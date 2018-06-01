Когда нет равнодушных

Группа A: пока всё в прошлом

Нет сомнения, что дела в этой группе на протяжении одиннадцати дней мундиаля-2018 не оставят равнодушными не только болельщиков нашей страны, но и тех, кто не особенно интересуется этой замечательной игрой. Ведь в ней выступает сборная России, которой предстоит побороться за место в 1/8 финала плей-офф с соперниками из Уругвая, Египта и Саудовской Аравии, а для этого необходимо занять первое или второе место.

Разный опыт

Если распределить эти сборные по количеству стартов в решающей части чемпионатов мира, то бесспорным лидером являются уругвайцы, выходившие на старт двенадцать раз, за ними идут саудиты — пять, россияне — три, египтяне — два раза. Хотя, если вспомнить, что сборная России — правопреемник сборной СССР, то это число будет 10. Конечно же, все они добивались разных результатов, оспаривая мировое первенство. Но одно их роднит: наивысших своих достижений они добивались в прошлом, причём весьма далёком. Уругвайцы дважды были чемпионами мира: в 1930-м и 1950-м годах. Россияне (тогда ещё советская сборная) были четвёртыми на мундиале-1966, а египтяне и футболисты Саудовской Аравии доходили до 1/8 финала. Однако первым такая удача улыбнулась в 1934-м, а вторым — в 1994 году. И вот теперь новое испытание на мастерство.

Оно начнётся в группе A в день торжественного открытия ЧМ-2018 в московских «Лужниках» 14 июня, и первый матч проведут сборные России и Саудовской Аравии, а на следующий день в Екатеринбурге встретятся Египет и Уругвай. И второй тур будет длиться два дня. 19 июня в Санкт-Петербурге россияне играют с египтянами, а 20 июня Уругвай принимает в Ростове-на-Дону саудитов. И только в третьем, заключительном туре соперники встречаются 25 июня, причём в одно время. В Самаре играют Уругвай и Россия, а в Волгограде — Саудовская Аравия и Египет.

Сборная Уругвая

Этого представителя Южной Америки величают в футбольном мире не иначе как «небесно-голубые», или «урус», и он ныне прилагает немало сил, чтобы в своей конфедерации сохранить за собой третье место в соперничестве с Колумбией, Чили, Перу. А ведь в 20–30 годах минувшего века именно уругвайцы задавали тон на континенте, превосходя в мастерстве аргентинцев и ещё находившихся в тени бразильцев. Именно сборная Уругвая дважды подряд становилась чемпионом Олимпийских игр в Париже-1924 и в Амстердаме-1928. В то время этот титул приравнивался к званию чемпиона мира среди любителей. А когда в 1930 году ФИФА начала проводить чемпионаты мира среди профессионалов, уругвайцы стали первыми чемпионами, обыграв в финале аргентинцев — 4:2. Ровно через двадцать лет, в 1950 году, они вновь стали финалистами на полях Бразилии и теперь в решающем матче обыграли хозяев чемпионата — 2:1 благодаря блестящей игре Хуана Альберто Скьяффино. Этот форвард считается в стране величайшим футболистом XX века.

В наши же времена уругвайцы, ведомые нападающим Диего Форланом, на ЧМ-2010 заняли четвёртое место, уступив бронзовые медали хозяину чемпионата сборной Германии — 2:3, а сам Диего был назван лучшим игроком чемпионата. И всё же небесно-голубые по сумме своих достижений занимают в мире пятое место, пропустив вперёд лишь сборные Бразилии, Италии, Германии, Аргентины. Но зато остаются лидерами на своём континенте. Они 23 раза оспаривали Кубок Америки, пятнадцать раз становились его владельцами (последняя победа датирована 2011 годом).

Разумеется, нынешний тренер сборной, опытнейший Оскар Табарес, рассчитывает, что его ребята обязательно пробьются в 1/8 финала, а там жизнь, как говорится, подскажет, что делать дальше. Ведь сейчас лучшие его игроки, в возрасте 31–32 года, давно вместе играют в сборной. Это вратарь Фернандо Муслера, выступающий за турецкий «Галатасарай», защитники Макси Перейра из португальского «Порту», капитан команды Диего Годин, сыгравший за сборную 115 матчей, и 23-летний Хосе Мария Хименес (оба они из мадридского «Атлетико»), полузащитник Кристиан Родригес из «Пеньяроля», нападающие Эдисон Кавани из французского «ПСЖ», 100 матчей за сборную, забил 42 мяча, и Луис Суарес из испанской «Барселоны», 97 матчей, 50 мячей.

Сборная Египта

Их называют «фараоны». Чаще всех в мире за сборную своей страны играл «фараон» Ахмад Хасан, проведший 184 матча и забивший 68 голов. Впервые египтяне заявили о себе на Олимпийских играх в Амстердаме-1928, где вышли в полуфинал, но в игре за бронзу уступили итальянцам — 3:11. В 1964-м в Токио они вновь недотянулись до медалей, закончив турнир на четвёртом месте. В свою очередь, участвуя в двух мундиалях, египтяне на первом для себя достигли 1/8 финала, где уступили венграм — 2:4. Зато за 23 старта в розыгрыше Кубка африканских наций египтяне семь раз завоёвывали золото (причём три раза подряд — 2006, 2008, 2010 годы), дважды — серебро и трижды — бронзу.

Перед нынешним стартом в России главного тренера сборной аргентинца Эктора Купера волнует один вопрос: успеет ли восстановиться к предстоящим матчам мундиаля-2018 восходящая звезда мирового футбола, абсолютный лидер сборной и английского «Ливерпуля», уникальный форвард Мохаммед Салах, который только в нынешнем сезоне наколотил в ворота соперников в чемпионате и Кубке Англии, в Лиге чемпионов, в международных матчах почти полсотни мячей. Но даже без Салаха в сборной Египта есть ещё один мастер высокого класса — 25-летний полузащитник Мохаммед эль-Ненни из лондонского «Арсенала». Однако подавляющее большинство сборников предпочитают выступать за египетские клубы.

Сборная Саудовской Аравии

Как и «фараоны», так и «орлы пустыни» (кличка аравийцев) предпочитают не покидать родные клубы. И все их местные звёзды, а это прежде всего 34-летний защитник, капитан сборной Усама Хавсави (133 матча в её составе), 33-летний полузащитник Тайсир аль-Джассим (129 матчей), 31-летний нападающий Мохаммад аль-Сахлави, с самой лучшей стороны зарекомендовали себя в розыгрыше Кубка Азии, которым трижды владели и столько же раз были вторыми. «Орлы» гордятся и тем, что были финалистами Кубка конфедераций — 1992, обладателями Кубка арабских наций и, конечно, тем, что Мухаммад ад-Даайя сыграл за сборную 178 поединков — больше всех в мире.

Но особую гордость у них вызывают воспоминания о чемпионате мира в США-1994. Там, в группе уступив голландцам (1:2), а затем переиграв марокканцев (2:1) и бельгийцев (1:0), они со второго места вышли в 1/8 финала, где в упорнейшей схватке уступили будущему бронзовому призёру этого чемпионата сборной Швеции — 1:3. Не случайно нынешний коуч сборной, испанец Хуан Антонио Пицци, обещает, что если его команда повторит достижение 24-летней давности, то он будет петь всю ночь в любом ресторане, куда пожелают пойти его ребята в Волгограде.

P. S. А о сборной России мы, конечно, расскажем. Причём отдельно, в следующем номере. Там есть о чём поговорить...