В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... вместо ремонта повесили знак Крымчанин Марлен А. сетует: «Вот такой предупреждающий знак появился в Джанкойском районе, на дороге Джанкой – Первомайское. Причина – вся дорога в зоне действия филиала Джанкойского ДРСУ испещрена ямами, иногда достаточно глубокими. Активности со стороны властей и контролирующих организаций никакой нет! Тем не менее каждый день по этой дороге ездят рейсовые и школьные автобусы, достаточно высокий трафик легковых и грузовых автомобилей. Не дай бог, кто-то влетит в глубокую яму – будет беда. На фото еще не очень глубокие ямы. Есть такие, что можно на паспорт сфотографироваться». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 482 от 8 июня 2018 года Еще статьи: Говорят, что... надо упорядочить движение Курортная купюромания В Советском районе авто врезалось в дерево – погибли два жителя Киева Готовь «пропуск» к сезону Берег левый, берег правый...