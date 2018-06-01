Тиран или жертва?

За что директор симферопольских парков угодил за решётку

Сказать, что эта новость шокировала симферопольцев — ничего не сказать. Директор объединения городских парков угодил за решётку, да ещё и за якобы избиение подчинённого с особой жестокостью. Александра Шабанова взяли под стражу на 72 часа, а затем Железнодорожный районный суд столицы избрал для обвиняемого меру пресечения — домашний арест. На этом неприятности не закончились для обеих сторон. У пострадавшего Олега Батищева удалена селезёнка, а директору парков грозит до восьми лет тюрьмы.

Дубина как яблоко раздора

Шумиха в обществе поднялась с того момента, когда сын Олега Батищева, того самого мужчины, которого якобы жестоко избил палкой Шабанов, опубликовал в соцсети пост такого содержания (орфография и пунктуация автора сохранены):

«С 21 мая моя жизнь кардинально изменилась, не по-моему желанию, мой отец обычный сотрудник Гагаринского парка был избит директором Шабановым А. А. до обморочного состояния и результатом этого была реанимация и удаление селезенки, все уже позади папе лучше он находится в очень хорошей палате и идет на поправку. Говорить о том, что его жизнь теперь не будет прежней, не вижу смысла, все взрослые люди и понимают что его жизнь теперь это инвалидность».

Александра Шабанова, ещё накануне привычно занимавшегося озеленением Симферополя, арестовали несколькими днями позже. В изоляторе он пробыл отведённые 72 часа, а затем предстал перед судом. Показания обвиняемого, запретившего видеофиксацию процесса, в корне отличались от данных, предоставленных жертвой. Директор парков не отрицал факт физического воздействия, однако удары, причём не по бокам, как видно на фото, он наносил в драке. Более того, Шабанов заявил, что Батищев не его подчинённый, а один из руководителей МУП, занимающегося аттракционами в Гагаринском парке, где и произошла перепалка между мужчинами. Именно он и пригласил обвиняемого «поговорить». Дубина, о которой писали в ряде СМИ, оказалась «яблоком раздора» — именно из-за неё и возник конфликт. Шабанов уверяет, что сделал замечание противнику за наличие на территории неубранных веток. Как бы там ни было, опять же, по заверениям директора, уже после драки они с Батищевым общались по телефону и ничего не предвещало беды.

Жан Запрута, адвокат Александра Шабанова:

«На сегодняшний день можно констатировать то, что у пострадавшего удалена селезёнка, а у Шабанова лёгкие телесные повреждения. Это говорит о том, что конфликт был обоюдным. Степень же виновности определит суд».

Судья Александр Смаль выслушал доводы всех сторон конфликта. Обвинение настаивало на продлении срока стражи до конца июля. Защита предлагала залог или домашний арест. Последний вариант категорически отвергали защитники мужчины, угодившего с тяжелейшими травмами на больничную койку. По адресу, где прописан Шабанов, в однокомнатной квартире живет его престарелая бабушка, а на место своего фактического проживания он ехать отказался, чтобы не подвергать опасности маленького ребёнка, ведь супруга директора заявила, что сталкивается с анонимными угрозами в интернете.

Алексей Сезонов, представитель Олега Батищева:

«Это невозможно практически. Ведь нужно спросить разрешения собственника данного помещения, который, в свою очередь, должен понимать, что на квартиру будут приходить сотрудники ФСИН и контролировать процесс. Соответствующего заявления в суд не поступило, поэтому содержание Шабанова по данному адресу фактически невозможно».

Могут посадить на восемь лет

За Александра Шабанова вступились все сотрудники Детского парка, его главного детища. Коллектив уверяет, что о подобных инцидентах ранее не могло быть и речи, а директора характеризуют как перспективного и профессионального руководителя.

Юлия Елисеева, помощница директора Детского парка Симферополя:

«Все искренне переживают из-за сложившейся ситуации. Никто в это не верит. Все хотим его скорейшего возвращения к нам. Очень надеемся на это».

С удивительным спокойствием на резонансное происшествие отреагировали и столичные власти. Глава администрации Симферополя Игорь Лукашев полностью доверился следствию. Арест Шабанова, по мнению градоначальника, безусловная потеря для города, ведь озеленение в разгаре, однако дело будет жить и без директора парков, а когда последний решит проблемы с правосудием, совместно и без лишних эмоций решат, что делать дальше.

Игорь Лукашев, глава администрации Симферополя:

«Не вмешивался в этот процесс. Пусть следствие разбирается. Конечно, это очень нехорошо и для Шабанова, и для потерпевшего, и для города. Это случай. Людей много и конфликты случаются. Он говорит о том, что любые конфликты нужно решать в правильном ключе и стараться к себе относиться с юмором, аккуратнее быть с собственными амбициями».

Приняв во внимание все показания, судья Железнодорожного районного суда Симферополя вынес вердикт. Здание суда Шабанов покидал без наручников, но под конвоем. Ближайшее время он проведёт, деля досуг с бабушкой, которая от неожиданного появления попавшего в неприятную ситуацию внука будет «только счастлива» (цитата А. Шабанова).

Побеседовать с избитым Олегом Батищевым и узнать его версию туманного инцидента пока не представляется возможным, учитывая то, что мужчина, оставшийся без селезёнки, по-прежнему лежит в больнице.

Ну а Александр Шабанов, если его вина будет доказана, рискует провести за решёткой следующие восемь лет.