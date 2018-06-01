Чемпионат стартовал!

Главный футбольный праздник планеты проходит вопреки всем преградам

Вчера, вопреки всем преградам, в столице Российской Федерации, Москве в торжественной и красочной обстановке стартовал XXI чемпионат мира по футболу, который на протяжении месяца будет проходить на двенадцати отличных стадионах одиннадцати наших городов. В них выступят 32 сборные со всех континентов планеты, но, разумеется, мы будем болеть за сборную России, как бы она ни выступала начиная с группы A, где ей предстоит играть за право выхода в 1/8 плей-офф со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Об этом наш отдельный рассказ, подводящий черту под представлением всех участников стартовавшего мундиаля-2018.

Сборная России

Наша главная команда страны работает под руководством Российского футбольного союза. РФС является членом ФИФА с 1912 года, а членом УЕФА — с 1954 года. Нынешняя сборная России считается полноправной преемницей сборных Российской империи, РСФСР, СССР, СНГ. Она участвовала в четырёх чемпионатах мира (1994, 2002, 2014, 2018) и пять раз — в чемпионате Европы (1996, 2004, 2008, 2012, 2016). Наивысшего достижения сборная достигла, разделив третье место со сборной Турции на ЧЕ-2008.

Больше всех матчей за сборную сыграл Сергей Игнашевич — 121, в которых забил восемь мячей. А самым результативным остаётся покинувший большой футбол зенитовец Александр Кержаков — 30 голов. С 10 августа 2016 года команду возглавляет заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России Станислав Черчесов, действующий капитан — Игорь Акинфеев.

По состоянию на 9 июня 2018 года сборная России занимает в рейтинге ФИФА 70-е место, а в рейтинге УЕФА (на 11 октября 2017 года) — 15-е.

Кто пойдёт на рекорд?

Хотелось бы стать свидетелем того, что кто-нибудь из наших футболистов или вся сборная возьмут и замахнутся на рекорды, которые были установлены на предыдущих двадцати мундиалях. Их не так уж и много.

Самая крупная победа. Её отпраздновали венгры, разгромившие южных корейцев со счетом 9:0 в 1954 году. Этот результат через двадцать лет повторили югославы, обыгравшие Заир. Затем опять венгры подвергли экзекуции сальвадорцев — 10:1 (1982 г).

Самый быстрый гол. Его сотворил в матче Турция — Республика Корея в 2002 г. турок Хакан Шукюр, которому потребовалось всего 10,8 секунды!

Наибольшее количество матчей провел на мундиалях (1982–1998) немец Лотар Маттеус — 25, а наибольшее количество мячей забил другой немец, форвард Мирослав Клозе — 16 (2002–2014).

Наибольшее количество голов на одном мундиале, проходившем в Швеции в 1958-м, забил француз Жюст Фонтен — 13, а в одном матче по забитым голам рекорд с 1994 года принадлежит россиянину Олегу Саленко, который в игре с камерунцами, выигранной его командой (6:1), заколотил в ворота африканцев пять мячей!

А самым возрастным игроком мундиалей пока остается колумбиец Фарид Мондрагон, которому в день матча на ЧМ-2014 было 43 года 39 дней. Самым пожилым футболистом, забившим гол, является камерунец Роже Милла, которому в момент торжества стукнуло 42 года 39 дней.

Все ли сильнейшие?

Стоило главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову официально объявить фамилии 23-х футболистов, которых он внёс в официальную заявку ЧМ-2018 защищать спортивную честь страны на впервые проводимом на полях Российской Федерации XXI чемпионате мира по футболу, как футбольный мир тут же на это отреагировал. Тем более что во время подготовительного периода не все эти мастера произвели благоприятное впечатление, а, наоборот, вызвали шквал критики со стороны наших специалистов и болельщиков. Образовалось два лагеря. Первый, правда, не особенно большой, продолжает верить в тренерский талант и непреклонность Черчесова, а второй, увы, весьма внушительный, находится в ожидании катастрофы, считая, что за бортом сборной остался ряд отличных мастеров, которые пришлись не по вкусу главному коучу, причём не только по игровому.

