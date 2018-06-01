Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Кому выгоден пожар в Щёлкино?
Кадровая жатва
Гром уже грянул
Олег Егоров: «Если граждане молчат, помо ...
Тиран или жертва?
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... дороги рассыпаются от прикосновения

Не пожелавший представиться житель курортной столицы возмущен: «Таких ремонтов дорог Ялта ещё не видела. Начало улицы Достоевского, район переулка Спортивного. Вместо замены дорожного покрытия залита половина ям. Прямо в мусор и пыль. Дорога в переулке Спортивном практически уничтожена, но ни грамма асфальта не получила! Уложенный материал только на вид напоминает асфальт – рассыпается от тычка пластмассового тапка, машины колёсами уже пробуксовали ямы. Уважаемая мэрия, прокуратура! Приезжайте и посмотрите сами, как работают подрядчики за деньги города, пройдитесь по переулку, где куски старого асфальта, как льдины, «плавают» в земле!»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 483 от 15 июня 2018 года

Еще статьи:
Просмотров: 137 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:19

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Июнь 2018 (49)
Май 2018 (70)
Апрель 2018 (80)
Март 2018 (69)
Февраль 2018 (76)
Январь 2018 (62)

© 2008—2018, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru