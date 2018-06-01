Не попасть бы...

Какие документы нужно проверить перед покупкой недвижимости?

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем, какие документы нужно проверить перед покупкой недвижимости. Ваш юрисконсульт — Артем Шабанов.

Проверка чистоты сделки

При покупке жилья на вторичном рынке существуют риски, основной из которых — возможность оспаривания права собственности на приобретенную недвижимость, поэтому в целях проверки чистоты сделки необходимо, в частности, удостовериться в подлинности представленных вам документов и отсутствии притязаний третьих лиц на недвижимость, чтобы избежать в дальнейшем судебных тяжб. Попробуем перечислить несколько оснований, по которым право собственности может быть в дальнейшем оспорено, применительно к квартире:

— конфликт между прошлыми наследниками квартиры или попытка раздела квартиры бывшими супругами после расторжения брака;

— признание бывшего продавца квартиры недееспособным в судебном порядке (по причине преклонного возраста и (или) душевных расстройств, алкоголизма или наркомании);

— возвращение из мест лишения свободы ранее прописанного в квартире лица;

— появление безвестно отсутствовавшего лица, которое ранее было прописано в квартире;

— выписка из квартиры без согласия органа опеки и попечительства несовершеннолетних детей, прописанных в данной квартире.

Не допустить рисков

Чтобы не допустить возникновения рисков или минимизировать их, необходимо удостовериться, что продавец или его представитель по доверенности имеют законное право распоряжаться продаваемым имуществом — т. е. проверить документы, удостоверяющие право собственности на квартиру и нотариальную доверенность на представителя продавца.

К указанным документам относятся:

— выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН, до 01.01.2017 — ЕГРП), выданная Росреестром (Госкомрегистром Республики Крым). До 15.07.2016 государственная регистрация возникновения и перехода прав на квартиру удостоверялась также свидетельством о государственной регистрации прав;

— правоустанавливающие документы на квартиру (договор купли-продажи, по которому ранее квартира приобреталась, или договор мены, дарения, ренты, договор передачи квартиры в собственность (приватизации) или свидетельство о праве на наследство);

— подлинник нотариальной доверенности в случае продажи квартиры представителем продавца по доверенности. Здесь желательно обратиться в нотариальную палату, чтобы проверить действительность доверенности и полномочия нотариуса. Доверенность может быть отозвана собственником в любой момент. Чтобы избежать недействительности сделки, следует сделать запрос нотариусу, выдавшему доверенность, о ее действительности либо воспользоваться сервисом проверки доверенностей в составе Единой информационной системы нотариата с помощью сети Интернет;

— нотариальное согласие супруга на отчуждение квартиры, если квартира приобреталась в период брака.

Удостовериться в отсутствии притязаний

Чтобы удостовериться в отсутствии притязаний третьих лиц, попросите справку о зарегистрированных жильцах, в которой содержатся сведения обо всех зарегистрированных в данной квартире лицах, а также выписку из ЕГРН, в которой содержатся сведения обо всех сделках, которые происходили в отношении данной квартиры. Выписка из ЕГРН должна быть «свежей», так как буквально за пару дней она уже может устареть. Из выписки видно, находилась ли квартира под арестом, была ли обременена каким-либо иным образом, сколько раз продавалась, дарилась, были ли в отношении данной квартиры гражданско-правовые споры.

Если с вышеперечисленными документами порядок, можно переходить к договору и обращать особое внимание на все нюансы, которые содержатся в нем. Лучше доверить составление договора опытному юристу. Многие уверены, что в неблагоприятной ситуации всегда смогут вернуть деньги. Однако, если средства будут растрачены продавцом, то вернуть потраченные на покупку деньги будет весьма проблематичным занятием. Во избежание проблемных ситуаций перед сделкой необходимо провести полную проверку документов, что рекомендуется доверить юристу.

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