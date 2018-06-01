Кому выгоден пожар в Щёлкино?

По следам чрезвычайного происшествия в крымской глубинке

Поводом для этой публикации стало письмо, отправленное в редакцию газеты «Крымский ТелеграфЪ» из Щёлкино, где не так давно произошёл пожар, изменивший, похоже, жизнь многих граждан. Ситуация в городе, как говорят местные жители, крайне неспокойная. Тем более что в своих бедах люди винят и неких дельцов, желающих перестроить под себя торговлю, и местные власти. Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» сделал обзор ситуации.

Письмо в редакцию

Вот такое письмо получила на днях редакция «Крымского Телеграфа». Автор, хотя и попросил в нём прощения за сумбурное изложение, достаточно ярко описал обстановку и суть проблемы. А сумбур... Нервы, депрессия, ощущение безысходности — это вполне понятно...

«Здравствуйте, очень прошу вас затронуть новость, очень важную для целого маленького городка на востоке Крыма... Тишина, огласки нет, а на грани истерики находится 20 процентов жителей города, и помощи ждать не от кого, везде все молчат. В маленьком курортном городке, жители которого живут исключительно за счет курортного сезона, случился пожар. В городе безработица, нет абсолютно никакого производства, и местные вынуждены заниматься или торговлей, или арендой недвижимости. Сгорела примерно половина торговой площади, на которой находились магазины. Самое главное, что весь рынок был построен за счет местных предпринимателей, в 2007 году, рынок как бы еще новый. Стоимость каждого магазина была примерно по курсу прошлых лет от 5 до 10 тысяч у. е. за 1 место (один магазин). Семьи брали кредиты, и для маленького города это очень ощутимые суммы. Люди до сих пор отдают долги за магазины. Сейчас все готовились к сезону, в каждый магазин был завезен товар для летнего сезона, который тоже брался в кредит, под расписки, в долг. Людям даже не дали отработать сезон и что-то заработать — все спалили. Ходят слухи, что это место очень облюбовали под строительство ТЦ, и больше всего люди боятся, что если сейчас они снова построят рынок за свои деньги, его снова сожгут... Рынок, кстати, был закрыт и охраняем, и сгорели только магазины внутри рынка, сейчас пожарные дадут заключение: проводка — и гуляйте! Около 80 магазинов сгорело дотла, еще примерно столько же магазинов пойдут под снос... В каждой семье в городе горе, т. к. люди кормили семьи за счет этой работы, и все каждый год ждут курортный сезон. В городе всего официально около 10 000 населения, но фактически там живет не больше 5000–6000 человек. Т. е. очень маленький город и все друг друга знают в лицо, горе в каждой семье...»

ЧП с последствиями

Как стало известно журналистам, в городе Щёлкино случилось сразу три крупных пожара за несколько дней. Первый — в ночь с 18 на 19 мая. Пожар произошел в пятиэтажном здании по адресу г. Щелкино, дом № 102 (в городке нет деления на улицы). Тогда от огня пострадал примыкающий к зданию магазин и, как можно судить по информации, поступившей от местных жителей, сразу появились подозрения в поджоге. Через день, в воскресенье, 20 мая загорелась еще одна городская пятиэтажка. На этот раз хоть пожарные и спасали от огня людей (троих щелкинцев как минимум) и эвакуировали жильцов дома, разговоров о поджоге не было. А в следующую ночь, 21 мая, в МЧС снова поступил сигнал о сильном пожаре. На этот раз на городском центральном рынке. Пожарные сработали как полагается, но пожар, охвативший площадь в 250 квадратных метров, уничтожил несколько десятков торговых точек местных предпринимателей.

И вот тут люди стали заявлять, что пожары выгодны руководству города, чтобы установить контроль над городской торговлей. В частности, построить на месте рынка торговый центр. В этой связи упоминались глава местной администрации Владимир Загребельский и глава горсовета Щелкино Сергей Варавин.

Якобы, как заявляют щелкинские общественники, до пожара к предпринимателям постоянно приходили Варавин и Загребельский, настаивали на строительстве торгового центра на месте рынка. А в сгоревшей пятиэтажке летом собирались открыть новый супермаркет. «Накануне пожара туда завезли оборудование на пять миллионов, товар. Там кто-то выломал окно, влез и поджег. Хозяин супермаркета, переехавший в Щелкино бизнесмен из Сибири, в шоке», — рассказывают граждане.

Также людям якобы предлагали возможность взять в аренду торговые точки в будущем ТЦ. Но те отказались — невыгодно и неинтересно. Граждан вполне устраивал рынок каким он был. А был он, кстати, вполне ухоженный, благоустроенный. А так как менять ничего не хотели, возник конфликт интересов.

Но местные власти категорически отвергают подозрения общественников.

Сергей Варавин, председатель горсовета Щелкино:

«Это однозначный наговор для того, чтобы повернуть людей не в ту сторону. Что касается перспективных инвестпроектов по торговым и торгово-развлекательным центрам, то ничего такого на сегодня нам не поступало».

Не разделяет подозрений в злом умысле и руководство района.

Светлана Иванова, глава администрации Ленинского района:

«Сейчас говорить о причинах пожара еще рано. Проводятся следственные мероприятия. Мне не хотелось бы, чтобы распространялись».

