Два полюса одного дела

Как спасатели борются за безопасность взрослых, а медики — за здоровье детей

В этом материале мы собрали новости, противоположные по знаку и подготовленные нашими коллегами — телеканалом ИТВ. Проще говоря, и плохое и хорошее. Но и то, и другое напрямую связано с жизнью и здоровьем. Плохое: 11 объектов на полуострове до сих пор закрыты из-за нарушений противопожарной безопасности. Хорошее: в республиканской детской больнице идёт масштабная реконструкция.

Результаты неутешительные

Накануне своей отставки глава республиканского ведомства МЧС Сергей Шахов провел пресс-конференцию, на которой отчитался о проделанной работе. Результаты неутешительные. В частности, по итогам проверки 225 мест массового скопления людей в республике сотрудниками МЧС было выявлено более 5000 нарушений. Из них собственники торгово-развлекательных центров (ТРЦ) и других заведений пока устранили чуть больше 1000. К ответственности привлечено 75 юридических и 329 физических лиц. Кстати, штрафы очень большие (на юридическое лицо, например, от 200 000 до 500 000 рублей). Как отмечают спасатели, наиболее распространенные нарушения — закрытые эвакуационные выходы и отсутствие систем оповещения.

Также руководство ГУ МЧС России по РК сообщает, что «за полтора месяца мы реанимировали все системы противопожарной защиты, которые перешли в пользование уже гражданам РФ с 2014 года, ситуация по пожарной сигнализации, по системам дымоудаления, по системам противопожарной защиты — это автоматическая система пожаротушения, была довольно-таки аховой».

На сегодняшний день закрытыми остаются примерно 11 объектов республики (всего была приостановлена деятельность 26 объектов с массовым пребыванием граждан), где до сих пор не устранили выявленные нарушения. Отныне МЧС и прокуратура будут жестко требовать соблюдения всех норм безопасности от владельцев ТРЦ. Как отмечают в ведомстве, «мы не говорим, что с мертвой точки сдвинулись, но мы начали конструктивно и плодотворно работать с руководителями объектов защиты».

Позитивный прорыв

В Республиканской детской клинической больнице в Симферополе завершается первый этап реконструкции и уже в ближайшие дни будет запущено пять новых операционных, но на этом работы не заканчиваются. Второй этап модернизации медкомплекса практически начался. Это даст учреждению дополнительно еще три блока. Спикер республиканского парламента Владимир Константинов посетил детскую больницу на ул. Титова, чтобы пожелать ребятам скорейшего выздоровления, а родителям маленьких пациентов — неугасающей энергии и сил для борьбы с детскими недугами. К членам делегации присоединился и министр здравоохранения Крыма. Малышей, которые находятся в отделении онкогематологии, Александр Голенко поздравил с международным праздником — Днем защиты детей.

Александр Голенко, министр здравоохранения РК:

«Мы прекрасно понимаем, что самое главное — это дети для каждого человека, для каждой семьи. Поэтому если ребенок заболел, то мы тоже как отцы, как матери понимаем, что нет ничего важнее и нет ничего ценнее, чем здоровье своих детей. Все вместе мы преодолеем болезнь».

Гости также ознакомились с ходом реконструкции первого оперблока детской больницы, которая уже вошла в завершающую стадию. Были модернизированы пять операционных, две из которых — экстренной хирургии. Дела разворачиваются динамично, отметил председатель Госсовета Владимир Константинов. Уже сделан фасад и полностью заменена кровля, а 25% всех помещений приведены в порядок. При этом спикер крымского парламента анонсировал старт следующего этапа модернизации комплекса.

Владимир Константинов, председатель Госсовета РК:

«Приступаем к реконструкции и запуску уже второго оперблока. Это еще три операционные. Итого на Титова будет восемь — современных операционных, которые полностью закрывают потребность технологических операций — и для этой больницы это, конечно же, серьезнейший прорыв. Конечно, проблем еще хватает и реконструкция не завершена. Мы с министром здравоохранения определили стратегию по дальнейшему решению вопросов».

«После завершения реконструкции РДКБ станет одним из лидеров по качеству оказания медпомощи», — отметил также Константинов.

Кроме этого, было проведено заседание попечительского совета медучреждения, по итогам которого объявили: дополнительная поддержка и финансирование оказывается лишь в тех редких случаях, когда больница сама не может оказать ту или иную услугу. Например, при транспортировке пациентов в Москву.