В списке тех, кто мог представить альтернативу названным участникам чемпионата мира, мы видим вратарей Маринато Гильерме, Сослана Джанаева, Александра Беленова, защитников Романа Нойштедтера (его отец в своё время играл в симферопольской «Таврии»), Владислава Игнатьева, Дмитрия Комбарова, Андрея Ещенко, Дмитрия Живоглядова, Максима Беляева, Георгия Щенникова, полузащитников Игоря Денисова, Дениса Глушакова, Олега Шатова, Дмитрия Тарасова, Павла Могилевца, Александра Ташаева, Павла Мамаева, нападающих Андрея Аршавина, Фёдора Чалова, Дмитрия Полоза, Кирилла Панченко. Однако ответственность за результат взял на себя Станислав Черчесов, и он определяет, кому может доверять, а кому нет!

Пошёл 88-й год

За минувшие двадцать мировых чемпионатов, которые проводятся с 1930 года (раз в четыре года), на решающем этапе, где определяются чемпион и призёры Кубка мира ФИФА, Кубка мира по футболу, чемпионату мира ФИФА, мундиаля (от испанского Copa Mundial de Futbol), как часто величают этот мировой футбольный форум, выступали уже 77 сборных из 209 стран, объединённых ФИФА. Теперь к ним присоединяются два дебютанта — сборные Исландии и Панамы.

Статистика и факты

Знают ли наши читатели, что за двадцать предшествующих нынешнему первенству чемпионатов лишь легендарный мастер футбола бразилец Пеле смог трижды завоевать титул чемпиона мира (1958, 1962, 1970), а ещё 20 выдающихся мастеров мяча (пятнадцать бразильцев, четверо итальянцев и один аргентинец) могут гордиться, что дважды становились чемпионами мира. А вот среди тренеров только итальянец Витторио Поцци дважды приводил своих подопечных на верхнюю ступень пьедестала почёта в далёких 1934 и 1938 годах. Ну а двое известнейших футболистов — бразилец Марио Загалло и немец Франц Беккенбауэр — становились чемпионами мира как игроки своих национальных сборных и затем приводили их, уже будучи главными тренерами, к победе на ЧМ. Причём, если «кайзер Франц», как называла его вся Германия, будучи футболистом отличился на мундиале-1974, то уже в Италии-1990 торжествовал победу в качестве коуча. А скромняга Загалло в своей коллекции наград имеет даже четыре медали чемпиона мира как футболист сборной Бразилии 1958 и 1962 годов, а в 1994 году — как главный тренер этой сборной, в 2002 году — будучи помощником главного тренера.

Лишь трём футболистам посчастливилось принять участие в пяти чемпионатах мира. Это вратарь сборной Мексики Антонио Карбахаль (1950, 1954, 1958, 1962, 1966), полузашитник сборной Германии Лотар Маттеус (1982, 1986, 1990, 1994, 1998, где он завоевал золотую и две серебряные медали), вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон (1998, 2002, 2006, 2010, 2014, и только двенадцать лет назад исполнилась его мечта: он стал чемпионом мира в Германии-2006). И вот теперь в компанию долгожителей готов войти 39-летний капитан сборной Мексики, защитник Рафаэль Маркес, который уже участвовал в мундиалях 2002, 2006, 2010, 2014 годов, и теперь заявлен на участие в ЧМ-2018. Кстати, ещё 27 мастеров приняли участие в четырёх чемпионатах мира, и среди них мы видим имя легендарного вратаря сборной СССР Льва Яшина.

Итак, двадцать минувших мировых чемпионатов назвали футбольному миру всего-то восемь чемпионов. Пять раз титул завоёвывала Бразилия, по четыре — Италия и Германия, по два — Уругвай и Аргентина, по одному — Англия, Франция и Испания. Теперь весь футбольный мир в томительном ожидании ответа на вопрос: будет ли девятый чемпион мира? Кто им может стать? Рискнём и мы назвать группу предполагаемых конкурентов на высшую ступеньку пьедестала почёта: Испания, Бразилия, Германия, Бельгия.