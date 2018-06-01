Лакомый кусок – 2

Останется ли безнаказанным незаконный отъём недвижимости?

В No 480 «Крымского Телеграфа» мы рассказывали о случае незаконного завладения чужим имуществом. Жертвой мошенников стала собственница помещения в Гурзуфе, на набережной им. Пушкина, 17б. Мы продолжаем следить за этой историей: в конце концов, от подобной ситуации никто не застрахован. Сейчас разбирательства по делу дошли до суда.

Безответственность и халатность

Напомним суть коллизии. Анастасия Мищенко, собственница нежилых апартаментов в Гурзуфе, внезапно оказалась вовлечена в дерзкую мошенническую схему. 17 февраля 2018 года некий Руслан Кошурба прислал её отцу по вайберу фото поддельной доверенности, якобы выданной Анастасией Максиму Воликову, и сообщил, что последний пытается продать принадлежащее ей помещение. «Гражданина Воликова я не знаю, не знакома с ним, никогда в жизни не видела и никаких доверенностей ему не выдавала, — заявляет Анастасия Мищенко. — Но сам по себе факт появления человека с поддельной доверенностью заставил нас предпринять ускоренные шаги по внесению в ЕГРН записи, подтверждающей моё право собственности на вышеуказанное помещение, а также попытку наложить арест на апартаменты или запрет на совершение каких-либо сделок с ними, чтобы воспрепятствовать мошенникам переоформить недвижимость по поддельным документам».

Дальше события развивались совершенно неожиданным образом. 26 февраля Анастасия Мищенко подала заявления в Государственный комитет по госрегистрации и кадастру РК, Министерство имущественных и земельных отношений РК, департамент имущественных и земельных отношений ялтинской горадминистрации с просьбой наложить запрет на проведение регистрационных действий с апартаментами в связи с возможными мошенническими действиями по их переоформлению. Собственница помещения обратилась также в правоохранительные органы: Управление МВД России по Ялте, Главное следственное управление Следственного комитета РФ по РК и прокуратуру города Ялты. Анастасия заявила о возможных мошеннических действиях с использованием поддельной доверенности.

2 марта Мищенко получила ответ от зампредседателя Госкомрегистра Татьяны Вяткиной о принятии во внимание информации о подделке доверенности и невозможности наложения запрета на регистрационные действия по вышеуказанному помещению в связи с тем, что право собственности Анастасии на апартаменты на тот момент всё ещё не было подтверждено. 14 марта данные, подтверждающие право собственности владелицы апартаментов, наконец, были внесены в реестр, однако никаких мер по предотвращению незаконной продажи своего имущества Анастасия принять так и не успела, поскольку в МФЦ эта выписка поступила только 3 апреля и была получена 10 апреля, а 11 апреля ей уже сообщили, что новый собственник пытается попасть в принадлежащее ей помещение.

Дело в том, что 16 марта некий Геннадий Капылов, действующий на основании доверенности, якобы выданной ему в порядке передоверия Сергеем Ивановым, заключил договор купли-продажи принадлежащего Анастасии помещения и продал его Виталию Фатуну и Владиславу Ремневу, и переход права собственности был зарегистрирован по поддельным документам 28 марта, т. е. не только до получения представителем Анастасии документов, подтверждающих, что наконец в ЕГРН внесены сведения о принадлежности ей помещения, но даже до того момента, когда эти документы поступили в МФЦ на выдачу, и поэтому наложить запрет на любые действия с принадлежащим Анастасии помещением без ее личного участия было просто невозможно.

Вся эта ситуация наводит на предположение, что у дельцов, разработавших схему, есть сообщники в Государственном комитете по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, тогда легко объясняется и их информированность, и откуда им стали известны паспортные данные Мищенко Анастасии и ее отца, реквизиты доверенности, которую она выдавала отцу, почему документы поступили в МФЦ с такой задержкой, что позволило довести чёрное дело до конца.

Если бы государственные и правоохранительные структуры, в которые Анастасия Мищенко обратилась, как только ей стало известно о готовящемся мошенничестве, отреагировали надлежащим образом, ответственно, а не халатно, отнеслись к своим обязанностям, то это можно было предотвратить, ведь первое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела датировано 27 марта, т. е. всего за день до того, как махинации были таки завершены.

Но поскольку уполномоченные структуры спустили всё на тормозах, незаконно лишённой своего имущества собственнице теперь приходится добиваться справедливости в судебном порядке.

Подозрительные покупатели

На днях в Ялтинском городском суде состоялось досудебное заседание по делу Анастасии Мищенко. Было подано исковое заявление с просьбой признать недействительной доверенность, якобы выданную собственницей апартаментов Сергею Иванову, а также доверенность, выданную им в порядке передоверия, Геннадию Капылову. Также Анастасия требует признать недействительным договор купли-продажи и истребовать нежилое помещение из незаконного владения Фатуна и Ремнёва.

