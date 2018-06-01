Придуманная любовь поэта

15 июня — день рождения Константина Бальмонта, символом Крыма для которого стала загадочная Мирра Лохвицкая

О Мирре Лохвицкой говорят как о предтече, предчувствии грядущих поэтических страданий великих Ахматовой и Цветаевой. Для Бальмонта же она являла собой меру, которой определялась широта его души. С Миррой он мог быть собой, реализовывать в отношениях главное кредо поэта и мужчины, согласно которому творческий человек имеет полное право ограничивать ответственность за счастье и жизнь другого человека словами при условии, что слова умело зарифмованы...

Ложные противоположности

Он, Константин, родился 3 (15) июня 1867 года в сельце Гумнищи Шуйского уезда Владимирской губернии, третьим из семерых сыновей. Отец служил в суде, мать... была просто матерью. А Константин всегда был Константином, не желая придумывать никаких прозвищ и псевдонимов.

Она, Мирра, появилась на свет на два года позже, 19 ноября (1 декабря) 1869 года, в Санкт-Петербурге, в семье адвоката, мать ее была обрусевшей француженкой, сестра была только одна, младшая, Надя, скромная девочка, впоследствии превратившаяся в явление в литературе, имя которому Тэффи. Собственно тогда она и Миррой-то не являлась. Ее звали просто Мария. Поэтичное «Мирра» ей навязало ее богатое воображение.

Он начал писать стихотворения в десять лет. Но эти первые поэтические опыты были со всей строгостью раскритикованы матерью. И желание рифмовать отпало, правда временно, на шесть лет.

На нее вдохновение впервые снизошло в пятнадцать. Ее поэтическое дарование превознесли до небес. И незадолго до окончания института она с разрешения начальства издала отдельной брошюрой два своих стихотворения.

В 1886 году он поступил на юридический факультет Московского университета, где сблизился с революционером-шестидесятником П. Ф. Николаевым. Последствия этого знакомства проявились на следующий год, когда Константина за участие в беспорядках, связанных с введением нового, реакционного, по мнению студентов, университетского устава, исключили из вуза, посадили на трое суток в Бутырку, а затем без суда выслали в родную глухую провинцию. В 1888 году он вернулся в университет. Правда из-за сильного нервного истощения учиться не смог. Пришлось поступать в Демидовский лицей юридических наук. Но и там его ждал провал. И попытки получить казенное образование пришлось оставить.

Во второй половине 80-х годов она водила знакомства с Вс. Соловьевым, И. Ясинским, В. Немировичем-Данченко, А. Коринфским, П. Гнедичем и другими яркими звездами той эпохи. Всеволода Соловьева они почитала как своего крестного отца в литературе. А Соловьев, в свою очередь, не раз отмечал, что Мирра всегда доставляла ему, как учителю, «гордую радость удовлетворенного чувства».

В 1890-м в Ярославле на собственные средства он издал свой первый «Сборник стихотворений». Сборник этот интереса не вызвал, близкие люди его не приняли, и вскоре после выхода поэт сжёг почти весь небольшой тираж. В начале 90-х к ней пришла известность — в журнале «Русское обозрение» опубликовали ее поэму «У моря».

В 1889 году он женился на Ларисе Михайловне Гарелиной, дочери иваново-вознесенского купца. Потом пытался покончить с собой. А после еще раз женился, на переводчице Екатерине Алексеевне Андреевой. Первая жена родила ему в 1890 году сына Николая. Потом у него будут и другие женщины и дети, но это совсем уже другая история, не имеющая к ней никакого отношения. Вернее, почти не имеющая, ведь одну из своих будущих дочерей Константин назовет Мирра.

Она в 1891 году вышла замуж за Евгения Эрнестовича Жибера, инженера-строителя, сына профессора архитектуры. Год спустя супруги покинули столицу и переехали сначала в Ярославль, затем — в Москву. В первые годы замужества она родила троих сыновей: Михаила, Евгения и Владимира (в общей сложности у четы было пятеро детей).

А затем... Затем жизни Мирры и Константина пересеклись. И она вдохнула душу в его поэзию.

Домыслы о божьем промысле

Об их отношениях написано много, но все сведения настолько противоречивы, что остается констатировать: исследователи судят о том, чем была Мирра для Константина и Константин для Мирры, в меру своей распущенности. И это не преувеличение. Одни безапелляционно заявляют: «Любовники». Другие пишут о великом чувстве, которое искупает и его и ее прелюбодеяние. Третьи указывают, что связь этих двоих была исключительно возвышенная, эдакий духовный обмен рифмованными душеизлияниями, интеллектуальной сублимацией нереализованного сексуального влечения. Бальмонт в автобиографическом очерке «На заре» свидетельствует в пользу последних, более того, вдохновенный обмен стихами с Лохвицкой он низводит до простой «поэтической дружбы». Документально подтвердить или опровергнуть это его утверждение, увы, почти невозможно. Почти, потому как все же уцелело письмо от Бальмонта к Лохвицкой, единственное, холодное и сдержанное, как приговор самому себе.

Непобежденные чары

Не все до конца ясно и с датами. С точным местом знакомства двух ярких поэтов тоже проблема. Большинство исследователей утверждают, что Константин и Мирра познакомились осенью 1897 года, когда Бальмонт вернулся то ли из Англии, то ли из Швейцарии, куда «ездил на свидание со своей Катей, в которую он, в самом деле, был безумно влюблен». Хотел издать в России поэтический сборник «Тишина», а наделал много шума — летом следующего года «он и Мирра уже отдыхали в Крыму, в тихой и уютной Балаклаве». Фраза про «тихую и уютную Балаклаву» встречается не менее чем в десяти различных источниках. Факты не присутствуют ни в одном.

Существует также мнение, что Бальмонт и Лохвицкая «познакомились, скорее всего, в 1895 году в Крыму» (статья Дианы Тесленко). Мол, примерную дату восстановили по книге с дарственной надписью Лохвицкой. В это можно было бы поверить, если бы не дальнейшее примечание автора статьи: «Поэтесса была замужем, Константин Бальмонт в это время был женат во второй раз, на Екатерине Андреевой». Странно, ведь достоверно известно, что Бальмонт женился на Андреевой в 1896-м. Так что или он познакомился с Лохвицкой еще не будучи женатым, или познакомился не в 1895 году.

Но об одном исследователи не спорят. В том, что между двумя поэтами зажглась искра, виноват Крым. Утверждают, что именно здесь восходящая звезда русской поэзии посвятил своей возлюбленной, признанной поэтессе одно из лучших стихотворений ранних лет: «Я знал, что, однажды тебя увидав, / Я буду любить тебя вечно. / Из женственных женщин богиню избрав, / Я жду — я люблю — бесконечно...». И богиня ответила ему: «Я люблю тебя, как море любит солнечный восход, / Как нарцисс, к волне склоненный, — блеск и холод сонных вод...»

Их любовь была невозможной, неприемлемой. А потом они точно по волшебству почти синхронно повторили словосочетание «полуденные злые чары». Бальмонт с ними справился. А вот Мирра... Она начала угасать, родила мужу еще двоих сыновей и множество поэтических сборников, но жизненную силу, увы, возродить не сумела. Бальмонт на похороны не явился. Он пережил свое «крымское приключение» почти на 40 лет. И все эти годы держал на письменном столе фотографию своей вечно живой любви.