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СпецпроектХождение по слухам

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Говорят, что... вместо ремонта повесили знак

Крымчанин Марлен А. сетует: «Вот такой предупреждающий знак появился в Джанкойском районе, на дороге Джанкой – Первомайское. Причина – вся дорога в зоне действия филиала Джанкойского ДРСУ испещрена ямами, иногда достаточно глубокими. Активности со стороны властей и контролирующих организаций никакой нет! Тем не менее каждый день по этой дороге ездят рейсовые и школьные автобусы, достаточно высокий трафик легковых и грузовых автомобилей. Не дай бог, кто-то влетит в глубокую яму – будет беда. На фото еще не очень глубокие ямы. Есть такие, что можно на паспорт сфотографироваться».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 482 от 8 июня 2018 года

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Просмотров: 245 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:40

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