Призраки Севастополя

Некоторые популярные городские легенды о сверхъестественном

Как и в любом уважающем себя городе, в Севастополе есть свои легенды о мистических местах, где можно наблюдать различные таинственные явления или даже встретить призрака. Рационально мыслящие люди относятся к такому с иронией. Но тотально разрушить легендарные городские предания не удаётся никому. Да и в самом деле — а вдруг?..

В казармах

Лазаревские казармы были построены еще до Крымской войны. Конечно же, как и во всех старинных домах, там неоднократно встречали призраков. Так, во всяком случае. гласит молва. Дескать, после Первой обороны города солдаты, живущие в восстановленных Лазаревских казармах, стали встречать три некие полупризрачные фигуры, имеющие свои оригинальные черты и повадки: один призрак, имевший на голове феску, выглядел очень несчастно, другой, с повязанным на шее платком, держался, наоборот, весьма надменно, а третий, с лихо закрученными вверх усами и маленькой клинообразной бородкой, отличался на редкость общительным характером, стараясь всегда подольше задержаться подле насмерть перепуганных моряков. Наблюдая за привидениями, моряки постепенно установили, что все три являются представителями союзнических армий, осаждавших Севастополь в 1854–1855 годах. Первый из них, в феске, был явно турком, второй, с платком на шее, — англичанином, а третий с усами и бородкой эспаньолкой, — матросом-французом. Особого вреда все три новых постояльца людям не причиняли, но их все равно побаивались. Говорят, чтобы избавиться от нежелательного соседства, приглашали даже флотского священника, который, прочитав молитву, окропил помещения казарм святой водой. После этого призраки стали появляться реже, но все равно не исчезли.

Во время Второй обороны Севастополя Лазаревские казармы снова были разрушены и после войны отстроены заново. После чего куда-то пропали два призрака, остался только «француз», которого встречали вплоть до 70-х годов прошлого века. Один из ветеранов Черноморского флота, служивший в этих казармах, рассказывал, что призрак вел себя миролюбиво и даже застенчиво.

Белый монах и светящийся столб

Одна из самых популярных городских легенд о Белом монахе, который появляется по ночам на Херсонесе, в районе Туманного колокола и старых монастырских купален. Белым его прозвали за белые одеяния, хотя монаху приличней было бы быть все же в черном. Но у привидений свои пристрастия. Белый монах часто пугает влюбленных и ночных купальщиков, но в целом он достаточно миролюбив. Хотя один момент, связанный с ним, все же несколько настораживает. Сразу оговоримся, эту часть легенды отвергают местные служители правопорядка, но контраргумент поборников мистики — «замалчивают правду!» Так вот. Дело в том, что, по утверждениям старожилов, участок каменистого пляжа, примыкающий к бывшей монастырской купальне, пользуется у местных жителей дурной славой. Якобы именно там часто кто-нибудь тонет, и это несмотря на явное мелководье. Но виноват ли в этом гуляющий по берегу Белый монах, неизвестно.

Другая легенда связывает призраков с районом мыса Фиолент. Она основывается на предании, что якобы, согласно древнегреческим мифам, здесь приносила в жертву таврским богам пленников жрица Ифигения (об этом есть соответствующая античная легенда). Храм ее ищут и не могут найти до сих пор... Как знать, рассуждают граждане, может, с тех далеких времен и осталось за этой землей некое древнее проклятье?

Впрочем, в отношении внешнего вида «призрака мыса Фиолент» показания очевидцев расходятся. Если одним он являлся в виде огромной человеческой фигуры со зверским выражением лица, то другим — в виде светящегося столба, быстро перемещающегося вдоль берега. В ряде случаев призрак Фиолента никому не мешал и ни на кого не нападал, однако есть свидетельства, что порой он бывает очень агрессивен. Причем однажды это были сразу несколько матросов, охранявших военный объект, за которыми он по какой-то причине погнался, и те едва успели закрыться в караулке. Говорят, что и львиная доля происшествий, вызванных несчастными случаями, когда люди вроде бы ни с того ни с сего срывались с многометровых скал и разбивались насмерть о прибрежные камни, связаны именно с призраком. В целом о призраке Фиолента ходят недобрые слухи, а люди пропадают или падают со скал в этом месте регулярно.

Несчастный Максимов

Целый ворох городских легенд в Севастополе связан и с местом, которое называется Максимова дача. Этот район в начале прошлого века обустроил и сделал общественным парком тогдашний городской голова по фамилии Максимов. Вокруг его личности также ходит немало легенд — но об этом разговор отдельный. Что же касается Максимовой дачи, интернет полон сообщений, что многие люди замечают ухудшение самочувствия в этом месте, вплоть до навязчивого желания покинуть его. Дескать, часто здесь посещают тяжелые мысли и беспричинные страхи. Есть в интернете и соответствующие «группы по интересам», рассуждающие о «проклятии Максимовой дачи». Некоторые специалисты оккультных наук полагают, что архитектор Валентин Фельдман, проектируя парк, зашифровал тайные каббалистические знаки, сделавшие это место прибежищем злых духов. Однако обоснованного подтверждения данной теории они предоставить не могут. Есть и такое мнение: «По одной из версий, в древности в этих местах располагались какие-то античные поселения. Были найдены похожие на жертвенники сооружения, назначение которых точно не удалось определить. Вероятно, эта балка имела культовое значение».

Но справедливости ради заметим, что у всех этих версий есть множество оппонентов. А реальная история Максимовой дачи и Алексея Максимова — гораздо увлекательнее. Там и триллер, и драма, и поиски сокровищ... Мы расскажем об этом в одном из ближайших выпусков.