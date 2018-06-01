Тонкая «красная линия»

Благоустройство по закону и по понятиям

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» продолжает тему незаконной застройки гражданами общественных территорий. Мы уже не раз писали о том, как эту проблему пытаются решить на крымском Южнобережье, однако для Симферополя она не менее актуальна. Почти у каждой многоэтажки можно встретить палисадник, огороженный забором из сетки-рабицы. По частному сектору невозможно пройти: люди вынесли свои заборы к самой кромке проезжей части. А ещё гаражи, шлагбаумы, стопперы...

«Это возмутительно»

Вообще по новым правилам благоустройства жители частного сектора обязаны самостоятельно ухаживать за территорией города, прилегающей к их участкам, — от забора вплоть до проезжей части. Должен быть отремонтирован тротуар и проведено озеленение. Причём деревья следует подрезать так, чтобы нижние ветви не мешали прохожим, а верхние — электропроводам. Все свои действия при этом необходимо согласовывать с городской администрацией, чтобы улицы всё-таки соответствовали какому-то общему стилю. Данная норма распространяется не только на частных лиц, но и на магазины, офисы и прочие организации, расположенные в частном секторе. Словом, по идее, все горожане должны быть вовлечены в дело благоустройства столицы.

Однако специфика отечественного менталитета такова, что никто не станет облагораживать участок до тех пор, пока его не приватизирует. То есть не обнесёт забором. Ещё один подход: чего земле зря пропадать, когда на ней можно поставить, к примеру, гараж? Таким незатейливым способом многие жители частного сектора увеличивают площадь своих домовладений, что, между прочим, законом расценивается как самозахват.

Игорь Лукашёв, глава администрации Симферополя:

«Это возмутительно. Подобные гаражи и заборы перегораживают тротуары, в итоге прохожие, в том числе дети, вынуждены выходить на проезжую часть, тем самым подвергая себя опасности. Это нарушение закона. Людям была выделена земля, на ней они и должны строиться. Вся остальная территория предназначена для объектов благоустройства: тротуаров, озеленения и дорожных сетей».

С начала года администрация проверила 520 улиц и выявила около 240 заступов на общественную территорию крупными постройками, плюс около 80 — металлическими заборами. Владельцам этих конструкций были вынесены предписания о добровольном сносе. Если гражданин в течение месяца не примет соответствующие меры, незаконно возведённые сооружения будут демонтированы в принудительном порядке с последующим взысканием с нарушителя расходов, понесённых администрацией.

После наведения порядка в частном секторе следующими на очереди будут нарушители, занявшие общественное пространство вокруг многоквартирных домов. Всевозможные пристройки, палисадники, огороды и сараи, построенные тут и там, будут постепенно, но планомерно сноситься. Благоустройство — вещь хорошая, но оно должно проводиться в рамках закона.

Город должен иметь лицо

В градостроительных нормативах часто фигурирует понятие «красная линия». Так называется граница между территорией общего пользования и участком, предусмотренным под застройку. В частном секторе это предел отмежёванного надела, в многоэтажных районах — линия вдоль стен жилого дома. «Красная линия» формирует коридор улично-дорожной сети, в котором исключена любая застройка, кроме объектов, необходимых для организации инженерных коммуникаций, а также элементов благоустройства и озеленения. Всё остальное должно быть снесено, поскольку по факту является самостроем.

Надо сказать, что собственники, как правило, не спешат самостоятельно демонтировать незаконно возведённые объекты: надеются, что городские власти дальше выдачи предписания о сносе не пойдут. Однако Игорь Лукашёв заявляет: городские и республиканские власти настроены очень решительно. Поэтому всё, что построено незаконно и мешает гражданам нормально жить и передвигаться по городу, будет ликвидировано. Кроме того, возведение любых объектов за пределами «красной линии» карается штрафом. Сумма взыскания для физических лиц составляет от 2 до 5 тыс. руб.

Надо сказать, что суровые нормативы не лишают людей права на жизнь в красоте и уюте. Просто облагораживать пространство вокруг себя нужно по закону: всё-таки в городе живём, а не в дикой природе.

Вячеслав Шалфеев, заместитель начальника департамента развития муниципальной собственности администрации Симферополя:

«Вопрос благоустройства прилегающей территории начинается с момента согласования проектной документации на строительство и входит в обязанности застройщика. Делать это нужно не как кому вздумается, а в строгом соответствии с предъявляемыми требованиями. Город должен иметь определённое лицо, поэтому любые действия, направленные на видоизменение пространства за пределами „красной линии“, нужно согласовывать с городскими властями».

Машинный самострой

Отдельная разновидность городских самостроев — гаражи во дворах многоквартирных домов.

Валерий Шитиков, начальник отдела благоустройства департамента административно-технического контроля администрации Симферополя:

«За этот год нами выдано 402 акта на снос гаражей, которые стоят в охранной зоне, на детских и спортивных площадках. Люди установили их когда-то, и, может быть, при советской власти у них даже были на это разрешительные документы, но сейчас, как правило, собственники пользуются этими сооружениями незаконно. Если жители хотят сделать благоустройство в своём дворе, но не могут из-за того, что им мешают гаражи, они должны обратиться за помощью в наш департамент. Мы встретимся с собственниками этих объектов и примем решение о сносе».

И, наконец, ещё один вид городской архитектурной самодеятельности — всевозможные стопперы и шлагбаумы, которые граждане без всякого разрешения устанавливают на въездах во дворы многоквартирных домов. Согласно нормативам, любые ограждающие конструкции незаконны. Возле многоэтажек должны быть гостевые парковки, доступные всем, а не только жильцам дома. Не говоря уже о том, что такие конструкции мешают движению пешеходов и не дают проехать спецтранспорту (например, скорой помощи и пожарным).

Понятно, что граждане не хотят, чтобы мимо их домов беспрестанно носились машины, и пытаются принять какие-то меры. Но для этого не обязательно преступать закон. Можно обратиться в департамент городского хозяйства. Он уполномочен, ради спокойствия жителей многоквартирного дома или района в частном секторе, устанавливать соответствующие дорожные знаки или «лежачие полицейские», которые будут замедлять ход дорожного движения.