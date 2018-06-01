В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... новое меняют на новое Михаил М. удивляется постоянным метаморфозам Гагаринского парка крымской столицы: «Гулял по Гагаринскому парку и наблюдал такую картину: «старые» лавочки, которые ещё, наверное, полгода не простояли, выдирают с корнями и бросают в кузов грузовика, а вместо них ставят новые. Собственно, новые действительно наконец-то выглядят адекватно. Вопрос в другом. «Старые» лавочки были поставлены на бюджетные деньги, которые были уплачены людьми в виде налогов, и я так понимаю, ушли они теперь «в мусор»? И второй вопрос: на новых лавочках красуется надпись «В дар городу от такой-то компании». Не знаю, что это за контора, и спасибо ей большое, конечно, но с чего такая щедрость? И почему сразу нельзя делать вот так всё по-человечески?» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 482 от 8 июня 2018 года Еще статьи: Говорят, что... вместо системы водоснабжения – фонтан Говорят, что... в больнице странный ремонт Говорят, что... в столице уплотнили почтовые ящики Скамейки-лавочки Мобильный тариф от прапорщика