖКХ есть ещё одна не проходящая головная боль — реализация программы капремонта. В прошлом году она была откровенно провалена, что окончательно подорвало и без того слабое доверие граждан ко всей затее. Как следствие, взносы в Региональный фонд капремонта делаются всё менее регулярно. Есть ли перспектива выбраться из этого порочного круга?

Как вы помните, программа рассчитана на срок до 2045 года. Однако существует ещё и краткосрочный трёхлетний план: на 2016–2018 годы. Самое время понять, будет ли он выполнен. И. о. генерального директора Регионального фонда капремонта Станислав Глебов уверяет, что все проблемные вопросы уже решены и в ближайшие месяц-два будет выполнен ремонт лифтового оборудования в запланированных на трёхлетний период домах. Кровли также обещают отремонтировать. Причём до наступления осени, а не как обычно — в ноябре-декабре, из-за чего работы изрядно страдают в качестве.