При этом на вопрос крымских журналистов о том, будут ли власти помогать погорельцам, глава исполнительной власти района сообщила: торговцы в первую очередь должны до конца навести порядок со своими документами.

Светлана Иванова:

«Мы неоднократно, в том числе с вице-премьером Павлом Королевым, собирались с предпринимателями, разбирали каждый случай. Говорили людям, что сделать, чтобы оформить правоустанавливающие документы под своими объектами. Но предприниматели Щелкино, не имея на руках правоустанавливающих документов на сегодняшние объекты, упорно не хотят действовать в законодательном русле, просят под них придумать законы.

Но я им много раз говорила: „Вас при Украине обманывали, а вы и сейчас просите обманываться“. Поэтому вытеснение предпринимателей и пожары я воедино связывать не хочу, пока не увижу результаты следственных мероприятий».

Острые слова

Еще одно любопытное мнение озвучила журналистам бывший мэр Щёлкино Татьяна Ерманова. Дескать, щелкинский рынок — это пример государственно-частного партнерства. В том смысле, что сам рынок государственный, но предприниматели там работают на договорных условиях и вложили много средств в свои рабочие места. «Сам рынок — это МУП „Торговый центр“, люди брали там точки в аренду, — рассказала Ерманова. — Администрация при Украине не вложила ни копейки в этот центр, все было сделано за счет вложений предпринимателей. Лишь по периметру рынка многие смогли оформить магазинчики. Люди видят, что администрация и депутатский совет Щелкино в открытую их гнобят. Из-за этого и идет борьба. Я говорю не только от себя, но и от многих местных жителей, которые мне постоянно звонят. Уже несколько месяцев идет война с аллеей и рынком. Их уничтожают и четко говорят, что уберут. Людям говорят, чтобы они ни на что не рассчитывали». Вот такое мнение, такая вот явно неудобная для местных властей информация из собственных, как говорится, источников. Насколько она реальна? Разбирательства, надеемся, покажут.

Кроме того, как сообщают журналисты, по словам бывшего мэра Щелкино, местные жители постоянно пишут письма президенту России Владимиру Путину и в другие инстанции, но «эти письма пересылаются местным властям». «Сгоревший магазин под пятиэтажкой, я так понимаю, собирался влиять тут на цены, — делится предположениями Ерманова. — Ситуация с рынком — это первый показатель того, что дальше возьмутся за торговую аллею».

Также информация Ермановой перекликается с вышеупомянутым письмом, полученным редакцией газеты «Крымский ТелеграфЪ». О том, что торговля и обслуживание туристов, приезжающих летом на «дешевое» Азовское море, — единственный источник дохода. «Пожары — это горе для нашего населения, — говорит Ерманова. — Мне многие предприниматели звонили, рассказывали, что уже закупили товар на лето, влезли в долги, взяли кредиты. Но идет открытый передел земельных вопросов. У них стремление одно — захватить всю землю, переделить ее, снова перепродать, найти инвесторов. Но не для того чтобы повысить благосостояние граждан нашего города, в котором нет работы». Опять же смелое заявление, но дыма без огня не бывает (простите за тематический каламбур).

Товар у торговцев города Щелкино действительно теперь или сгорел, или у них не осталось места для его продажи. Поэтому пожары — это еще и бедность: не все щелкинцы смогут вернуть для себя прежний уровень жизни.

Также стало известно, что и республиканские власти не остались в стороне от беды, постигшей жителей этого города. После третьего пожара Щелкино посетил куратор Ленинского района, вице-премьер Совмина Крыма Павел Королев. Он пообещал помощь в ликвидации последствий пожара и восстановлении рынка. Впрочем, это не успокоило жителей Щелкино, они ждут конкретных действий. И людей понять можно. Вполне справедливые ожидания...

В ожидании экспертного заключения

Но что же говорят о произошедшем в МЧС, как оценивают ситуацию правоохранители? Из-за чего пожары? Пока официальной информации нет (и это тоже, кстати, подходящая почва для разнообразных слухов и «теорий заговора»). Кроме того, до тех пор пока не будет получено экспертное заключение, предпринимателям не разрешают даже заходить на сгоревшую часть рынка. «Мы ещё результаты экспертизы республиканского МЧС ждём и ничего не можем там делать до тех пор, даже не можем разобрать сгоревшие конструкции. Я был у прокурора, он пока не даёт разрешения на расчистку территории», — сказал журналистам руководитель щёлкинского МУП «Торговый центр» Сергей Ляляев. И добавил, что предприниматели пока подсчитали только примерный ущерб от пожара, точная объективная оценка ущерба будет проведена после выяснения причин пожара. Определение суммы ущерба в результате пожара усложняет ещё и то, что у многих предпринимателей в павильонах находились документы, накладные и паспорта...

Обещают помощь и городские власти.

Сергей Варавин:

«Мы работаем, прилагаем все усилия, обращаемся в соответствующие органы, чтобы они ускорили процесс и побыстрее расчистили от пожарища территорию, чтобы полноценно могли работать предприниматели».

А еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» намерен следить за развитием событий в Щёлкино.