Как посеять ветер

Закрытие ТЦ «Муссон» в Севастополе стало зеркалом борьбы местных элит

Несколько дней назад в Севастополе на неопределённое время оказался закрыт один из крупнейших торговых центров города. Официальные причины — нарушения противопожарной безопасности, а также неправильное распоряжение землёй, на которой стоит ТЦ. Владелец же «Муссона» утверждает, что происходящее — результат предвзятости со стороны севастопольской исполнительной власти. А тем временем и люди без работы остались, и социальное напряжение в городе растёт и сам город потеряет много миллионов из-за недополученных налогов. Дошло уже до того, что «Муссон» собрались просто снести...

С чего началось

Ещё 10 мая на заседании правительства губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников выразил недоумение, мол, почему до сих пор работает торговый центр «Муссон», в котором, были выявлены нарушения противопожарной безопасности? Ведь другие объекты с выявленными нарушениями закрылись. «Чем „Муссон“ лучше остальных торговых центров?» — задал тогда вопрос Овсянников помощнику прокурора Сергею Неудахину. Вопрос оказался риторическим, как оказалось. Из-за апелляции прокураторы на решение суда отказать во временном закрытии торгового центра. Апелляция, похоже, также стала причиной того, что губернатор назвал деятельность прокуратуры "имитацией работы«.Последовал и специфический, чисто севастопольский выпад в сторону владельца ТЦ. Дескать, наблюдается «хорошее взаимодействие собственника „Муссона“ с заксобранием». О системном противостоянии правительства города и заксобрания «Крымский ТелеграфЪ» рассказывал неоднократно, поэтому должно быть понятно, почему данный выпад «чисто севастопольский». Ведь за этой деталью хорошо просматривается борьба местных элит.

Однако, владелец торгового центра «Муссон» Владимир Плотка объяснил тогда, что: «Нас не закрыли, потому что у нас самое организованное предприятие в этом плане. Где ещё в торговом центре Севастополя есть система пожаротушения — только у нас, а это самое главное. У нас все системы практически работают. У нас нашли только то, что плохо работает: где-то звука недостаточно в оповещении, лестница покрыта в некоторых местах противопожарной краской меньшей толщины, чем должно быть. Придумали, что нет вторых лестниц для эвакуации из кинотеатра, а они у нас есть... Нас закрывают... потому что зависть — она безгранична».

Также правительство города пошло в атаку и с другой стороны. Говоря о государственной кадастровой оценке земли — её будут использовать при начислении налога на землю с 2020 года, — заместитель губернатора Илья Пономарёв сообщил, что торговля не значится в перечне разрешённого использования земли под «Муссоном»: это «земли сельскохозяйственого назначения, технической инфраструктуры, связи и телекоммуникаций, земли смешанного использования».

Удобный повод?

А дальше пошли судебные заседания. В итоге, ТЦ закрыли — 24 мая городской суд принял решение избрать меру обеспечения в виде закрытия ТЦ «Муссон» до рассмотрения дела по иску прокуратуры Севастополя в отношении руководства торгового центра. А 28 мая судебные приставы пришли опечатывать «Муссон». Это стало поводом для митинга возле торгового центра, на котором, по разным оценкам, собралось до пары тысяч человек (цифра, вероятно, реальная, ведь в «Муссоне» численность арендаторов и их сотрудников составляет около 1300 человек, включая предпринимателей). Люди требовали справедливости и возобновления работы «Муссона». Также около семи тысяч севастопольцев оставили свои подписи под петицией о возобновлении работы ТЦ. А власть, ожидаемо, увы, назвала это «майданом» и манипуляцией общественным мнением. Не разделяя истерики в социальных сетях по этому поводу, со своей стороны заметим — это вполне нормальный процесс для развитого, здорового гражданского общества. Люди имеют право на выражение своего мнения. Тем более, когда речь идёт о благополучии их, и их семей. Тем более, что опасения граждан могут оказаться совсем не напрасными и они навсегда лишатся своих рабочих мест. Дело вот в чём. Как говорит владелец «Муссона», учитывая сложившуюся ситуацию, торговый центр в лучшем случае может быть закрыт до сентября, а учитывая желание власти, чтобы он не работал, говорит Плотка, ТЦ может не работать до конца года. Но главная цель иска правительства к ПАО «Муссон» не парализовать работу крупного торгового центра, а снести его. Теперь уже через суд правительство будет добиваться сноса 16 сооружений «Муссона», расположенных на участке площадью 243531 квадратных метра.

И причём же тут первоначальная «зацепка» о несоблюдении противопожарной безопасности? Теперь это уже выглядит просто, как удобный повод для начала «наступления», не так ли?..

Но, вернёмся к сносу.

Не доставайся никому?

Итак, правительство Севастополя решило снести комплекс, поскольку, как указано в иске, его владелец построил объекты недвижимости на земле с видами разрешенного использования: земли сельскохозяйственного назначения, земли технической инфраструктуры, земли связи и телекоммуникаций, земли занятые незавершенным строительством, земли смешанного использования, то есть, неотведенном для целей фактического использования. При этом, как сообщается в материалах суда, капитальные объекты ПАО «Муссон» эксплуатируются как торгово-развлекательные, спортивные, гостиничные, производственные и деловые.

Предварительное судебное заседание по делу о сносе «Муссона» назначено на 19 июня. А пока ПАО «Муссон» суд запретил совершать какие-либо действия по распоряжению объектами недвижимого имуществом, расположенными на улице Вакуленчука, 29.

Кроме этого, как стало известно севастопольским журналистам, по предварительным подсчётам, в результате закрытия ТРЦ «Муссон» предприятие недополучит доход в сумме около 94 млн рублей. И, как следствие, предприятие недоначислит в бюджет около 12,5 млн рублей налога на добавленную стоимость и прибыль.

Со слов руководства компании, в настоящий момент около 490 сотрудников ПАО «Муссон» на грани сокращения или увольнения из-за сокращения продолжительности рабочей недели,. Также, по словам руководства, сотрудники фирмы могут потерять 11,4 млн рублей заработной платы, и, как следствие, в бюджет не будут перечислены налоги с этой неначисленной зарплаты в сумме до 3,1 млн рублей. Таким образом, общие потери бюджета за месяц простоя «Муссона» оцениваются в компании в сумму около 15,6 млн рублей.

Вот такая арифметика. Вот такая борьба элит. В которой заложниками оказываются севастопольцы.