По просьбе представителей Анастасии на помещение наложен арест, чтобы воспрепятствовать дальнейшим его перепродажам, но Анастасия и ее представители считают, что этого недостаточно, поскольку в помещении выполнен очень дорогой, эксклюзивный, дизайнерский ремонт, использованы дорогостоящие материалы, помещение оборудовано дорогостоящей мебелью и техникой, которые сами по себе существенно превышают сумму, указанную в оспариваемом договоре купли-продажи.

Поэтому в судебном заседании ими было подано ходатайство об обеспечении иска, в котором они просили ограничить ответчикам — покупателям возможность пользоваться помещением до вступления в законную силу решения суда.

Кроме того, в заявлении указано, что Анастасия Мищенко не считает покупателей добросовестными, и для этого у неё есть серьёзные основания. Покупатели приобрели оспариваемое имущество за 5 млн руб., в то время как, согласно отчёту оценки, его стоимость составляет 91 млн. То есть при продаже цена объекта была занижена почти в 20 раз, но покупатели почему-то не придали этому значения. В отчёте оценки, кстати, есть фотографии, которые позволяют судить о состоянии помещения: видны уровень отделки, качество мебели и так далее. Новых владельцев не насторожило также и то, что у продавца не было ни ключей от помещения, ни правоустанавливающих документов, кроме непроверенной доверенности в порядке передоверия. Опять же, не был урегулирован вопрос с имуществом, находящимся в квартире. Всё это должно было вызвать сомнения у покупателей в законности и юридической чистоте сделки. Но не вызвало. Можно ли после этого считать их добросовестными?

К сожалению, суд ответил на ходатайство отказом, мотивировав своё решение отсутствием весомых оснований — находящееся в помещении имущество не является предметом спора и пока нет оснований считать покупателей недобросовестными.

Один из представителей Анастасии, Владимир Яковлев, так прокомментировал этот отказ: «Мы чётко указали, что в помещении находится имущество, за которое покупатели апартаментов не платили и которое им никто не передавал, документов о том, что недвижимость была продана вместе с мебелью и техникой, никто не предоставлял, а соответственно, никакого права пользоваться и распоряжаться этим имуществом ответчики не имеют».

Путь к справедливости

Что касается остальных пунктов, изложенных в исковом заявлении, то на данном этапе суд принял следующие решения. Во-первых, будет продолжен сбор доказательств. Суд намерен привлечь в качестве третьего лица киевского нотариуса, якобы выдавшего доверенность Сергею Иванову. Таким образом из независимого источника будет получено подтверждение того, что документ поддельный. Следовательно, можно будет говорить о факте преступления — действии, заведомо нарушающем нормы правопорядка и нравственности, направленном на лишение другого лица имущества преступным путём. Теоретически после получения ответа от нотариуса дело должно быть признано подготовленным, и оснований для неудовлетворения иска Анастасии Мищенко не усматривается. Поддельная доверенность не порождает никаких юридических последствий, кроме недействительных. Следовательно, договор купли-продажи, заключённый на её основании, не имеет юридической силы.

«Если докажут, что первая доверенность была сфабрикована, это будет говорить о том, что воли Анастасии Мищенко на продажу не было, — резюмирует Владимир Яковлев. — По закону, если воля собственника отсутствовала, можно истребовать имущество даже у добросовестного покупателя. Поэтому я считаю, что победа будет за нами».

А пока суд назначил ещё одно досудебное заседание. Оно состоится через два месяца — в августе.

Тем временем Анастасия Мищенко подала жалобу прокурору Ялты Максиму Юдину. Очевидно, что в тот момент, когда законная владелица апартаментов получила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению о готовящемся преступлении, в связи с некомпетентностью, преступной халатностью и бездействием сотрудников МВД, преступление уже было совершено. К слову, аналогичные и похожие случаи, увы, в Крыму не редкость. Особенно на Южнобережье.

«Всё вышеуказанное свидетельствует об игнорировании сотрудниками правоохранительных органов РК основ российского законодательства и подрыве их действиями веры в то, что РФ является правовым государством и на его территории возможна защита нарушенных прав в рамках закона, — говорится в поданной жалобе. — Иначе это порождает чувство безнаказанности и неуважение к законам РФ, внушает необязательность их исполнения, ведёт к неограниченному росту уровня преступности».

В поданном заявлении Анастасия Мищенко просит прокуратуру возбудить уголовное дело в отношении неустановленного круга лиц, ответственных за совершённое в отношении неё мошенничество. Она также требует привлечь к ответственности сотрудников УМВД, продемонстрировавших некомпетентность, допустивших преступную халатность и бездействие, и отстранить их от дальнейшего производства расследований. Будем надеяться, контролирующий орган отреагирует должным образом.

Видя явное противодействие со стороны правоохранительных органов, Анастасия Мищенко обратилась на горячую линию президента, изложив свою историю. Данное дело должно получить надлежащую огласку. Виновные должны быть наказаны.