Фестивальное лето

Буквально несколько дней назад туристический сервис Tvil.ru обнародовал данные о том, что Крым вошел в пятерку самых «фестивальных» регионов России. По результатам опроса, Крым набрал 38% всех голосов туристов благодаря фестивалям «Барабулька» в Феодосии, «Боспорские врата» в Керчи, Koktebel Jazz Party в Коктебеле, ZB Fest в Балаклаве и «Extreme Крым» на Тарханкуте. Но различных фестивалей на полуострове планируется множество, и не только вышеупомянутыми «фестами» будет богата его летняя жизнь. Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» сделал обзор наиболее значимых, пожалуй, мероприятий.

Июнь

Большой офицерский бал

11 июня на площади Михайловской береговой батареи в Севастополе состоится юбилейный, V Большой благотворительный офицерский бал, который могут посетить все желающие, естественно, при соблюдении бального дресс-кода. Такие балы были обычным делом в дореволюционном Севастополе, сейчас традиция возрождается. «Насыщенная программа, незабываемый опыт, новые дружеские и деловые знакомства, свежий и необычный формат вашего досуга. Посвящается Дню России, 235-летию города-героя Севастополя и Черноморского флота», — гласит программа мероприятия.

Кубок Крыма по дрэг-рейсингу

Первый этап Открытого кубка Крыма по дрэг-рейсингу состоится 10 июня на взлетной полосе пгт Октябрьское. Дрэг-рейсинг — это парная гонка автомобилей с ускорением на дистанцию 402 метра (четверть мили) по прямой трассе. Целью гонки является прохождение дистанции с наименьшим временем. Гонка автомобилей будет проводиться в пяти классах, в зависимости от технических характеристик автомобилей. В заездах примут участие автомобили как отечественных, так и зарубежных производителей. Приглашены участники из Крыма и с материковой части России. Обещают и обширную конкурсную программу для зрителей.

Летние вечера на Караимской

Городской фестиваль «Летние вечера на Караимской» в Евпатории начинается с конца июня и продлится до конца лета. Как следует из названия, мероприятия будут проходить на знаменитой старинной улице города — Караимской. Наверное, это один из самых исторически колоритных фестивалей лета. Перед зрителями пройдут костюмированные шествия, клоуны и фокусники, но самое интересное ждет их по пятницам, в дни, посвященные культуре крымских народов.

Sun Spirit Festival

Этот фестиваль пройдёт с 9 по 12 июня в урочище Черкез-Кермен, в Бахчисарайском районе, недалеко от села Холмовка. Организаторы презентуют фестиваль как «грандиозное событие, на котором вы сможете насладиться не только замечательным крымским летом, но также найти увлечение, которое подойдет именно вам». Запланированы две сцены: с электронной и живой музыкой, творческие мастерские, мастер-классы, оздоровительные практики, множество арт-объектов и инсталляций, курсы по йоге, минералогии и астрономии.

«Севастополь в цвету»

С 10 по 17 июня 2018 года в Севастополе, в рамках празднования 235-летия города, пройдет первый фестиваль садов и цветов «Севастополь в цвету». Знаменитые ландшафтные дизайнеры из разных городов Крыма, материковой России и Великобритании представят уникальные инсталляции — каждая в неповторимом стиле и со своей концепцией, трансформируя пространство фестиваля в квинтэссенцию оригинальных идей и образов. Центр города на время фестиваля превратится в красочное шоу. Также, как обещают организаторы, «Севастополь в цвету» превратит Артиллерийскую бухту в настоящее царство красоты, творчества, смелых идей и широких возможностей. Это событие поистине международного уровня будет проходить впервые и станет ежегодным мероприятием на полуострове.

Июль

Yalta Summer Jam

С 10 по 16 июля площадь Ленина на ялтинской набережной станет ареной для бескомпромиссного танцевального поединка. Лучшие исполнители поппинга, брейкинга, футворка, вакинга и других стилей уличных танцев устроят здесь соревнование в мастерстве длиною в пять дней. Наряду с танцевальными «битвами» гости фестиваля смогут посетить мастер-классы от известных брейкдансеров, выступления диджеев и концерты популярных хип-хоп и фанк-групп. Yalta Summer Jam официально пользуется поддержкой городских властей, поэтому одной из главных площадок для его мероприятий служит Ялтинский центр культуры. Отдельные события фестиваля проходят на пляжах и в кафе в разных частях города.

«Боспорские врата»

Рок-фестиваль «Боспорские врата» в Крепости «Керчь» пройдёт 6–7 июля. «Гостей фестиваля ожидают ласковое море, яркое солнце, любимая музыка, искреннее веселье, отчаянные танцы и отрыв до рассвета!», — гласит реклама. А ещё обещают экскурсии по подземным лабиринтам крепости, художественные выставки, тир оружия времён Великой Отечественной, военные реконструкции и посещение боевого катера КАТЩ-581 «Туапсе», который будет ждать гостей в Павловской бухте крепости. А в качестве бонуса: «Прямо из Крепости открывается прекрасный панорамный вид на самый популярный строительный объект России — Крымский мост».

