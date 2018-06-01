Наш День России

Как прошёл праздник суверенитета в Крыму и в Симферополе

12 июня в Российской Федерации отмечают один из самых молодых государственных праздников — День России. В этот день в 1990 году первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. 12 июня часто также называют Днём независимости.

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» сделал общий итоговый обзор о том, как прошёл этот день на полуострове и в столице Крыма — Симферополе.

Почему мало?

Согласно информации, озвученной в Министерстве внутренней политики, информации и связи республики, в различных праздничных мероприятиях, посвященных Дню России, которые прошли в Крыму, приняли участие почти 49 тысяч человек.

В частности, в Симферополе, как сообщает республиканский мининформ, официально (ведь речь в данном случае именно об официально зарегистрированных участниках) праздновало День России 16 тысяч человек.

В целом праздник был неплох, разнообразен и многим крымчанам из числа тех, с кем удалось пообщаться газете «Крымский ТелеграфЪ», понравился. Но многие также отметили малочисленность отмечавших. Людей на праздничных площадках в столице полуострова действительно было мало, несмотря на выходной день. А из тех, кто присутствовал, большинство были пенсионеры. Вероятно, это можно объяснить тем, что очень многие в этот день просто уехали из города: на море, на природу, на шашлыки. Высказывалось мнение и о том, что люди просто «устали от бесконечных праздников», коих за месяц с небольшим на самом деле было много. Впрочем, вечером, на концерте и во время салюта в Симферополе, на площади Ленина было таки традиционно многолюдно.

Неделя на всё

Еще одной причиной, по которой День России в этом году в Симферополе мог показаться малочисленным, может быть то, что в крымской столице празднование Дня России растянулось на целую неделю. Жители и гости города начали отмечать праздник еще 7 июня, когда начались первые тематические мероприятия. Перечислять их теперь уже нет смысла (достаточно сказать, что почти все они были организованы на неплохом уровне). 12 же июня с самого утра для симферопольцев были организованы многочисленные акции, квесты, спортивные мероприятия. На главной площади города были открыты ярмарка мастеров, контактный тир, выставка спасательной техники и многое другое. От площади им. Ленина по Симферополю отправился масштабный велопробег. Также в этот день в Симферополе состоялся турнир по теннису, приуроченный к открытию Крымского моста, который собрал 70 участников из 20 регионов страны. А в Екатерининском саду прошёл концерт, посвященный Дню России.

Кроме того, в Симферополе на шести площадках по всему городу раздавали наклейки на авто «Крым — Россия! Навсегда!» Крымпатриотцентр в центре города провел акцию «Носи русское», в ходе которой обменивал футболки с иностранными логотипами на футболки с символикой Крыма и России.

Севастополь и Ялта

Праздничное утро началось в городе-герое с возложения цветов к мемориалу Второй обороны Севастополя на площади Нахимова. Ближе к вечеру на Приморском бульваре прошла молодежная патриотическая акция «Я — Россия», а на площади Нахимова — концерт с участием оркестра русских народных инструментов «Жемчужина России» и оркестра МЧС России.

Но не только концерты и цветы были в этот день в Севастополе: атлеты мирового уровня разнообразили праздник, приняв участие в фестивале силового экстрима на Приморском бульваре.

В южнобережной Ялте в День России прошёл флешмоб «Русь танцевальная — 2018». А у квадратного фонтана развернули многочисленные мастер-классы по росписи матрешек, персонажей русских сказок и аквагриму. Были, конечно, и концерт, и дискотека. Но особенностью стал караоке-баттл — любители караоке соревновались в мастерстве исполнения российских хитов на городской набережной.

Феодосия и Евпатория

В этом году Феодосия превзошла все муниципалитеты по количеству концертных программ в день праздника. Уже в 9:00 в городе начался первый концерт на Привокзальной площади, в ходе которого выступил военный оркестр Краснодара. А в 10:00 на проспекте им. Айвазовского чтецы и барды начали состязаться в конкурсе «Горжусь тобой, моя Россия!», которых сменил, опять же, военный оркестр Краснодара, а за ним — учащиеся музыкальных школ города. Параллельно с этим в городском Доме культуры проходил концерт местных хоровых коллективов. А завершилась концертная программа на Привокзальной площади выступлением разных феодосийских творческих коллективов. Кстати, среди всех этих концертов немного затерялся городской тематический автопробег, стартовавший от сквера им. Пушкина.

Евпатория же отличилась необычной акцией «Шарф дружбы». Эта акция проходила 11 июня на улице Дувановской, где местные жители и отдыхающие пытались (и небезуспешно) одновременно связать большой единый шарф. А в День России городские праздничные мероприятия также строились преимущественно вокруг «концертной составляющей». Местным жителям, говорят, понравилось. А это самое главное, как нам кажется. Ну а завершился праздник, как и везде в крымских городах, — фейерверком.

Тематический пробег и кино

Молодогвардейцы отметили День России автопробегом через Крымский мост, участниками которого стали россияне из различных регионов страны. Колонна автомобилей 12 июня проехала от поселка Веселовка до Керчи, преодолев 70 км. При въезде в Керчь участников автопробега встречала молодежь Крыма. Завершением движения автоколонны стало возложение цветов к Мемориалу воинской славы и памяти павших в борьбе с нацистами на горе Митридат.

А клуб «Ночные волки» презентовал в Симферополе фильм «Русский реактор». «Мы решили таким образом отметить День России. По сути, „Русский реактор“ — это и есть объяснение того, что такое Россия. Тема очень сложная, но она содержит тот ответ, которые мы хотим, чтобы услышали как можно больше людей», — рассказал лидер «Ночных волков» Александр Хирург Залдостанов.