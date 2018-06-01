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День рождения, на который приглашены все

Симферополь будет отмечать 234-летие основания города три дня

По информации пресс-службы горадминистрации, празднества начнутся 1 июня с детской интерактивной программы в Детском парке. В этот же день состоится финал чемпионата Симферополя по футболу среди сборных команд общеобразовательных учреждений и футбольный финал Кубка главы администрации Симферополя.

Основные мероприятия 2 июня:

10:00. Выставка комнатных цветов и декоративных растений «Цветочная симфония» (СДМШ № 1 им. С. Рахманинова, сквер Тренёва);

10:00–20:30. Детская игровая программа ко Дню города «Моя мама лучшая на свете» с участием мультяшных персонажей; танцевальный марафон на главной сцене парка «Кто здесь самый лучший?»; анимационные развлечения с любимыми героями мультфильмов; выставка театра живой скульптуры (МБУК «Детский парк»);

11:00. Концертная программа «Санкт-Петербург — Контакт» (сквер Тренёва);

11:00. Вернисаж рисунков и декоративно-прикладных работ «Смотрю влюблёнными глазами на город мой родной» (сквер Тренёва);

13:00. Концерт классической музыки преподавателей и обучающихся школ искусств (Ботанический сад КФУ);

18:00. Торжественное открытие Дня города Симферополя, праздничное шествие и праздничный гала-концерт «С днем рождения, любимая столица!» с участием профессиональных артистов Москвы и Санкт-Петербурга (пл. Ленина);

22:30. Праздничный фейерверк (пл. Ленина).

Основные мероприятия 3 июня:

10:00. День открытых дверей в Музее истории города Симферополя (Музей истории города Симферополя);

10:00. Выставка комнатных цветов «Цветочная симфония» (СДМШ № 1 им. С. Рахманинова, сквер Тренёва);

10:00–20:30. Детская игровая программа ко Дню города «Моя мама лучшая на свете» с участием мультяшных персонажей; танцевальный марафон на главной сцене парка «Кто здесь самый лучший?»; анимационные развлечения с любимыми героями мультфильмов; выставка театра живой скульптуры (МБУК «Детский парк»);

12:00. Открытие выставки «Симферополь в свете новых археологических открытий. Результаты раскопок на улице Воровского 19–23» (Музей истории города Симферополя);

18:00. Танцевально-развлекательная программа «Симферопольское ретро» (сквер Тренёва).

Также в этот день на пл. Ленина: детская концертная программа " С днем рождения любимый город«; концертная программа победителей городского фестиваля хореографического искусства «Танцующая весна — 2018»;

«Поющая столица» — концертная программа лучших вокальных коллективов и солистов города; концертная программа профессионально-художественного эстрадно-духового оркестра «Симферопольский джаз»; «Молодежь — сердце столицы» — концертная программа творческих коллективов муниципального образования городской округ Симферополь.

Евгения ПРИЙМАК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 481 от 1 июня 2018 года

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Просмотров: 382 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:00

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