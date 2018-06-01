Хроника борьбы за симферопольскую площадь им. Куйбышева

На этой неделе обещанного властями сноса пресловутого «Куба» — торгового центра, появившегося несколько лет назад на столичной площади им. Куйбышева, — не случилось. Почему? Что будет дальше? Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» составил хронику борьбы за перспективное место.

«Куб» устоял

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» неоднократно рассказывал о ситуации, сложившейся вокруг торговых точек на площади Куйбышева в Симферополе, в частности, о ситуации с торговым центром «Куб», который власти давно уже хотят снести как незаконное сооружение. И последняя наша публикация была сделана накануне обещанного сноса здания, несколько дней назад. Тогда даже начался снос торговых павильонов вокруг «Куба». Их действительно снесли, место зачистили, что называется. Горожане даже шутили по этому поводу в соцсетях, мол, «бастионы вокруг пали, осталась только цитадель». Но не тут-то было...

Вкратце напомним хронологию событий. Информация о зачистке от незаконных объектов сразу двух больших площадей Симферополя — перед Центральным и Куйбышевским рынками — была озвучена властями еще в январе 2015 года. После этого площадь перед симферопольским Центральным рынком действительно освободили от торговых точек, провели реконструкцию и она преобразилась. Также осенью 2017 года Совмин Крыма распорядился признать самовольными постройками 19 объектов, среди которых и ТЦ «Куб». А в начале этого года глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о достигнутой с владельцами здания договоренности о самостоятельном сносе здания. Также глава республики заявлял, что полная зачистка площади перед Куйбышевским рынком будет проведена до начала лета этого года. Однако позже Аксёнов сообщил, что владелец отказался от мирового соглашения.

Ну и началось... Заявления властей о сносе звучали неоднократно. Потом, в апреле этого года, суд приостановил работу торгового центра «до полного устранения нарушений противопожарной безопасности». Затем — снова заявления властей о грядущем сносе... «В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса РФ объект «Торговый центр „Куб“ признан самовольным, обеспечительных мер в отношении данного объекта судом не принято. На основании распоряжения Совета министров Крыма и распоряжения администрации Симферополя должны осуществляться мероприятия по добровольному сносу. Собственник здания отказался от добровольного сноса», — говорил, к примеру, глава администрации Симферополя Игорь Лукашев. Но «Куб» стоял. И даже в 9 часов утра 28 мая этого года (час икс, на который был назначен снос) выстоял.

Дела судебные

Как оказалось, буквально накануне сноса Арбитражный суд Республики Крым «принял обеспечительные меры в отношении торгового центра „Куб“ в Симферополе». Как следует из решения суда, действие постановления администрации Симферополя о принудительном демонтаже объекта приостановлено. «Приостановить действие постановления администрации Симферополя от 30.11.2017 года № 4527 «О сносе объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, ул. Тренева, 1», — указано в документе.

В то же время владельцы здания просили суд не только приостановить действие постановления горадминистрации, а вовсе запретить администрации города, департаменту городского хозяйства администрации, а также иным лицам совершать действия, направленные на снос или демонтаж указанного объекта до вступления в законную силу окончательного судебного акта по делу. «Руководствуясь статьями 90, 91, 92, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд определил: заявление общества с ограниченной ответственностью „Плаком“ о принятии обеспечительных мер — удовлетворить частично. В удовлетворении второй части заявления — отказать», — сказано в определении суда.

Но, уточнялось, что обе части определения суда могут быть обжалованы.

А что же симферопольские власти? На этой неделе стало известно: администрация города рассчитывает на то, что судебные разбирательства в отношении торгового центра «Куб» завершатся в июле. «Все зависит от судов, от процедуры. Мы не можем на это повлиять. Мы надеемся, что закончим суды до июля, может, чуть позже», — заявил глава администрации города Игорь Лукашёв.

«Никаких построек»

Чем закончится противостояние собственника и властей — интрига. Впрочем, очередные заявления уже сделаны. И власти уверены: победа в этом противостоянии будет за городской администрацией. Да и судьба площади уже определена. В частности, администрация Симферополя выбирает проект реконструкции площади им. Куйбышева из двух вариантов. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил глава администрации крымской столицы Игорь Лукашёв. «Нам бы хотелось площадь вернуть в первоначальный вид, как при Советском Союзе. Было два предложения. Либо делать там фонтан как центральную композицию, либо большую подсвеченную клумбу. Из этих двух вариантов мы выберем», — сообщил градоначальник.

Кроме того, по словам Лукашёва, в опрятный вид будет приведен и фасад здания крытого рынка. «Фасад безобразный. Его нужно привести в порядок, сделать его красивым. Должен быть фасад с плавными линиями, понятными. Сама площадь будет свободной и зеленой», — добавил Лукашёв. И он в очередной раз подчеркнул, что никаких построек на площади не останется, тем более не появится.

Что же касается торговцев, то их вроде бы как не оставят ни с чем. Во всяком случае, обещают. К примеру, стало известно, что администрация Симферополя предоставит новые торговые места всем работникам добровольно демонтированных павильонов на площади им. Куйбышева. Об этом также на пресс-конференции заявил Игорь Лукашёв.

«У нас есть договоренность по инвестиционным проектам, они будут работать. Таким образом получат своеобразную компенсацию, потому что деньги мы не можем выделить на эти цели из бюджета», — сообщил глава горадминистрации.

Теперь ждём июля. Горожане, впрочем, уже вовсю обсуждают непобедимость «Куба». Посмотрим, кто кого...