Мадрид – кубковый город!

Продолжается период, богатый на футбольные события

Две недели остаётся до начала матчей XXI чемпионата мира по футболу, который с интересом ожидают и российские поклонники замечательной игры, и болельщики во многих странах. Но до начала этого фестиваля футбольного искусства европейских болельщиков поджидали финалы традиционных розыгрышей Кубка чемпионов и Кубка Лиги Европы УЕФА, организация которых на этот раз была поручена соответственно Киеву и Лиону.

В третий раз «Атлетико»

Первым во французском Лионе, на «Стад Люмьер», был назван обладатель Кубка Лиги Европы УЕФА сезона-2017/2018, который оспаривали двукратный владелец второго по значению континентального приза для клубов мадридский «Атлетико» и марсельский «Олимпик».

Этот приз начали разыгрывать в сезоне-1971/1972, тогда он носил название Кубок УЕФА, конкурируя с Кубком обладателей кубков УЕФА. Наконец эти два турнира были объединены в один, получивший в сезоне-2009/2010 наименование Лига Европы УЕФА и ставший достойным конкурентом Лиги чемпионов. Не случайно победитель этого турнира получает право играть в матче за Суперкубок УЕФА и выступать в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

За 47-летнюю историю этого турнира заветным кубком владели 26 клубов. Рекордсменом является испанская «Севилья», становившаяся обладателем почётного приза шесть раз: трижды, когда он назывался Кубком УЕФА, и столько же раз «Севилья» совершала круг почёта с Кубком Лиги Европы УЕФА (2014, 2015, 2016 годы). В свое время на Кубке УЕФА выгравировали имена московского ЦСКА, донецкого «Шахтёра», санкт-петербургского «Зенита», с которыми в разные годы встречалась симферопольская «Таврия», отмечающая в нынешнем году своё 60-летие.

В нынешнем сезоне в финал вышли испанский «Атлетико» и французский «Олимпик» из Марселя. Мадридцы начинали сражение на международной арене, выступая в розыгрыше Лиги чемпионов. В группе C они одолели итальянскую «Рому» из Рима — 0:0, 2:0, уступили лондонскому «Челси» — 1:2, 1:1, и сенсационно разошлись миром с азербайджанским «Карабахом» из Агдама — 0:0, 1:1, заняв третье место, что позволило им продолжить выступления, но только оспаривая Кубок Лиги Европы УЕФА. Здесь они в 1/16 финала победили датский «Копенгаген» — 4:1, 1:0, в 1/8 — московский «Локомотив» — 3:0, 5:1, в 1/4 — португальский «Спортинг» из Лиссабона — 2:0, 0:1, в 1/2 — лондонский «Арсенал» — 1:1,1:0.

Марсельцы тоже стартовали с группового турнира, но в Лиге Европы, где, сыграв с турецким «Коньяспором» — 1:0, 1:1, австрийским «Ред Буллом» из Зальцбурга — 0:1, 0:0, португальской «Виторией» из Гумараиша — 2:1, 0:1, заняли второе место и квалифицировались в плей-офф. Здесь они прошли в 1/16 финала, обыграв португальскую «Брагу» — 3:0, 0:1, в 1/8 — испанский «Атлетик» из Бильбао — 3:1, 2:1, в 1/4 — немецкий «Лейпциг» — 0:1, 5:2, в 1/2 — знакомый «Ред Булл» — 2:0, 1:2.

