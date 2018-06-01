Сомнительная радость и новые страхи

«Крымская повестка» вышла на новый уровень неадекватности

На этой неделе украинские СМИ, освещающие события на полуострове, поддались новым страхам, радовались ветру, считали чужие деньги и множили странные фантазии.

Близко к провалу

Не исчезает с информационных украинских лент и тема якобы грядущей российской агрессии в отношении Украины. Например, человек со странной должностью «постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым» — Борис Бабин — рассказывает, что «России необходим Северо-Крымский канал и есть три основных варианта, чтобы его получить». По словам человека со странной должностью, первый вариант: если канал (вернее, его воду) даст Крыму возможный претендент на пост президента Юлия Тимошенко. Второй вариант: «сугубо юридический, сейчас происходит беготня российских адвокатов и других афеллированных людей, чтобы получить решение украинских судов по вопросам Северо-Крымского канала». Третий вариант, самый радикальный: «просто силой взять контроль над этим объектом на подконтрольной Украине территории». Говоря про третий вариант, Бабин имел в виду «опасную тенденцию — потерю признаков государственного управления в некоторых местностях, приближенных к Крыму, например, в Геническом районе».

Треть реальная

Сайт другого крупного телеканала ретранслировал российскую новость. Снабдив зачем-то своими акцентами на денежной стороне вопроса, чего в оригинальной новости не было. А новость подаётся так: «Летом 2018 года более трети россиян хотели бы отдохнуть в Крыму, если бы имели на это деньги. Такие данные сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). С 2014 по 2016 год доля желающих отдохнуть на полуострове выросла с 8 до 27%. По состоянию на 2018 год в Крым хотят поехать 37% опрошенных россиян. Опрос проводился в мае среди 2000 респондентов в 80 регионах».

Что ж, считать чужие деньги не противозаконно (если не воровать, конечно), тут вопрос чисто моральный. Можно, конечно, вспомнить и то, что большинству украинцев, стараниями их же собственных властей, не светит даже такая перспектива. Но не будем развивать эту неприятную для оставшихся на Украине адекватных людей тему. Не будем уподобляться.

Даже погода против...

Некоторые украинские СМИ в погоне за негативом опускаются на запредельные глубины. Например, вот такая новость с заголовком «Даже погода против» (в смысле против российского Крыма). «На Крымский полуостров обрушился сильный штормовой ветер и уже успел наделать беды. По словам жителей Симферополя, порывы ветра уже повалили несколько деревьев, усложнено движение, пострадали машины. Из-за мощного ураганного ветра повалилось дерево возле городского ж/д вокзала, между улицами Москалева и Гоголя. Это послужило причиной того, что движение было осложнено в обоих направлениях, скопились машины и образовались пробки. Штормовой ветер повалил дерево и в районе улицы Серова. По информации очевидцев, одна из веток задела припаркованную под ним машину...»

Ну и так далее... А ведь это был обычный прогноз погоды. Пока в него не вмешалась политика. На кого же рассчитаны такие, с позволения сказать, новости?..

Треть фантазийная

Сайт крупного украинского телеканала, среди прочих СМИ по ту сторону Перекопа, множит странную информацию, озвученную народным депутатом Украины Мустафой Джемилевым. Дескать, «российская власть осуществляет массовое заселение Крыма русскоязычными гражданами из других регионов». Называется и цифра — от 850 тысяч до 1 миллиона человек. Дескать, «это ничто иное, как принудительная смена демографии полуострова». Тут же следуют заявления о неких «военных преступлениях» России в связи с вышеупомянутыми заявлениями. По мнению Джемилева, именно поэтому информация и замалчивается. Тут даже не в отсутствии логики дело. Свои заявления Джемилев, по его собственному признанию, основывает на информации «от самих жителей Крыма, которые остались на полуострове после 2014 года». Но если бы такое происходило на самом деле, то каждый третий на полуострове был бы новичок, приезжий — и такое количество новых людей обязательно заметили бы крымчане. Но в реальности не замечают. Почему же? Наверное, потому, что ничего подобного нет.