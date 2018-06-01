Корпорация развития Севастополя обезглавлена

Новым руководителем назначен банкир

Конечно, увольнения сразу двух крымских министров — министра МВД по РК Сергея Абисова и министра МЧС в Крыму Сергея Шахова — главные отставки этой недели. Плюс, «топовая» новость о задержании при получении взятки в размере 400 тыс руб. директора ГУП «Крым-Фармация» Ирины Бахлиной, на которую заведено дело следкомом (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ). Но об этих отставках (об их причинах и преемниках министров) и о продолжающихся чистках в рядах крымских высших коррупционеров мы расскажем отдельно. Сейчас хотим обратить внимание на Севастополь. Там тоже на неделе была громкая отставка.

Фигура конфликта

Новость об увольнении известного на полуострове и за его пределами бизнесмена и ресторатора Олега Николаева с должности директора Корпорации развития Севастополя (КРС) разлетелась быстро. Говорилось, что об этом сообщили федеральным СМИ в совете директоров самой корпорации: «Совет директоров Корпорации развития Севастополя принял решение о расторжении трудового контракта с руководителем корпорации Олегом Николаевым. Решение принято сегодня на заседании совета», — гласило сообщение.

Якобы, увольнение произошло после публичного конфликта правительства Севастополя с Николаевым, который подал в суд на севастопольского вице-губернатора, обвинив того в клевете по поводу результативности итогов работы Корпорации развития Севастополя.

Также информацию об увольнении подтвердил крымским журналистам и председатель совета директоров КРС Владимир Ежиков. Но тут же пошли различные толкования произошедшего. По одним данным уволили без объяснения причин, по другим — в связи с принятием решения о прекращении трудового договора (дескать, в приказе об увольнении Олега Николаева так и сказано, что он уволен по «статье 278 части 2 Трудового кодекса»).

Сам же Олег Николаев в телефонной беседе с журналистами сообщил, что он «находится в Москве и об увольнении ему ничего не известно, никаких бумаг из правительства об этом он не получал. Более того, по словам Николаева, за час до увольнения он разговаривал с директором департамента экономики Андреем Саносяном, и тот про увольнение ничего не сказал».

Появились и комментарии местных экспертов (источники в правительстве Севастополя), что «при желании Олег Николаев может оспорить приказ об увольнении в судебном порядке и потенциально у этого иска есть перспективы, поскольку увольнение с юридической точки зрения было проведено с нарушениями». Также источник сообщил: даже внутри правительства решение об увольнении Николаева стало неожиданным, поскольку многие надеялись, что после визита в Севастополь на этой неделе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко конфликтующие в городе стороны сядут за стол переговоров. Тут надо сделать акцент. Дело в том, что увольнение Николаева находится в прямой связи (во всяком случае, есть достаточные основания так полагать) с затяжным конфликтом между исполнительной и законодательной властью Севастополя. Об этом конфликте «КТ» рассказывал неоднократно и, судя по всему, конец этой истории не близок. Так вот. Олег Николаев, возглавивший Корпорацию развития Севастополя примерно год назад — «человек Алексея Чалого», как принято считать. А Чалый, экс-народный мэр, экс-глава местного Заксобрания — ключевая фигура этого самого конфликта.

Из-за суда?

Есть и сведения, что увольнение Олега Николаева может быть связано с судом. Дело в том, что, по информации севастопольских журналистов, у губернатора города Дмитрия Овсянникова, якобы, рассматривали отставку Николаева как одну из возможностей, чтобы отменить суд против заместителя губернатора Ильи Пономарёва.

И, похоже, есть основания так считать. Особенно, если учитывать, что первое заседание по иску Корпорации развития Севастополя к заместителю губернатора Илье Пономарёву и к правительственному телеканалу о защите деловой репутации должно состояться буквально на днях (15 июня в Арбитражном суде Севастополя). Причина иска — недостоверная информация, которую сообщил заместитель губернатор Илья Пономарёв и разместил ГАУ «Севастопольская телерадиокомпания» («ИКС»). Но так ли это на самом деле — сказать сейчас невозможно. Остаётся только подождать даты суда, когда, вероятно, откроются новые «тайные страницы» происходящего в высших эшелонах севастопольской власти.

Сейчас же, объявляя об увольнении Николаева, вышеупомянутый председатель совета директоров КРС Владимир Ежиков завил, что к бывшему главе Корпорации развития нет претензий. «Претензий к Николаеву как таковых нет. Поэтому тут некорректно говорить о каких-то претензиях к бывшему руководству. Новый директор сможет более эффективно руководить корпорацией. Мы озадачены показателями, цифрами и привлечёнными инвестициями в регион. Поэтому как орган управления корпорации — Совет директоров, мы решили, что смена кадров — это нормальный процесс ротации людей и в правительстве, и в других органах. И, соответственно, хотим увидеть другой результат работы», — сказал Владимир Ежиков.

На вопрос журналистов, была ли проведена проверка трудового договора с Олегом Николаевым, на которой настаивали в правительстве Севастополя (ещё одна причина данного конфликта, которую мы упоминаем лишь для того, чтобы показать огромный клубок проблем, образовавшийся среди местной элиты) Владимир Ежиков сказал, что проверкой занимаются уполномоченные органы. При этом, как сообщил прессе заместитель Олега Николаева Алексей Филимонов, ДИЗО отозвало проверку трудового контракта Николаева, о чём Корпорация была уведомлена.

И тут же снова — о суде. На вопрос о том, связано ли увольнение Николаева с иском Корпорации к замгубернатора Илье Пономарёву, руководитель департамента экономики ответил отрицательно.

Новая метла

Но кто же — новый руководитель КРС? Как оказалось, вместо Олега Николаева на должность главы Корпорации развития Севастополя назначен некто Дмитрий Курков. Фигура в городе малоизвестная. Есть информация, что он «из местных», женат, имеет пятерых детей. В 1993 году окончил севастопольскую среднюю школу № 4. Имеет экономическое и юридическое образование. Проходил обучение в академии Сбербанка, а затем с 1997 по 2000 годы работал в тверском отделении Сбербанка. Также в его послужном списке работа в «ТрансКредитБанке», «Номос-Банке», «Новикомбанке» и «Банке МИА».