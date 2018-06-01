Симферополь. Начало

Ко дню рождения крымской столицы

В прошлом номере, накануне 234-го дня рождения крымской столицы, мы рассказывали, как появился город и как происходило его становление. В самом начале своей жизни Симферополь был мал и мало чем примечателен. Но шли годы, и в первой половине XIX века город начал приобретать «уверенные черты». Какой была тогда крымская столица? Мы совершим небольшое путешествие с помощью записей, которые оставили разные путешественники, побывавшие здесь около двухсот лет назад.

На весёлой равнине

В литературе той эпохи часто встречается описание крымской столицы, как «города на весёлой равнине». Это было первое впечатление. Теперь уже совершенно непонятно, где здесь равнина и что в ней было такого весёлого. А ещё, говорят, здесь был какой-то особенный, чистый воздух. Теперь это тоже звучит как легенда... А вот в то, что зимой в городе «столько грязи, что ходить почти невозможно», и сегодня верится вполне.

Также приезжие, впервые попавшие в Симферополь в первой половине XIX века, сразу удивлялись его ярко выраженной тогда особенности — смешению вкусов и обычаев восточной, или азиатской, и европейской частей города. Это был собственно двойной город, внутренняя граница которого пролегала в районе нынешнего проспекта Кирова, прежде это была улица Салгирная.

В азиатской части — бывшей Акмечети — уже тогда называвшейся Старым городом, на узких улицах с высокими стенами, напоминавшими улицы большинства азиатских городов, жили в основном крымские татары. Типичный восточный провинциальный вид: вот вроде вокруг и много всего, а глазу с непривычки и зацепиться не за что. Кроме, конечно, минаретов...

Европейская же часть — Новый город — была тогда ещё совсем небольшой, всего несколько кварталов там, где сейчас центр современного Симферополя. Это место было выбрано из практических соображений — изначально здесь было свободное, ровное, достаточно большое пространство. В Новом городе улицы были хорошо спланированы, площади просторны, а дома строили из качественного пиленого камня, что свидетельствовало о достатке и, как бы сейчас сказали, об инвестициях. Впрочем, строили в основном в простом стиле, без претензий. Да и названий у улиц тогда ещё не было. Кстати, три первые проложенные в новом городе улицы — которые позже вошли в историю города как Екатерининская, Долгоруковская и Александра Невского — шли из центра на заставу, находившуюся в районе нынешнего железнодорожного вокзала.

Кстати, сетка улиц и Старого, и Нового города в основном сохранилась и по сей день. И эти две части, две разные традиции по-прежнему соседствуют в крымской столице. Хотя, может быть, теперь это и не так уж очевидно.

Главный дом, горожанин-патриот и фрукты

Интересно, что путешественник, желавший проехаться по Крыму, должен был получить на это разрешение у властей, точнее, у жившего в Симферополе таврического гражданского губернатора, сделав особый визит в двухэтажный дом — он сохранился на нынешней улице Ленина, напротив городского парка. Из-за соседства с главным местом для гуляний эта улица раньше называлась Бульварная. А комната с выходом на красивый чугунный балкон — губернаторский кабинет. Здесь принимались многие важнейшие для Крыма решения, здесь в своё время побывали многие выдающиеся личности той эпохи... Дом закончили строить в 1835 году, а до этого здесь был другой, одноэтажный, купленный в 1805 году государством, как сказано в документах: «у господина действительного статского советника Палласа для жительства гражданского губернатора».

В целом туристическая программа в Симферополе тогда была невелика. Ну несколько домов в европейской части города... Остатки суворовских укреплений... Постоялые дворы, караван-сараи и кофейни, или как их ещё называли — ханы... Тихая провинция. Хоть и губернский город...

Привлекал внимание и гражданский госпиталь. Здание это сохранилось на улице Екатерининской, в нём сейчас медицинской колледж. Только часть комплекса погибла после взрыва и пожара в 90-е годы прошлого века, во время криминальных разборок. А могила человека, на чьи деньги дом был построен и подарен городу, есть и сейчас. Фамилия его — Таранов-Белозёров. Известнейший был человек. И патриот. Говорят, развивал как мог текстильное производство в Крыму и демонстративно носил одежду только из собственной ткани.

Были ещё огромные сады на другом берегу Салгира. И они тоже являлись своеобразной визитной карточкой старого Симферополя. А самым известным плодом из этих садов были яблоки сорта синап, которые очень хорошо продавались в Москве. За ними даже специально снаряжали торговые караваны.

Начинала постепенно формироваться и главная площадь города. Это то место, где сейчас Александро-Невский собор, Долгоруковский обелиск, появившийся в 40-х годах XIX века, танк Т-34 и сквер Победы в честь освобождения Симферополя от нацистов...

Мусульманский обычай и гонки

Со старым центром города связана и история, вызвавшая в своё время огромное любопытство обывателей. Дело в том, что в тридцатые годы XIX века где-то недалеко от моста через Салгир начали бурить артезианский колодец — нужна была скважина, чтобы в удобном, людном месте построить общественный фонтан с питьевой водой. Так вот когда бурав достиг глубины около семи метров, то наткнулся на окаменевший бивень мамонта.

Симферопольский рынок находился на огромной площади в районе нынешнего парка имени Тренёва и здания Совета министров Республики Крым. Но здесь из местных товаров в основном продавали продукты. Зато недалеко была караимская улица с лавками, где можно было найти всё прочее, необходимое для путешественника.

Интересно, что базарным днём в Симферополе была пятница. Это было необычно для приезжих. В России традиционным базарным днём было воскресенье, но в столице Таврической губернии рынок функционировал по нормам мусульманского мира. И, конечно, на симферопольском рынке в полной мере ощущался знаменитый восточный колорит, хотя торговали здесь не только татары.

А на площади, которая сегодня называется Спортивной, скорее всего, происходило главное развлечение симферопольцев. По наиболее распространённой у краеведов версии, каждый год 15 октября здесь устраивались конные бега. Вся знать полуострова старалась присутствовать на этих состязаниях. Очевидцы рассказывали о разнообразии костюмов, о блистательных крымскотатарских мурзах, и об амфитеатре, где сидели элегантные дамы, одетые по-европейски.

Приз, достававшийся хозяину лошади, бежавшей быстрее всех, впечатлял — серебряная ваза стоимостью в 1500 рублей. Второй приз — 500 рублей ассигнациями. Но и за него боролись отчаянно...