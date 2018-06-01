В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... аттракционы висят в воздухе

Говорят, в Алуште аттракционы установлены таким образом, что остается только удивляться, что находятся желающие на них покататься. Тяжелые конструкции буквально висят в воздухе, держась исключительно на честном слове их владельцев.