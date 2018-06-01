В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... дороги рассыпаются от прикосновения

Не пожелавший представиться житель курортной столицы возмущен: «Таких ремонтов дорог Ялта ещё не видела. Начало улицы Достоевского, район переулка Спортивного. Вместо замены дорожного покрытия залита половина ям. Прямо в мусор и пыль. Дорога в переулке Спортивном практически уничтожена, но ни грамма асфальта не получила! Уложенный материал только на вид напоминает асфальт – рассыпается от тычка пластмассового тапка, машины колёсами уже пробуксовали ямы. Уважаемая мэрия, прокуратура! Приезжайте и посмотрите сами, как работают подрядчики за деньги города, пройдитесь по переулку, где куски старого асфальта, как льдины, «плавают» в земле!»