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Спорт

Без явных фаворитов

Покажут ли себя поляки в этот раз?

Группа H: у всех одинаковые шансы

Когда состоялась жеребьёвка команд этой группы, в которую попали сборные Польши, Сенегала, Колумбии и Японии, все представители этих стран успокоились: в ней нет явного фаворита, которому обеспечена комфортная дорога в плей-офф. Тем более что каждая из этих сборных уже имеет неоценимый опыт выхода на предыдущих чемпионатах мира из группового этапа в плей-офф, что делает их в основном равными друг другу.

С хорошим настроением

Все эти команды с хорошим настроением приезжают в Россию. Ведь поляки, сенегальцы и японцы на отборочных этапах к ЧМ-2018 стали победителями в групповых турнирах в зонах Европы, Африки и Азии. А вот колумбийцы финишировали только четвёртыми в зоне Южной Америки, но лишили прямой лицензии на мундиаль обладателей Кубка Америки — очень сильных чилийцев. И всё в группе будет решать тот факт, как каждая команда смогла подготовиться к турниру за последний месяц. Ведь уже 19 июня в борьбу в группе H вступают Польша — Сенегал (московский стадион «Спартак») и Колумбия — Япония (Саранск). Второй тур запланирован на 24 июня. В нём в Екатеринбурге встречаются Япония — Сенегал, а в Казани — Польша — Колумбия. Заключительный, третий тур намечен на 28 июня: Япония — Польша (Волгоград) и Сенегал — Колумбия (Самара).

Сборная Польши

И всё же Белые Орлы, как величают сборную, наиболее именитые среди нынешних своих соперников. Правда все её громкие успехи на международной арене приходятся на минувшие десятилетия. В активе поляков есть, к примеру, два олимпийских комплекта серебра, завоёванного в Монреале-1976 и в Барселоне-1992. А вот отбор на ЧМ-2010 и ЧМ-2014 сборная Польши не сумела пройти. И теперь, ведомая главным тренером Адамом Навалкой, она постарается доказать, что кризис в команде миновал. Ведь в её рядах играют такие классные футболисты, как 32-летний защитник Лукаш Пищек из дортмундской «Боруссии», его товарищи по обороне 30-летний Камиль Глик из французского «Монако», 28-летний чемпион России Мацей Рыбус из московского «Локомотива», полузащитники 32-летний Якуб Блащиковский из немецкого «Вольфсбурга», 29-летний Камиль Гросицкий из английского «Халл Сити», 29-летний форвард, капитан сборной Роберт Левандовский из мюнхенской «Баварии».

Сборная Сенегала

Если поляков называют Белые Орлы, то сенегальцев — Львы Теранги. Но заслуги в мире футбола у них значительно разнятся. Приходятся они на 2002 год, когда сборная заняла второе место в розыгрыше Кубка африканских наций, а затем заявила о себе на чемпионате мира на полях Японии и Южной Кореи. Сенсационно завершилась в пользу сенегальцев их первая встреча в группе с действующим чемпионом мира на тот момент, сборной Франции — 1:0, после чего последовали ничьи с датчанами — 2:2 и уругвайцами — 3:3. Второе место в группе вывело их в 1/8 финала, где сенегальцы в добавочное время взяли верх над шведами — 2:1, но в четвертьфинале в добавочное время уступили сборной Турции — 0:1. Они показали себя весьма уверенно и были очень рады, что их лучший футболист, Эль-Хаджи Диуф, попал в символическую сборную чемпионата мира.

И вот теперь, ведомые главным тренером Алью Сиссе, «львы» во второй раз отправляются на мундиаль, при этом рассчитывая на то, что их ведущие мастера: 28-летний защитник Кара Мбодж из бельгийского «Андерлехта», полузащитники 28-летний Идрисса Гейе из английского «Эвертона», его ровесник Шейху Куяте из «Вест Хэм Юнайтед» и, конечно же, 26-летний форвард Садио Мане из «Ливерпуля» — могут вывести сборную в плей-офф.

Сборная Колумбии

Хотя «ковейщики» всегда считались пятым-шестым колесом в южноамериканской футбольной телеге, уступая бразильцам, аргентинцам, уругвайцам, чилийцам, они уже в шестой раз стартуют в решающей части чемпионатов мира. И наконец в Бразилии-2014 добились права играть в четвертьфинале, хотя до этого на мундиалях 1990 и 1994 годов уже пробивались в 1/8 финала. Но тогда их возглавлял выдающийся тренер Франсиско Матурана, воспитавший плеяду ярких мастеров: Карлоса Вальдерраму, Леонеля Альвареса, Луиса Карлоса Переу, Рене Игиту, Виктора Аристисабаля, братьев Оскара и Ивана Рамиро Кордоба, Фарида Мондрагона.

Теперь в распоряжении главного тренера сборной, аргентинца еврейского происхождения Хосе Пекермана, тоже имеются высококлассные исполнители. Это 29-летний вратарь Давид Оспина из лондонского «Арсенала», защитники 31-летний Кристиан Сапата из итальянского «Милана», 26-летний Сантьяго Ариас из голландского ПСВ, 26-летний полузащитник Хамес Родригес из мюнхенской «Баварии», нападающие 32-летний Радамель Фалькао из «Монако» и 31-летний Карлос Бакка из испанского «Вильярреала».

Сборная Японии

Синие Самураи — самая спонсированная сборная в футбольном мире, особенно после того как в этой своеобразной стране была образована профессиональная Джей Лига, позволившая сборной из Страны восходящего солнца четыре раза становиться обладателем Золотого кубка Азии (1992, 2000, 2004, 2011 годы), стать призёром Кубка конфедераций — 2001, дважды выходить на ЧМ-2002 и ЧМ-2010 в число участников 1/8 финала. Ведь до этого самого большого успеха сборная добивалась лишь на Олимпийских играх в Мехико-1968, где завоевала бронзовые медали.

По традиции сборную возглавляют местные специалисты, а лучшие мастера редко покидают родные острова. Вот и теперь на тренерском мостике стоит Акира Нисино, опирающийся на ветеранов главной команды страны: 35-летнего вратаря Эйдзи Кавасиму из французского «Меца», защитников 31-летнего Юто Нагатомо из стамбульского «Галатасарая», проведшего за сборную 103 матча, 29-летнего Мая Есиду из английского «Саутгемтона», полузащитников 34-летнего капитана команды Макото Хасэбэ из «Айнтрахта» (Франкфурт) — 108 игр за сборную, 29-летнего Синдзи Кагаву из дортмундской «Боруссии», 31-летнего Кайсукэ Хонду из мексиканской «Пачухи», нападаюшего 32-летнего Синдзи Окадзаки из английского «Лестер Сити», сыгравшего за сборную 111 матчей, в которых он забил 50 мячей.

Гарик ОРЛОВ
Фото rsport.ria.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 481 от 1 июня 2018 года

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Просмотров: 54 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:37

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