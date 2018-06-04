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Говорят, что... лифты заменяют муляжами Жителей одной из евпаторийских многоэтажек мучает неизвестность: «С 29 марта ведется замена лифта по адресу ул. 60 лет ВЛКСМ, 4… Причем сам лифт установили очень быстро, буквально недели за две-три. И потом начался ДОЛГИЙ период ожидания, который продолжается до сих пор. В информационном листе не написаны сроки начала и окончания работ. По состоянию на 04.06.2018 лифт не запущен, откосы не оштукатурены. Пенсионеры с больными ногами не могут так ДОЛГО ходить пешком, тем более подниматься по лестницам. Звонили ответственному лицу. Он нам рассказал, что работы выполняют московские подрядчики, которые набирают себе объекты и потом, так сказать, «скачкуют». В общем, как мы поняли, крайних не найти. В интернете нашли сроки замены лифта – 42 рабочих дня. Подскажите, пожалуйста, может быть, законодательно установлены сроки замены лифта, и куда обращаться в подобной ситуации. Заранее спасибо всем за помощь. P. S. Фото по состоянию на 04.06.2018» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 483 от 15 июня 2018 года Еще статьи: В Симферополе сорвался лифт Что случилось в лифте? или У страха глаза велики Гром грянул, да никто не крестится Говорят, что... есть чисто ялтинский способ борьбы с лифтовой проблемой Район, где падают лифты