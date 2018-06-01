Сезон, когда охота

Летом в Крым устремляются искатели приключений обоих полов

Курортный роман — явление весьма любопытное. Психологи его старательно изучают и пытаются классифицировать, социологи мечтают разгадать, в чем суть и смысл, а модные журналы предлагают рецепты, как все сделать побыстрее и без последствий. Одним словом, равнодушным к «сексуальной рекреации» не остается никто.

Бесперспективная теория

Психологи выделяют несколько видов курортного романа:

Отношения для извлечения материальной выгоды. Желание найти на курорте спонсора или еще лучше мецената давно не является чем-то из ряда вон. Амбициозные и уверенные в собственной неотразимости девушки и мужчины типа «жиголо» с помощью чужого кошелька решают проблему собственных денежных трат во время отдыха. В данном случае под «любовным соусом» подаются обычные товарно-денежные отношения или, если хотите, взаимовыгодный обмен.

Интрижка людей в возрасте с молодыми партнерами. Поход на пляж, заполненный молодыми горячими телами девушек в бикини и мускулистых парней — прекрасный повод для седовласых джентльменов и гордых леди средних лет почувствовать себя на пару-тройку десятков лет моложе. Тем более, когда за спиной не маячит жена климактерического возраста или муж, давно растерявший любовный пыл. Данный вид романа не исключает описанный выше взаимовыгодный обмен.

Развлечение на курорте с целью отдыха от семейных уз или, выражаясь проще, левак, укрепляющий брак. Увы, самый распространенный на отечественных курортах, в том числе и в Крыму, вид сексуальной рекреации. Зачастую этот вид курортного романа начинается с целью угомонить беса, попавшего в седеющую бороду. На подобные шалости со стороны женатых мужчин окружающие склонны смотреть снисходительно. Замужним женщинам о своих «подвигах» вдали от дома лучше никому не сообщать. И тем и другим рекомендовано забывать объект вожделения еще до отъезда с курорта.

Спонтанные и одноразовые отношения на отдыхе. С кем не бывает. Здесь главное, не привезти с курорта своей второй половинке нежелательный «сувенир». Иными словами, при всей своей спонтанности курортные отношения должны быть безопасным.

Романтические отношения с целью создания семьи. Вид романа наиболее милый сердцу крымчанок. Правда, приезжие гораздо чаще в качестве серьезной цели рассматривают земляков и землячек, с которыми одновременно оказались на курорте, чем, так сказать, представителей принимающей стороны.

Романтизированная статистика

Социологи выяснили, что о курортном романе мечтает подавляющее большинство российских женщин — 70–80%. Мужчин и того больше — все 90%. Согласно результатам опроса, каждый второй пользователь системы «Skyscanner» вступал в романтические отношения во время заграничной поездки, еще 23% мечтают об этом. Правда, чаще всего романы у путешественником из материковой России происходят на территории иностранных государств — в Турции, Италии и Египте.

Посетителей сайта также спрашивали, что случилось с их курортными романами после того, как они вернулись домой. Оказалось, что у 19% путешественников роман продолжается до сих пор, у 35% пользователей отношения развивались, но недолго, а у 5% туристов встреча закончилась свадьбой. К тому же из-за курортного романа семью готовы бросить 80% женщин и всего 20% мужчин.

Среди женского пола весьма популярна идея о том, что на отдыхе легче, чем дома, можно найти свою вторую половину. Девять из десяти одиноких женщин надеются на это, но, по данным той же статистики, лишь 2–10% курортных романов имеют продолжение: мужчины едут на юг развлекаться, а не жениться. Для сильного пола курортный роман — это игра в общение и свободу, а не повод для лишних проблем.

Советы модных журналов

Чтобы стать ближе к женщинам мужчинам нужно: уметь слушать, уметь смотреть (по-доброму, сочувственно, а не раздевая глазами), задавать вопросы, но не рассказывать о себе, разбираться в контрацепции (об это не стоит говорить, но необходимо делать).

Чтобы безболезненно сделать ноги нужно всего лишь разочаровать женщину. Других приличных вариантов нет.

Слабый пол в женских журналах относительно курортных романов инструктируют более тщательно, останавливаясь на том, как правильно сделать выбор, как себя вести, как заставить мужчину сделать отдых незабываемым, как отличить зерна от плевел (достойных мужчин от всякой шушеры) и т. д.

Выбирать кавалера нужно согласно его целевому назначению (развлекатель, удовлетворитель, содержатель и т. д.).

Излишнюю щепетильность проявлять не стоит, лучше испытать объект в деле. Тех, кто не выдержал проверку — заменить. Однако, следует остерегаться воров и мошенников, и все ценное (кроме собственного тела) держать от объекта курортной страсти подальше. Помнить о контрацепции.

Расставаться с курортным кавалером раз, навсегда и без предупреждения стоит только замужним дамам. Свободным женщинам не будет лишним взять у мужчины контакты (если, конечно, он не познакомился с советами из своих модных журналов и не сбежал раньше). После возвращения домой переключиться.