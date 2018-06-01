Война соседей продолжается

Самозахват или законное владение?

В No 472 «Крымского Телеграфа» мы рассказывали о конфликте обитателей многоквартирного дома в Ялте. Одна из жительниц обнесла забором часть придомового участка, включая отрезок тротуара. С тех пор люди вынуждены обходить её владения прямо по дороге, рискуя оказаться под колёсами автомобилей. Казалось бы, бытовые склоки. Однако данный случай является настолько типичным для Крыма, что, по нашему мнению, заслуживает внимания и СМИ, и общественности, и уполномоченных органов.

Велено сносить

Вскоре после выхода публикации самопровозглашённая владелица огороженного участка придомовой территории — Татьяна Крылова — обратилась в редакцию с заявлением о законности установленного ею забора. Кроме того, жительница дома № 20 на ул. Крупской потребовала от газеты сатисфакции и опровержения ранее опубликованных фактов. В связи с этим мы были вынуждены вернуться к данной теме.

Итак, многоэтажка в Ялте. Татьяна Крылова, живущая в квартире на первом этаже, облагородила часть придомовой территории под своими окнами. Всё честь по чести: зелень, цветы. Красота — никто не спорит. Другое дело, что во имя защиты своего уюта жительница обнесла участок забором из сетки-рабицы, отхватив попутно ещё и часть тротуара. Людям стало негде ходить, разве что по проезжей части, подвергая себя опасности. Закон расценивает такие действия как самовольный захват земли, а забор, даже если он некапитальный, как самострой, подлежащий сносу.

Жильцы дома, желая восстановить прежнее статус-кво и вернуть себе возможность ходить по общей земле, по совету «КТ» написали обращение в горадминистрацию Ялты. Вскоре Крылова получила письмо из муниципального управления земельного и градостроительного контроля. В нём говорилось: «В связи с тем, что некапитальное металлическое ограждение (сетка-рабица) установлено без наличия разрешительной документации, предлагаем вам в срок до 5 мая самостоятельно привести указанный земельный участок в первоначальное состояние. В случае невыполнения вышеуказанного предписания демонтаж будет произведён силами администрации города с последующим взысканием понесённых расходов».

Чья земля?

Татьяна Крылова незамедлительно подала встречное обращение в администрацию с требованием отменить постановление о сносе. В ответ муниципальные власти сообщили ей, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ общее имущество, включая земельный участок вокруг многоэтажки, принадлежит собственникам квартир на правах долевой собственности. Получается, что администрация просто открестилась от муниципальной собственности. Власти дали понять, что участок не является территорией города, тем самым предоставив жильцам право решать конфликт самостоятельно.

Ещё нюанс. В 2016 году прошло внеочередное общее собрание жильцов (копия его протокола есть в «Крымском Телеграфе»). Тогда на голосование был вынесен вопрос о разрешении установки ограждения вокруг палисадника под окнами Крыловой «для облагораживания придомовой территории и сохранения цветников». Затею поддержало большинство участников встречи.

И тут мы снова упираемся в вопрос: кому принадлежит обсуждаемый участок? Неужели он был отмежёван и зарегистрирован в общедолевую собственность многоквартирного дома, благодаря чему владельцы квартир получили право распоряжаться этой землей? Верится очень слабо, учитывая, что подобных прецедентов по всему Крыму раз-два и обчёлся. К тому же, согласно данным, опубликованным на сайте Росреестра, права собственности на указанный объект не зарегистрированы. Значит, участок, скорей всего, находится в собственности городской администрации.

Раз жильцы не оформили придомовой участок в долевую собственность, территория общего имущества заканчивается на границе здания — всё, что находится за его стенами, принадлежит городу. В таком случае решение собрания жильцов не имеет никакой силы, поскольку граждане в принципе не вправе распоряжаться муниципальной собственностью.

В поисках правды

Почему же городские власти пошли навстречу Татьяне Крыловой и не настаивают на сносе злополучного забора? Дело в банальной пассивности чиновников, нежелании серьёзно отнестись к подобным проблемам или в чём-то ещё? Когда мы обратились с этими вопросами в горадминистрацию, нам посоветовали не лезть в бытовые дела, а если конфликт между соседями всё ещё не исчерпан, они должны решать его не через СМИ, а в частном порядке, обращаясь напрямую к муниципальным властям.

«Сейчас у жителей дома, желающих всё-таки вернуть доступ к занятому участку, есть несколько вариантов дальнейших действий, — говорит представитель АНО „ЖКХ Контроль РК“ Вячеслав Мартынов. — Однако прежде необходимо всё-таки выяснить, кто является собственником придомовой территории. Если она была отмежёвана и передана в общедолевую собственность многоквартирного дома, жильцы имеют право провести общее собрание и вынести вопрос о сносе забора на голосование. Тогда всё будет зависеть от мнения большинства: если люди проголосуют против ограждения, его всё-таки придётся снести. Если же земля является собственностью муниципалитета, жильцам, жаждущим справедливости, остаётся только жаловаться в вышестоящие инстанции и в прокуратуру».

Со своей стороны мы намерены направить официальный запрос в горадминистрацию Ялты и всё-таки добиться внятного ответа: правомерна ли установка забора в конкретном случае? Копия запроса будет отправлена в прокуратуру. Надеемся, контролирующий орган сможет выступить в качестве независимого арбитра и установить, есть ли у Татьяны Крыловой законные основания занимать придомовой участок (пусть и с благородной целью озеленения), а у городских властей — давать ей на это разрешение.