Коттеджи на костях можжевеловых рощ

Главные успехи и нерешаемые проблемы минэкологии РК

Сейчас Крым находится на 60-м месте в экологическом рейтинге субъектов РФ. Очевидно, что дела с охраной природных ресурсов в регионе обстоят так себе. И это несмотря на усилия, о которых регулярно рапортуют местные чиновники.

Вопиющие факты

С начала года в Крыму успело произойти несколько резонансных случаев бесцеремонного обращения с окружающей средой. Так, в апреле на заводе марочных вин и коньяков «Коктебель» случилась авария, в результате которой в море, по словам очевидцев, потекла некая неведомая жидкость. Директор предприятия объяснил произошедшее поломкой насоса, который перекачивает сточные воды на очистные сооружения. В итоге колодец оказался переполнен и нечистоты потекли в море. Специалисты общественной организации «Зелёный патруль» назвали это «вопиющим фактом загрязнения окружающий среды». По их данным, из-за неисправного заводского оборудования в морскую воду попали канализационные стоки, отходы виноделия, поверхностно-активные вещества, которые используются в качестве моющих средств, а также продукты гниения.

Геннадий Нараев, министр экологии и природных ресурсов РК — главный государственный инспектор РК:

«Министерство в курсе этого происшествия. Однако море, согласно разделению полномочий, находится в ведении федерального Росприроднадзора. Могу сказать, что руководство завода оперативно подключилось к устранению аварийной ситуации и приняло меры по ремонту системы, но часть сточных вод всё-таки успела уйти в море. Тем не менее специалисты Росприроднадзора провели анализ воды у берегов Коктебеля и пришли к выводу, что особого вреда безопасности нанесено всё-таки не было».

В то же время, раз уж речь зашла об экологической ситуации на юго-востоке Крыма, властям наконец удалось навести порядок в Тихой бухте, под Коктебелем. Ранее, как вы помните, эту территорию то и дело пытались застроить, в связи с чем неоднократно разгорались скандалы. Нынешний год стал первым, когда в бухте всё действительно тихо, что, безусловно, радует. Нужно отдать должное. Здесь наведён определённый порядок: есть экологические тропы, велосипедные дорожки и даже некоторый инвентарь для отдыха. Появилась охрана, заключены договоры на вывоз мусора, чего раньше вообще никогда не было — мусор убирался сугубо силами общественности на периодических субботниках.

Но, похоже, список крымских достижений в сфере защиты окружающей среды на этом заканчивается. А список фиаско — нет. В мае под Гаспрой некий бизнесмен из Липецка срубил два десятка можжевеловых деревьев. Что примечательно, с разрешения властей.

«Выплаты осуществлены»

На единственном оставшемся от парка «Чаир» участке (в районе Ясной Поляны) власти Ялты когда-то обещали организовать особо охраняемую природную территорию. Но пока собирались, у земли появился новый владелец, который принялся расчищать можжевеловую рощу под застройку — на месте деревьев теперь вырастут коттеджи. Местные жители, узнав о происходящем, вызвали полицию. Однако прибывший наряд выяснил, что у липецкого бизнесмена есть разрешение на вырубку краснокнижных растений, выданное в федеральном Росприроднадзоре. Согласно бумаге, предприниматель имеет право снести 24 можжевельника, три сосны и два фисташковых дерева.

Геннадий Нараев:

«К сожалению, полномочия в сфере экологического надзора распределены: часть из них федеральные структуры передали нам, но вот на вырубку краснокнижных растений разрешения выдаёт Росприроднадзор. Мы, конечно, отреагировали на случившееся: направили обращение в федеральное ведомство, чтобы там приняли меры. Но выяснилось, что все необходимые процедуры в данном случае были соблюдены. Мы понимаем, что краснокнижные растения — это богатство Крыма, и здесь, на месте, виднее, стоит их рубить или нет. Поэтому выдавать такого рода разрешения из Москвы, наверное, не совсем правильно».

Предоставленные застройщику документы, разумеется, предусматривают компенсационную высадку: предприниматель обязан посадить в два раза больше деревьев тех же культур взамен срубленных. Но, во-первых, он не сможет высадить растения таких же размеров. А по мнению биологов, то экологическое и санитарно-эпидемиологическое влияние, которое оказывал взрослый можжевельник на окружающую среду, будет достигнуто молодняком только через 100–200 лет. Во-вторых, непонятно, в каких питомниках бизнесмен будет покупать посадочный материал можжевельника высокого.

Как бы там ни было, по словам Геннадия Нараева, «компенсационные выплаты осуществлены».

Нерешаемые проблемы

Помимо подобных громких событий, в Крыму ещё есть две вечные темы, из-за которых минэкологии дёргают из года в год. Это утилизация мусора и деятельность фотографов-живодёров.

Первоочередная проблема, безусловно, — сфера обращения с отходами производства и потребления. Оказалось, что денег на её решение в бюджете нет и, по всей видимости, не предвидится. Изначально планировалось, что все проекты, связанные с этой отраслью, будут реализованы на инвестиционные средства. Например, за частные капиталы должны строиться долгожданные мусоросортировочный и мусороперерабатывающий заводы. Однако желающих вложиться в крымский мусор пока не нашлось. Ответственный исполнитель, Министерство жилищно-коммунального хозяйства РК, уже неоднократно проводил концессионные торги, но, увы, инвестора, который соответствовал бы всем заявленным требованиям и критериям отбора, до сих пор нет. В итоге реализация проектов всё время откладывается, из-за чего страдают все. Особенно крымская природа.

Геннадий Нараев:

«Мы со своей стороны постоянно напоминаем, в первую очередь, Министерству ЖКХ, что необходимо так или иначе реализовать эти мероприятия. Надеюсь, что с приходом в ведомство нового руководства процессы сдвинутся с мёртвой точки. Тем не менее мы сделали всё от нас зависящее, чтобы не допустить угрозы экологической безопасности».

Кстати, если верить министру экологии, МинЖКХ срывает не только сроки решения мусорных проблем, но и сроки строительства канализационно-очистных сооружений. Хотя на этот проект деньги есть, причём немаленькие. Они предусмотрены федеральной целевой программой развития региона. Тем не менее в этом году в лучшем случае успеют закончить проектные работы. А до тех пор сточные воды будут по-прежнему литься прямиком в море.

Теперь ко второй вечной теме — борьбе с фотографами, эксплуатирующими животных. Каждый год, если верить представителям крымского правительства, ведётся усиленный контроль за незаконной деятельностью такого рода. Инспекторы минэкологии патрулируют набережные, проводят рейдовые осмотры с привлечением муниципальных властей и правоохранительных органов.

Геннадий Нараев:

«К сожалению, на каждом углу и перекрёстке инспектора не поставишь, поэтому фотографы успевают эксплуатировать несчастных животных и на этом зарабатывать. Нам остаётся лишь заниматься дальнейшим экологическим просвещением и формированием культуры, призывая жителей курортных регионов и отдыхающих не поддаваться соблазну сфотографироваться с животными, которых содержат в неволе».