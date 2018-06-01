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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... оберегают туристов через соцсети

Говорят, в последнее время в значительной степени проявляется желание крымчан обезопасить туристов от других крымчан, которые, в свою очередь, рассматривают гостей полуострова как источник неправедных доходов. Так, недавно в соцсетях появился интересный пост относительно крымских парковок. Пользователь предупреждает неопытных посетителей достопримечательностей, где с них могут взять деньги за бесплатную парковку. Он описывает следующий алгоритм распространенной на Южном берегу аферы. Мол, представляясь парковщиками, загорелые парни со светоотражающими жилетами будут усиленно руководить движением, помогая вам припарковаться, и будут говорить вам примерно так: «Стоянка безлимит, на весь день 300 (или 200) рублей». Чтобы убедиться в противоправности их действий, советуют: а) оглянуться по сторонам и найти знак «Платная парковка»; б) потребовать фискальный чек с отметкой ОФД. А лучше всего сказать, что оплатите после прогулки, в таком случае есть гарантия, что вашему авто не отомстят за отказ платить. «На собственном опыте отвадил таких «парковщиков» от себя и уберёг ещё несколько автотуристов в таких местах: г. Алупка, Воронцовский дворец; г. Ялта, ялтинский зоопарк и «Поляна сказок»; пос. Гаспра, Ласточкино гнездо; пос. Мисхор, канатная дорога на Ай-Петри», – пишет пользователь соцсетей.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 482 от 8 июня 2018 года

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Просмотров: 142 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:44

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