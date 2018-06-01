Три заветные буквы

Как получить право собственности на гараж в гаражном кооперативе (ГСК)?

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем, как получить право собственности на гараж в гаражном кооперативе. Ваш юрисконсульт — Артем Шабанов.

Разделение прав

Законодательство РФ разделяет право владения и право собственности. Владелец может пользоваться имуществом, но делать другие операции с недвижимостью (сдача в аренду, продажа, передача по наследству и прочее) он не имеет юридических оснований. На практике, из-за несовершенства законодательства, человек может годами пользоваться гаражом, сдавать его в аренду, даже продать или подарить его. Но любая сделка при проверке будет признана законом ничтожной, и владелец может остаться ни с чем. Долгое время гаражи никто не оформлял, но в связи со сносом самовольных построек ситуация изменилась.

Как и любое другое имущество, гараж также подлежит оформлению права собственности. Только в этом случае владелец обретает все права на сооружение и в дальнейшем может его продать, подарить или завещать.

При наличии гаража в гаражно-строительном кооперативе владельцу гаража для государственной регистрации права собственности нужно представить в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым (Росреестр) или через многофункциональные центры оказания государственных услуг следующие документы:

— справку о полной выплате пая членом ГСК с указанием даты оплаты;

— квитанцию об оплате государственной пошлины в размере 2000 рублей.

Кроме того, председатель кооператива либо первый пайщик, который обратился за государственной регистрацией, обязан представить полный пакет учредительных документов кооператива (устав, свидетельство о регистрации юридического лица, протокол общего собрания об избрании председателя кооператива и другие), список членов ГСК, правоустанавливающие документы на земельный участок, выделенный именно под строительство гаражей.

Кадастровые паспорта на земельный участок и гаражи, разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, при отсутствии, Госкомрегистр запрашивает самостоятельно, в порядке межведомственного взаимодействия.

Если документов нет

При отсутствии разрешения на ввод в эксплуатацию гаражей в ГСК государственная регистрация не будет проведена в связи с отсутствием документов, свидетельствующих о законном строительстве. В таком случае председатель может обратиться в суд с иском об отсутствии признаков самовольного строительства здания ГСК.

Владельцы гаражей вправе самостоятельно обратиться в суд за признанием права собственности на гараж. Решение суда о признании права собственности будет являться основанием для государственной регистрации права собственности.

На регистрацию права собственности все документы представляются в двух экземплярах (подлинник и копии). Исключение составляют правоустанавливающие документы, выражающие содержание сделки (в двух подлинных экземплярах). Помимо этого, необходимо приложить две копии решений суда, заверенные его специалистами.

Важно помнить, что срок государственной регистрации права собственности на гараж при личном обращении составляет 7 рабочих дней, в случае электронной подачи документов — 3 рабочих дня.

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