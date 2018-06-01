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Байки, сонеты

Цыган с Тузлы и ящерица-эколог

Крымский мост не прекращает давать «жирные» информационные поводы. Вернее, не сам мост, а персонажи, связанные с этим объектом. Сначала (когда только начиналось строительство) появился, ставший теперь уже знаменитостью, кот Мостик. Он и символом стройки века оказался, и президента встречал, и работы «инспектировал», и просто поднимал настроение граждан. Теперь же главный символ строительства Крымского моста нашел себе заместителя. Запись об этом появилась на страницах Мостика в социальных сетях. «Поздравляю ящерицу Оксану с Днем эколога! Она помогала искать и пересаживать краснокнижные растения со стройки. Теперь — главная по экологии в Котмостнадзоре», — сказано в публикации.

«У вас прямо там целый парк зооспециалистов! Просто душа радуется за такой трудовой коллектив», «Развели бюрократию», «Видно, что деловая. Глаза умные», «Отличная у тебя команда, Мостик!» — прокомментировали подписчики сообщение.

При этом Оксана — не первая помощница Мостика. В конце мая кот назначил пса по кличке Цыган главным «по острову» (по косе Тузла).

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 482 от 8 июня 2018 года

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Просмотров: 182 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:37

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