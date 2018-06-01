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Байки, сонеты

Да что вы говорите!

Бывают такие новости, которые вызывают искреннее удивление крымчан. В частности те, которые сообщают о делах, связанных так или иначе с деньгами. Конечно, опыт у всех разный, но есть же и очевидные вещи — достаточно только выйти в магазин, на рынок, чтобы сделать выводы. А если ещё и съездить на Кубань (благо мост теперь позволяет сделать это относительно просто)… В общем, судите сами.

Несколько дней назад пресс-служба Управления Службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю сообщила: стоимость минимального набора продуктов питания на конец мая по отношению к началу года выросла в Крыму примерно на 8%: «Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по Республике Крым на конец мая 2018 года составила 4045,28 рубля в расчете на одного человека. С начала года она увеличилась на 8,2%». Также ранее Минпромполитики Крыма со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики России сообщило, что в республике из 23 позиций продовольственных товаров цены превышают показатели соседних субъектов только по четырём наименованиям. В частности, стоимость одного килограмма муки пшеничной в Крыму составляет 26,6 рубля, а в Севастополе и Краснодарском крае – 28,2 и 30,4 рубля соответственно. Килограмм макаронных изделий из пшеничной муки высшего сорта в крымской рознице почти на 2 рубля дешевле, чем в севастопольских, и более, чем на 10 рублей в сравнении с краснодарскими торговыми точками. Согласно предоставленным Минпромполитики данным, в Крыму дешевле – на 7 и 9 рублей за 1 литр – даже подсолнечное масло. Кроме того, в Крыму цены оказались ниже на хлеб, гречку, рис, пшено, сахар-песок, яйца куриные, свежие огурцы и помидоры, репчатый лук, морковь, молоко, сосиски, мясо куриное охлажденное, свинину и замороженную рыбу.

Только нам кажется, что здесь что-то не так...

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 483 от 15 июня 2018 года

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Просмотров: 156 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 20:50

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