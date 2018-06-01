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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... предлагают фотографии с мутантами

Говорят, борьба с фотографами, эксплуатирующими животных в качестве средства для привлечения туристов под прицел своих объективов, не принесла желаемых результатов. Более того, предприимчивые граждане с камерами в условиях борьбы за выживание своего, мягко говоря, не вполне легального бизнеса «мутировали». Вернее, заставили мутировать животных. Теперь фотографы не довольствуются естественным внешним видом своей живой атрибутики, а красят их во все цвета радуги. Так, по сообщениям в соцсетях, на набережной Ялты были замечены двое мужчин с «несчастными крашеными голубями».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 482 от 8 июня 2018 года

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Просмотров: 94 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:42

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