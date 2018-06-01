Автовандалы активизировались

За что на этот раз наказывают владельцев машин?

Многочисленные сожжения частных автомобилей на территории полуострова были зафиксированы и в прошлом, и в позапрошлом годах. Тогда виновных нашли и осудили. Как будет развиваться ситуация теперь, когда в крымской столице снова горят машины?..

За газоны?

Как сообщают наши коллеги — телеканал ИТВ, в Симферополе снова горят автомобили. По сообщениям горожан, за последнее время произошло около десятии поджогов. В городском управлении МВД эксперты подтвердили этот факт. Неизвестные орудуют по ночам и, как правило, роковое внимание уделяется машинам, припаркованным на газонах.

Владимир Шаргородский, житель дома 214а на просп. Победы:

«В 3 часа ночи. Я не видел, как загорелся автомобиль, только утром уже, когда проснулся, вышел на улицу и увидел, что стало с машиной. Никто ничего не слышал».

И это не единственный случай. Первый инцидент здесь произошел две недели назад.

Мария Германенко, жительница дома 214а на просп. Победы:

«Взрыв такой, а потом горение. И дочка мне говорит: „Смотри, мама, отбежали двое“. Видны были только две тени, непонятные силуэты, а во дворе темно».

Светлана Костюкова, жительница дома 214а на просп. Победы:

«Обычно ты слышишь, когда мусор забирают или молодежь кипишует. А в этот раз и не слышали ничего. Ни взрыва, вообще ничего».

Хотя тушить горящие иномарки выезжают пожарные сразу же, но спасти автомобили все равно не удается. Некоторые машины огонь уничтожает просто дотла. Естественно, для владельцев это означает колоссальный урон, как материальный, так и моральный.

Сергей Золотарев, житель Симферополя:

«Рядом с деревьями горели две машины, дальше еще две машины горели, рядом с домами горели. Пострадал товарищ, пенсионер».

Цепь эпизодов активно обсуждают в соцсетях. Мнения горожан разнятся. Чудовищное хулиганство или рискованная хитрость ради страховки? Кто-то полагает, что это месть за неправильную парковку. Между тем в Госавтоинспекции Крыма сообщают, что все факты автомобильных пожаров стоят на личном контроле у руководства МВД по Республике Крым. Заключения экспертиз однозначны: поджоги. Об этом говорит характер возгорания и распространения огня, очаг разрушительного пламени — радиаторная решетка.

Сергей Николаев, начальник УМВД РФ по Симферополю:

«В текущем году в Симферополе произошел ряд поджогов автомобилей. Поджог доказан путем проведения необходимой пожарно-технической экспертизы. И по всем данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам части 2 статьи 167 УК РФ. Это умышленное повреждение имущества путем поджога».

Пять лет тюрьмы — таково максимальное наказание по этой статье. На данный момент ведется следствие. В управлении МВД уточнили, что все преступления совершались ночью.

Сергей Николаев:

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по изобличению этих лиц, в том числе принимаются меры профилактического характера. Прежде всего в местах, где были совершены данного рода преступления, произведены необходимые корректировки по расположению нарядов, которые входят в систему единой дислокации города. Конечно же, в этих местах количество нарядов увеличено».

Вместе с тем сотрудники органов внутренних дел нуждаются в помощи общественности.

Сергей Николаев:

«Что необходимо? Необходима информация, поэтому если вы стали свидетелем либо очевидцем того или иного правонарушения, преступления, необходимо обратиться в ближайший отдел полиции или использовать возможности обращения на линию 102 и сообщить ту или иную оперативно значимую информацию. Необязательно раскрывать свои личные данные, можно обратиться анонимно».

Прежние случаи

Жгли машины в Крыму и прежде. Например, в 2016 году полуостров (особенно автовладельцев, конечно) взбудоражила информация о серии пожаров в Симферополе. Позже стало известно: Киевский районный суд Симферополя признал двоих симферопольских поджигателей виновными в умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений. Они за пару месяцев сожгли двенадцать автомобилей в крымской столице и были осуждены по соответствующей статье.

Также волна массовых поджогов машин прокатилась по ЮБК в феврале 2017 года. Были зафиксированы сразу 12 возгораний автомобилей в округе Большая Ялта. И «эпидемия» продолжилась. В течение нескольких дней количество сгоревших на ЮБК иномарок увеличилось до 23 единиц. Но уже через неделю сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали в Симферополе подозреваемого в массовых поджогах автомобилей на Южном берегу Крыма. Им оказался житель Челябинска, который был осуждён также по соответствующей статье.