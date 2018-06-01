Гром уже грянул

Фронт проблем — от засухи до гипертрофированной стройки

Несколько дней назад глава Крыма из-за засухи ввел режим чрезвычайной ситуации на территории сразу четырех районов республики, а эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России настаивают на передаче курортов полуострова в ведение Федерального центра. Как разрешатся эти две проблемы?

Прогнозы неутешительны

О проблеме крымских аграриев, оставшихся в этом году у разбитого корыта, еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» рассказывал в предыдущих выпусках газеты. В принципе ничего секретного в ситуации не было, масштабная засуха стала очевидна ещё несколько недель назад, да и руководство республиканского Минсельхоза не рисовало оптимистических отчётов. Но официально проблему признали только на днях. Глава Крыма Сергей Аксенов своим распоряжением ввел режим чрезвычайной ситуации на территории четырех из 14 сельскохозяйственных районов республики. Об этом, в частности, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правительства Крыма.

Согласно информации, режим ЧС вводится с 9:00 2 июня 2018 года на территории Советского, Первомайского, Красногвардейского и Нижнегорского районов.

Ранее стало известно, что из-за засухи в Крыму отмечена гибель посевов озимых зерновых культур. За полугодие на полуострове выпала лишь половина среднемноголетней нормы осадков. Малоснежной была и минувшая зима, и мало влаги выпало весной. Зато в апреле столбик термометра держался на отметке выше 25 градусов по Цельсию. По данным главы Крыма, посевы погибли на площади около 100 тысяч гектаров. Предварительно сумма ущерба оценивается в размере около одного миллиарда рублей. На данный момент прогноз будущего урожая в Крыму снижен почти вдвое — до 800 тысяч тонн зерна.

В этой связи Министерство сельского хозяйства РФ также скорректировало в сторону уменьшения общероссийский прогноз сбора урожая. Минсельхоз снизил прогноз сбора зерна в этом году до 105–110 миллионов тонн против 115 миллионов тонн, о которых ведомство сообщило ранее в Национальном докладе.

Также, согласно распоряжению главы Крыма, администрациям муниципальных образований Красногвардейского, Нижнегорского, Советского и Первомайского районов предстоит обеспечить мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации. А Министерству сельского хозяйства республики поручено до 30 июня подготовить и направить в Министерство сельского хозяйства РФ пакет документов по выделению из федерального бюджета средств для компенсации ущерба из-за засухи.

При этом некоторые эксперты рынка говорят об усугублении ситуации. Мол, цифры ущерба и масштабы последствий будут крайне неприятными для крымских аграриев, что в итоге может повлечь и «пересменку» руководящих кадров в профильном министерстве.

Как бы там ни было, прогнозы для аграриев на самом деле неутешительные...

Отдать? Оставить?

Другая масштабная тема касается курортной сферы полуострова. То, что тема возникла сейчас, — понятно, ведь начался курортный сезон. А вот окончание её, похоже, будет тогда, когда подведут курортные итоги этого лета в Крыму. И, может быть, итоги окажутся не в пользу местных «курортных функционеров».

Итак, что же произошло? Как стало известно на днях, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России предложила передать курорты Крыма в ведение Федерального центра. Причём не просто курорты, а их «золотой фонд». В концепции, разработанной экспертами РАНХиГС, отмечается, что территория от Судака до Фороса нуждается в особом статусе, ограничении хозяйственной деятельности и прямом управлении из Федерального центра. «Для возрождения ЮБК в качестве ведущего курорта Российской империи, СССР и России, обеспечения победы в конкурентной борьбе с ведущими курортными и туристическими центрами мира, усилившими за последние десятилетия свои позиции, необходима реализация проекта создания федерального курортного центра «Всероссийская здравница», — говорится в документе, который планируется обсудить на ближайшем Гайдаровском форуме.

Есть в тексте и более подробное описание ситуации. Неприятное для Крыма, признаемся...

Например, о том, что в результате проведенной после распада СССР масштабной приватизации для ЮБК «характерно практически полное отсутствие земель, не обремененных правом собственности», а «потребительское отношение» привело к тому, что природно-климатические факторы были «в значительной степени нивелированы растущей антропогенной нагрузкой и продолжающейся сверхэксплуатацией природных и рекреационных ресурсов», отмечают в РАНХиГС.

К числу основных проблем региона эксперты относят «гипертрофированное развитие строительного сектора», массовую застройку прибрежной полосы и других ценных земель, вырубку зеленых насаждений и так далее. При этом подчеркивается, что изжить проблемы не удалось и после присоединения Крыма к России, в том числе и потому, что власти ряда муниципалитетов по-прежнему делают ставку на «многоэтажную застройку, деформирующую природные виды». «ЮБК рискует окончательно превратиться из курорта в спальный район, район «летнего жилья», перенаселенную урбанизированную территорию, — предупреждают специалисты, предлагая придать ЮБК статус уникального климатического курорта России с закреплением в законодательстве особых правил землепользования, архитектурной застройки и ведения хозяйственной деятельности.

Одновременно с «радикальным ограничением жилищного строительства» предлагается введение «механизмов, повышающих издержки владения жильем для иногородних и временно проживающих», в том числе увеличение налогов. Завершить снос уже имеющихся в Крыму незаконных строений, «создающих угрозу природным объектам и природным ландшафтам», в РАНХиГС предлагают к 2020 году. А чтобы сделать появление новых таких построек невозможным, предлагается перевести все незастроенные земли ЮБК в категорию особо охраняемых природных территорий и национальных парков с выплатой собственникам участков компенсаций, для финансирования которых может быть создан целевой экологический фонд, наполняемый в том числе за счет «восстановительных платежей» с застройщиков и штрафов за экологические нарушения.

Подчеркивается, что проект требует координации взаимодействия органов власти всех уровней, а высшим органом управления федеральным курортным центром, созданным на ЮБК, должна стать рабочая группа под руководством либо самого президента России, либо главы правительства или вице-премьера. Проект создания Всероссийской здравницы может быть включен в число приоритетных национальных программ. На региональном уровне курировать проект должен наблюдательный совет под председательством главы Крыма. При этом для совершенствования управления ЮБК в РАНХиГС считают необходимым обновление управленческой команды и отход от коррупционных практик.

Вот такое заявление сделано, как говорится, на самом верху. И тут уж, наверное, нет дыма без огня... Вероятно, это — тот самый пробный камень. Предвестник масштабных преобразований.