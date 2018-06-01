Мозаика в мрачных тонах

Украинские СМИ старательно выискивают новые поводы для критики российского Крыма

На этой неделе информационные издания сопредельного государства оригинальностью не отличались. То крымский курортный сезон их волновал, то состояние моста, то крымская вода... Были и другие информповоды, которые, тем не менее, подавались так, чтобы сложилась негативная картина жизни на полуострове...

Карают за Россию

«Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией заблокировала продажу авиабилетов на рейсы с территории Российской Федерации в Крым», — трубит пресс-центр СБУ. Вот, мол, смотрите, очередных врагов государства обнаружили и покарали. При этом под раздачу попали некие киевские и одесские коммерческие структуры, которые продавали билеты на рейсы российских авиакомпаний. «Оперативники спецслужбы задокументировали, что ряд коммерческих структур в Киеве и Одессе нелегально осуществляли реализацию авиабилетов из российских городов в аэропорт Симферополь и обратно на рейсы авиакомпаний РФ, в том числе внесенных в санкционный список СНБО Украины», — говорится в сообщении. В этой связи открыто уголовное производство по статьям УК Украины о незаконной переправке людей через границу и нарушении правил международных перелетов. В его рамках проведен ряд обысков. «Во время обысков обнаружили документацию, подтверждающую продажу авиабилетов и доказательства перечисления денег на счета российских авиакомпаний. Решается вопрос об объявлении о подозрении в совершении преступлений менеджмента коммерческих структур», — сообщает пресс-центр СБУ. Вот такой теперь на Украине бизнес...

Коротко и по существу

Остаётся лишь удивляться способности украинских СМИ бесконечно тянуть волынку по одним и тем же информационным поводам. То про воображаемый голод в Крыму, то про безлюдные пляжи, то про перенаселённость из-за «нашествия с материка русских»... Но, видимо, есть спрос, поэтому и публикуют. В том числе снова публикуют слова президента РФ о том, что про Крым разговор давно окончен. Вот что пишет сайт популярного телеканала. «Нет и не может быть условий, при которых бы Российская Федерация вернула Украине оккупированный в 2014 году Крым. Такое заявление в интервью австрийскому каналу ORF, которое обнародовали в Кремле, сделал президент Владимир Путин, отвечая на вопрос, что должно произойти, чтобы Россия вернула Крым Украине. Также Путина спросили и о так называемых зеленых человечках в Крыму. Журналист поинтересовался у Путина, кем они были. «Наша армия находилась в Крыму на законных основаниях, по договору там находилась наша военная база», — сказал президент России в ответ. По словам Путина, Россия в Крыму после 2014-го прежде всего увеличила количество вооруженных сил и военных объектов. «Я уверенно вам говорю, что, кроме Вооруженных сил России, там никого не было, но там были наши Вооруженные силы по договору», — добавил глава Кремля.

16 непокорных

Украинские СМИ вновь негодуют. Дело в том, что морские порты в Крыму, как известно, закрыты эфемерным распоряжением украинского Кабинета министров и приказом Министерства инфраструктуры, но «в течение мая был зафиксирован заход 16 грузовых судов-нарушителей и танкеров в порты Крыма». Об этом, в частности, сообщила пресс-служба так называемого Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, отметив, что статистика предоставляется по судам, на которых работает автоматическая система идентификации AIS (Automatic Identification System). По ее данным, «все суда были под флагом России, в общей сложности ими совершено 54 мероприятия в портах Севастополя и Керчи». Также сообщается, что «на рейде в акваториях портов Севастополя, Феодосии, Керчи и Ялты, которые используются для стоянки, зафиксировано 15 судов под флагами РФ, Панамы, Коморских Островов и Островов Кука». «Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, расположенные на территории АР Крым и г. Севастополь, является нарушением норм международного права как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также нарушением законодательства Украины, и влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в частности, уголовную», — грозятся в министерстве.

Резня на водохранилище

Иногда среди потока пропагандистского бреда на украинских сайтах можно встретить и любопытную информацию, более-менее соответствующую реальности. Правда какая бы ни была информация, её однозначно используют в целях сгустить негативные краски в Крыму потому, что он российский. Хотя с повседневной украинской «кровавой баней» сравнить даже самые криминальные крымские новости невозможно. На что же обратили внимание за Перекопом на этот раз? На то, что на выходных (как раз отмечался День города Симферополя) «на Симферопольском водохранилище произошла массовая драка, в которой один человек погиб и еще двое получили травмы различной степени тяжести», ссылаясь на сообщения очевидцев происшествия в соцсетях. По словам очевидцев, отдыхающий на берегу водохранилища мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на рыбаков. Отдыхающие рядом люди скрутили нападавшего еще до приезда полиции, но тот успел нанести рыбакам несколько ударов ножом.«Крымские силовики информацию о происшествии не комментируют, но в республиканском Минздраве подтверждают поступление в городскую больницу пострадавших в ходе драки. „Было трое участников драки, из них один погиб на месте, один находится в состоянии средней степени тяжести в симферопольской горбольнице № 6 и третий осмотрен амбулаторно и отпущен домой“, — сообщили в пресс-службе ведомства».