Статусные дела

Страсти из-за футбола, новый дрейф в сторону здравого смысла и традиционные глупости

На этой неделе зарубежные СМИ, занимающиеся «вопросами Крыма», рассказали о судьбе знаменитой крымской футбольной команды, заострили внимание на заявлениях президента США и вице-премьера Италии, а также сообщили о перспективах транспортного сообщения между Россией и Украиной.

Опять Обама виноват

«Президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Барака Обамы в том, что это она позволила России присоединить Крым, — сообщает одно из ведущих североамериканских изданий. — Кроме того, он вновь заявил о возвращении России в G8. Об этом Трамп сказал в Канаде по итогам его участия в саммите G7». Более подробно эта тема освещается так: «Обама разрешил забрать Крым. Обама может говорить все что захочет, но он позволил России отобрать Крым. Я мог иметь совсем другое отношение. Но вы должны задать свой вопрос президенту Обаме. Почему он это сделал?» Эксперты при этом замечают, что Трамп на самом деле «ловко ускользнул от ответа на прямой вопрос по статусу Крыма». Что ж, это вполне понятно, если учитывать контекст сделанного заявления, прозвучавшего во время саммита G7, на котором Дональд Трамп вновь подтвердил, что поддерживает возвращение России к группе наиболее развитых экономик мира. «Я бы хотел видеть Россию в G8 в противовес к G7. Я бы сказал, что G8 — более значимая группа, чем G7», — сказал Трамп. Американский президент отметил, что возвращение России стало бы «активом» для всех стран и «так было бы лучше для всех». «Мы ищем мира для мира... мы не стремимся играть в игры», — сказал Трамп.

Правда жизни...

Периодически в европейское информпространство прорываются забавные новости. Так вышло и на этот раз с информацией о том, что на Украине определённая часть так называемых лидеров общественного мнения выступила с инициативой ограничить транспортное сообщение между этой страной и Россией. Комментарии же экспертов к данной новости — жёсткие. В целом такие: если бы они знали цены на билеты на чемпионат мира по футболу, который пройдёт в России, то вряд ли бы предлагали такие глупости. «Украина сегодня является настолько „процветающим“ государством, что никому, кроме депутатов Верховной рады и олигархов, не по карману посещение подобных спортивных мероприятий», — отметил, в частности, один из российских депутатов. Если же Киев действительно решится остановить прямое автобусное и железнодорожное сообщение с Россией, то это в очередной раз ударит по населению Украины. Ведь большинство украинцев ездят в Россию не для посещения зрелищных мероприятий, а чтобы найти хоть какую-то работу.

Всё ближе к признанию

Италия готова обсуждать статус Крыма, заявил несколько дней назад вице-премьер страны Маттео Сальвини. «Вот министр иностранных дел, не хочу отнимать у него работу, но мы будем обсуждать все», — сказал Сальвини, отвечая на вопрос журналистов о статусе полуострова. Кроме того, итальянский вице-премьер допустил, что Рим наложит вето на продление европейских санкций, связанных с вхождением Крыма в состав России. Этот вопрос будет обсуждаться в Совете Евросоюза 23 июня. При этом Сальвини выразил убежденность в том, что главная угроза НАТО исходит от Африки, а не от России. «Если мы члены оборонительного альянса, я бы хотел, чтобы он защищал нас от реальных опасностей с юга, а не от мнимых с востока», — заявил политик.

«Таврия»: хорошая и плохая

Крупное издание Великобритании заинтересовалось судьбой команды «Таврия». Вернее, судьбами, ведь команд, по сути, две. «Бывший клуб чемпионов „Таврия“ превратился в две противоборствующие команды: одна на Украине, другая — в Крыму», — пишет газета.

«Когда в 2010 году Россия выиграла право принимать чемпионат мира по футболу — 2018, симферопольский клуб „Таврия“ входил в Высшую лигу Украины, — вспоминает издание. — Прошло восемь лет, и в преддверии чемпионата мира сейчас существует две команды под названием „Таврия“: одна так и играет в Симферополе, а другая — в пределах изменившихся границ Украины». Также газета сообщает давно известные крымчанам факты: исторические события 2014 года разделили болельщиков клуба в соответствии с их политическими взглядами: часть фанатов «Таврии» бежала на Украину, пророссийские же остались, чтобы поддерживать новый клуб, получивший название «ТСК-Таврия». «Но из-за международных санкций эту команду не допускают к играм в Российской футбольной лиге. Сейчас она занимается своим делом в местной, Крымской лиге, состоящей из восьми команд». И делается вывод: футбол в Крыму стал совершенно отрезан от Украины, но при этом не полностью интегрирован в Россию из-за международных санкций. В общем, в статье приводится достаточно объективный фактаж, но предвзято проводится черта «хороший-плохой». Дескать, та «Таврия», которая украинская, — хорошая, а крымская, российская, — плохая.

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