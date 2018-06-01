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Блогеров привлекут к созданию телепрограмм

В Симферополе появилась школа СМИ, в которой научат делать свой контент

Современная школа телевидения, радио, печатных и электронных СМИ «Четвертая власть» работает под эгидой Крымского отделения Союза журналистов России. От других подобных учреждений, как уверяют основатели, ее отличает практически все: здесь почти нет теории, а все занятия направлены на создание контента, придуманного самими учащимися.

«Система образования в сфере журналистики у нас построена таким образом, что в учебных заведениях преподают много теории, но не дают возможности изучить предмет изнутри, понять, как происходит создание, например, телевизионного сюжета, телепрограммы или фильма, - говорит главный режиссер Современной школы телевидения, радио, печатных и электронных СМИ "Четвертая власть" Денис Симоненко. - Школа, - а это главным образом мастер-классы и практические занятия - нацелена как раз на это. Причем, каждый студент на выходе получит собственный интеллектуальный продукт, будь то статья или видеорепортаж».

Первыми, кто изъявил желание пройти мастер-классы школы, стали начинающие блоггеры. В студии они смогут снимать и монтировать свои блоги.

«Интересно научиться монтировать и обрабатывать видео, более раскрепощенно общаться с людьми, поставить правильную речь, - говорит симферополец Алексей Морозов. - Есть канал на ютубе, правда пустой пока, еще не запускал, но собираюсь. Тематика автомобильная».

«Первое занятие прошло насыщенно и динамично, как говорится - на одном дыхании, - делится впечатлениями председатель Крымского республиканского отделения Всероссийской общественной организации «Союз журналистов России» Андрей Трофимов. - Теория и практика - вопросы, вопросы, вопросы... Жизненные ситуации, проблемные моменты, существующая юридическая практика. Главная цель школы: минимум "сопутствующих знаний" - максимум практических умений и реальных советов для всех тех, кто интересуется журналистикой. Работа с текстом и словом, источниками информации, особенности и прикладные вопросы действующего законодательства - права и обязанности работников масс-медиа, создание готового информационного контента.... И это - только начало! Дорогу осилит идущий!»

«Сейчас очень актуально воспитывать профессиональные кадры, ведь журналистскими материалами можно решить много насущных проблем жителей Крыма, - говорит генеральный продюсер школы Антонина Бойченко. - А телевизионные навыки можно начинать впитывать с самого детства. Для этого мы планируем в ближайшее время открыть детскую и подростковую группы. Важно показать, что любая их интересная идея может реализоваться и стать полноценной передачей».

И хотя уже заключены договоры о сотрудничестве с несколькими крымскими изданиями, где будут публиковаться материалы стажеров, планируется, что на базе сайта школы будет зарегистрировано собственное электронное СМИ, наполняемое продуктом собственного производства. Также в ближайшее время школа откроет детскую и подростковую группы.

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Просмотров: 112 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:49

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