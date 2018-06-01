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Говорят, что... у юных музыкантов отбирают школу

Говорят, детей, которые учатся в музыкальной школе им. Рахманинова, хотят оставить без помещения, где проходят концерты и конкурсы регионального масштаба. Здание находится в парке им. Тренева, у фонтанов, в самом центре города, и потому представляет собой весьма лакомый кусочек. Родители юных талантов не хотят пускать ситуацию на самотек и в приемной филиала усиленно собирают подписи под соответствующим обращением к властям города Симферополя. Уже собрано несколько десятков подписей.