Увы, финальная игра не удалась марсельцам. «Палачом» для французов стал уроженец этих мест... игрок сборной Франции Антуан Гризманн, выступающий уже не первый год за одну из лучших команд Испании. Именно он забил два великолепных мяча в ворота «Олимпика», а «добил» французов испанец Габи — 3:0. В третий раз подопечные аргентинца Диего Симеоне стали владельцами Кубка Лиги Европы УЕФА, получив возможность в сезоне-2018/2019 вновь вступить в борьбу за Кубок чемпионов. Этот успех мадридцам принесли вратарь словенец Ян Облак, защитники хорват Шиме Врсалько, француз Лукас-Франсуа Эрнандес, уругвайцы Хосе Мария Хименес и Диего Годин, полузащитники испанцы Габи, Коке, Сауль, нападающие француз Антуан Гризманн, бразилец Диего Коста, аргентинец Анхель Корреа, выходившие на замену испанцы Хуанфран, Фернандо Торрес, ганец Томас Партей.

В тринадцатый раз «Реал»

За 63 года своего существования Кубком владели 22 клуба. Причём двенадцать из них побеждали по несколько раз, а все рекорды принадлежат мадридскому «Реалу», который уже в 13-й раз выиграл престижный приз (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 годы). Клуб шесть раз совершал круг почёта с Кубком европейских чемпионов и вот теперь в Киеве в седьмой раз — с Кубком Лиги чемпионов. Причём выигрывал новый приз два раза подряд, чего никому не удавалось, а в минувшую субботу и в третий раз! Ну а лидер атак команды португалец Криштиану Роналду сыграл в 153-х матчах за этот приз и забил 120 мячей. За ним может угнаться только форвард «Барселоны» аргентинец Лионель Месси (125 матчей, 100 голов). Ведь остальные преследователи отстают от них на «три трамвайные остановки». Соперник мадридцев по нынешнему финалу, «Ливерпуль», пять раз владел этим призом: 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 годы.

Чтобы ныне прорваться в финал, «Реал» в групповом турнире разобрался с кипрским АПОЭЛем — 3:0, 6:0, с дортмундской «Боруссией» — 3:1, 3:2 и уступил лондонскому «Тоттенхэму» — 1:1, 1:3, а затем вывел из борьбы в плей-офф парижский ПСЖ — 3:1, 2:1, туринский «Ювентус» — 3:0, 1:3, мюнхенскую «Баварию» — 2:1, 2:2. А вот как по этому пути прошагали ливерпульцы. В группе E они сыграли с испанской «Севильей» — 2:2, 3:3, с московским «Спартаком» — 1:1, 7:0, со словенским «Марибором» — 7:0, 3:0, а затем вывели из борьбы в плей-офф португальский «Порту» — 5:0, 0:0, земляков из «Манчестер Сити» — 3:0, 2:1, римскую «Рому» — 5:2, 2:4.

Блестяще начали родоначальники футбола и решающий матч под руководством немецкого тренера Юргена Клоппа, загнав ребят француза Зинедина Зидана, как у нас говорится, «за Можай». Но на 35-й минуте из-за травмы ноги покинул поле ведущий форвард «Ливерпуля», египтянин Мохаммед Салах, забивший в сезоне 32 мяча, и его товарищи заметно погасли. А в начале второго тайма юмористическую, но весьма болезненную для себя и команды ошибку допустил вратарь англичан немец Лорис Кариус, который собственной рукой уложил мяч на ногу соперника, француза Карима Бенземы, и тот открыл счёт. Но уже через четыре минуты африканец британцев Садио Мане сравнял результат. И тут на поле появился избавившийся от травм валлиец Гарет Бейл и огорошил соперника двумя голами — 3:1. Первым из разряда «гениальных», в падении на спину, через себя «ножницами», а вторым — опять начудил вратарь «Ливерпуля», не удержавший в руках мяч, пробитый с весьма дальней дистанции.

Очередной успех легендарному «Реалу» принесли вратарь костариканец Кейлор Навас, защитники испанцы Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, бразилец Марсело, Рафаэль Варан с Мартиники, полузащитники бразилец Каземиро, хорват Лука Модрич, испанец Иско, немец Тони Кроос, нападающие француз Карим Бензема и португалец Криштиану Роналду, выходившие на замену испанец Хосе Игнасио Начо, валлиец Гарет Бейл, голландец Марко Асенсио.