In vino veritas

20–22 июля в Коктебеле пройдет второй фестиваль In vino veritas. Сюда съезжаются лучшие производители вина из Крыма и Кубани и устраивают своеобразное соревнование за любовь зрителей. Единственный в своем роде фестиваль объединяет вино, гастрономию и искусство. Гостей мероприятия ожидает разнообразная программа: выставка вин, фермерских продуктов и блюд различных национальных кухонь, развлекательные и соревновательные мероприятия, выступления известных певцов и музыкальных коллективов. Все это будет проходить на территории аквапарка «Коктебель» и на площади перед ним. На этой площадке развернется битва вин Крыма и Кубани, дегустации вина и сыров, вина и морепродуктов.

BadaBoomFest

С 21 по 22 июля в Поповке (Евпатория) пройдёт ещё один июльский рок-фестиваль. Прежде этот посёлок славился «Республикой Z» («Казантип»), но следов той культуры тут теперь нет. Зато будет большая и яркая рок-вечеринка, если верить организаторам: «Более 30 музыкальных групп соберутся для вас, чтобы вместе взорвать это лето!» Хедлайнерами фестиваля выступят: «СЛОТ», Stigmata, «План Ломоносова», «СМЕХ», «Кирпичи», «Йорш», WakeUpCall (Италия), Sonic Syndicate (Швеция) и многие другие. В целом мероприятие позиционируется как пляжный фестиваль любителей современной музыки и искусства. После концертов участников ждут пенная вечеринка, чемпионат по пляжному волейболу, огненное шоу.

Extreme Крым

Фестиваль Extreme Крым 2018, как и прежде, состоится на Тарханкуте, в Оленевке, с 14 по 29 июля. Участников ждут соревнования по экстремальным видам спорта, танцы до утра, зажигательные шоу, чудесные пляжи и незабываемый дайвинг. Вот что гласит «манифест» фестиваля: «Пять лет истории проекта — это путь от камерной пляжной вечеринки до одного из самых масштабных спортивно-развлекательных событий Страны. Итог 2017 года — 50 000 посетителей из 15 стран мира за 19 дней. EXTREME Крым сегодня — международный молодежный фестиваль — это расширение рамок и границ; это спорт, развитие, творчество, отдых, эмоциональное обогащение и удовольствия для души».

Август

ZBFEST

4 августа стартует ZBFEST в Золотой Балке — главный фестиваль молодого вина в Крыму. Проводится он прямо на виноградниках Балаклавы. В программе меню от лучших крымских рестораторов, дегустация молодых вин, мастер-классы, путешествие на воздушном шаре, битва виноградом и, конечно, яркие выступления знаменитых исполнителей. На этот раз на огромной сцене под открытым небом фестиваль должен стать по-настоящему мультижанровым, многоплановым и безграничным — музыкальный кайф и драйв обещан любителям самых разных стилей: неукротимый панк-рок неизменного хедлайнера фестиваля — группировки «Лениград»; супертрендовый хип-хоп Егора Крида, захватывающий симбиоз рэпа Loc-Dog и настоящий культовый рок Вадима Самойлова («Агата Кристи»).

Байк-шоу «Русская мечта»

17–18 августа пройдёт традиционное байк-шоу «Ночных волков» на горе Гасфорта. В этот раз программа называется «Русская мечта», и подготовка к ней уже идёт полным ходом. Яркое шоу возле Гасфорты с лазерными эффектами, трюками на мотоциклах, выступлением популярных рок-групп стало визитной карточкой фестивального Крыма. Байкерское шоу привлекает все больше зрителей своими рискованными трюками, выступлениями музыкантов, огромной техникой. К слову, сюда приезжают не только русские байкеры, но и зрители со всего мира: политики, музыканты, писатели, члены байкерских клубов из других стран, художники, философы, ученые.

«Генуэзский шлем»

Рыцарский фестиваль «Генуэзский шлем» в Судаке проходит традиционно в августе. На территории Генуэзской крепости проводятся реконструкции битв, групповые бои, штурм стен, турниры лучников, выставка рыцарских доспехов, а также конкурсы. «Генуэзский шлем» по праву входит в пятерку лучших рыцарских фестивалей СНГ и Восточной Европы, выгодно отличаясь от полностью постановочных фестивалей яркими, живыми бугуртами, в которых больше импровизации и азарта. Зрителей ждет красочное зрелище: массовые рыцарские сражения, турниры во славу прекрасных дам, стрельба из арбалетов, пушек, кулеврин и требушетов, выступления танцоров и песни трубадуров.

Koktebel Jazz Party

Международный джазовый фестиваль состоится 24–26 августа в посёлке Коктебель. Лучшие джазовые коллективы и исполнители России и зарубежья приезжают сюда каждый год, чтобы подарить праздник гостям этого крымского фестиваля. И хотя программа этого года ещё «зашифрована», можно быть уверенным: качество мероприятия будет на высоте.

Парусная неделя Севастополя

Время проведения: 20–26 августа. «Парусная неделя Севастополя» — это широкомасштабное, зрелищное событие, которое объединяет в себе серию спортивных состязаний по водным видам спорта: чемпионат по аквабайку, флайборду, виндсерфингу. Это Большие севастопольские гонки с целью популяризации спорта, здорового образа жизни среди детей и молодежи, а также большого городского праздника с грандиозными шоу на воде, концертной программой, мастер-классами, веселыми стартами, конкурсами и интерактивными площадками.

Именно здесь задаются тенденции развития молодежного и детского спорта и активного отдыха, достигаются важные стратегические договоренности.