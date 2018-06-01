В погоне за розовой майкой

Сто первая гонка и череда испытаний

Несколько дней назад на шоссейных трассах Италии и Израиля вышли на старт 22 профессиональные велокоманды из разных стран, насчитывающие в своих рядах 176 гонщиков. Многодневная гонка "Джиро д"Италия — 2018″ проводилась в 101-й раз с года своего основания в 1909-м и, по традиции, открывала ежегодный Гранд-тур велоспорта, в который входят, кроме итальянской многодневки, французский «Тур де Франс» и испанская «Вуэльта».

Узкий круг

Не правда ли, количество гонщиков на «Джиро» впечатляет? Но всегда круг претендентов на победу в генеральной классификации, победителю которой на финише вручаются розовая майка, красивый кубок и «увесистый» денежный чек, весьма узок. Ведь гонщикам предстояло преодолеть, на этот раз по израильской и итальянской земле, 3562,9 км, разбитых на 21 этап, из которых два были индивидуальными гонками на время, пять — равнинными, шесть — холмистыми, три — среднегорными и пять — горными. Так вот, специалисты велоспорта отдавали предпочтение в борьбе за победу прошлогоднему чемпиону голландцу Тому Дюмулену, победителю престижных «Тур де Франс» и «Вуэльты» британцу Крису Фруму и его соотечественнику Саймону Йейтсу, итальянцу Фабио Ару, французу Тибо Пино. Вот и всё. Хотя заметим, что даже выигрыш одного этапа в столь жёстком соперничестве, не говоря уже об обладателях специальных маек: цикломеновой за победу в очковом зачёте, малиновой — в спринтерском, синей — в горном, белой — в молодёжном, красной — для агрессивного гонщика, — весьма и весьма почётен для любого, как себя сами величают шоссейники, «бойца многодневки».

Увы, как это и ни прискорбно отмечать, но вот уже минуло девять лет как среди претендентов на победу и очень редко среди победителей этапов или классификаций не встречаются имена российских мастеров велоспорта. А ведь помним времена, когда наши ребята были очень активны в «Джиро», а Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996), Денис Меньшов (2009), которые оттачивали своё мастерство на горных и среднегорных трассах Крыма, возвращались на родину победителями этой престижной многодневки. Но всё это в прошлом. К сожалению, шоссейный спорт в России, разумеется, в том числе и в нашей республике, находится не на том уровне, который бы позволял иметь несколько профессиональных команд, соперничающих на равных с другими «конюшнями». Осталась на плаву только «Катюша», но теперь это швейцарско-российская команда, в которой тон задают не россияне, а гонщики из других стран. Вот и теперь она в свой состав, впервые в истории «Джиро», тура, стартовавшего не в Европе, а в Иерусалиме, включила лишь двух наших спортсменов — 28-летнего Вячеслава Кузнецова и 32-летнего Максима Белькова. Пройти полностью 21 этап удалось лишь 149 гонщикам. В итоговой табели о рангах Слава занял 105-е, а Максим — 127-е место. Как говорится, без комментариев. Хотя единственное, что может утешить этих опытных шоссейных бойцов, так это тот факт, что до Рима недоехали, досрочно сойдя с гонки, почти тридцать мастеров, и в их числе считавшийся фаворитом чемпион Италии Фабио Арбу.

Три недели испытаний

Приняв старт в Иерусалиме и проведя в Израиле три этапа, на которых в розовой майке лидера успели покрасоваться прошлогодний победитель многодневки Дюмулен и чемпион мира по треку австралиец Роан Деннис, велогонщики и их окружение погрузились в самолёты и перелетели в Калабрию, где их путь через Альпы пролегал уже по итальянской земле. Финиш им предстоял в столице страны — древнем красавце Риме. Здесь продолжил коллекционировать розовые майки лидера Деннис, доведя их количество до четырёх. Но уже на шестом этапе, кстати, первом в гонке, проходившем в горах, австралийца «раздел» другой чемпион мира по треку англичанин Саймон Йейтс и не снимал «кольчужку» двенадцать дней подряд, пока не наступил девятнадцатый этап — из Венарии-Реале в Бардонеккию, на котором необходимо было проехать 184 км, трижды взбираясь на высоту в 4500 м, преодолевая горные подъёмы на вершины Колле-делле-Финесте (протяжённость крутого подъема 18,5), Сестриере (16,2), Жоффрей (7,2 км). Вот здесь все и вспомнили о мулате из Англии Крисе Фруме, который неудачно начал многодневку, попав в серьёзный завал на четвёртом этапе. Правда затем он выиграл горный 14-й этап, по праву считаясь одним из лучших «горняков» в мире, которому могут бросить перчатку лишь колумбийцы и эквадорцы, которые обычно на «ты» с горами. Но уже на следующем этапе он вновь «вывалился из седла». На его счастье наступил второй выходной, и врачи успели «залатать» Криса. А как шли дела у действующего чемпиона Дюмулена? Голландец, выиграв «разделку» в Иерусалиме, всё время не отпускал далеко от себя канадца Денниса, а потом и англичанина Йейтса, и, будучи тоже неплохим «горняком», строил наполеоновские планы на 19-й этап. Его все фавориты, в том числе и выступающий за казахстанскую «Астану» молодой колумбиец Мигель Анхель Лопес, и чуть старше него Тибо Пино, талантливые эквадорец Ричард Карапас, итальянец Энрико Батальин и мастер равнинных этапов ирландец Сэм Беннетт, и даже прирождённый спринтер итальянец Элиа Вивиани, начали дружно. Сто километров пелетон не отпускал никого в отрыв.

Но вот за 80 км сильнейшим рывком покинул группу Фрум, на тот момент уступавший Йейтсу пять минут, занимая в тотале седьмое место. И, скорее всего, все подумали: далеко не уедет! Ведь впереди были ещё три коварных подъёма, о которых мы писали выше. Но Крис всё дальше и дальше в одиночку уходил от ближайших преследователей, среди которых были Карапас, Пино, Лопес, его земляк Эстебан Чавес, Дюмулен. А вот владелец розовой майки Йейтс, как говорят гонщики, спёкся. И он проиграл Фруму, опередившему на финише на три минуты Карапаса и на четыре — Пино, почти 39 минут, и в итоге один из героев нынешнего «Джиро» занял лишь 21-е место в многодневке. Ну а мулат из Англии стал чемпионом, пройдя трассу за 89 часов 2 минуты 39 секунд. Он оставил на втором месте голландца Дюмулена, опередив его в тотале на 0,46 секунды, а на третьем — колумбийца Лопеса, уступившего ему почти пять минут.

Каждой сестре по серьге

Не случайно мы говорили, что очень почётно в многодневных гонках Гранд-при выигрывать этапы. На этот раз отличились победивший на четырёх этапах Вивиани, на трех — Беннетт и Йейтс, на двух — Фрум, по одному этапу выиграли Дюмулен, бельгиец Тим Велленс, Батальин, Чавес, Карапас, словак Матей Мохорич, Деннис, немец Максимилиан Шахман и испанец Микель Ниеве.

Цикломеновая майка досталась итальянцу Элиа Вивиани, синяя — британцу Фруму, малиновая и красная — итальянцу Давиде Баллерини, белая — колумбийцу Мигелю Анхелю Лопесу.

Теперь лучшие гонщики мира 7 июля примут старт во втором Гранд-при — 2018 — многодневке «Тур де Франс».