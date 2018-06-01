Жертвы «Ласпи»

Статусный летний лагерь оказался в эпицентре нового скандала, который может больно «аукнуться» севастопольским властям

Обзор картины этой недели был бы не полным без очередного севастопольского скандала. На этот раз причиной стало не привычное (уже до некоторого абсурда даже) противостояние ветвей местной власти, а массовое отравление в так называемом статусном летнем лагере — «Ласпи», который буквально несколько дней назад с шиком открыли в присутствии самой Валентины Матвиенко, председателя Совета Федерации...

Хотели скрыть

Сначала было... первое отравление. Пару недель назад в севастопольском лагере «Чайка» вспыхнула кишечная инфекция, от которой пострадало более 20 человек. Тогда ЧП как смогли замяли, власти пообещали разобраться, наказать виновных. Но у горожан появилась крамольная для курортных чиновников мысль: сезон стартовал плохо.

Прошло несколько дней — и снова! На этот раз в «Ласпи». И опять инфекционное заболевание. Причём, в отличие от ситуации с «Чайкой», местные власти сразу попытались скрыть ЧП, даже от родителей отравившихся детей! Причины, весьма веские у них были. Боязнь за собственные шкуры, так сказать (но об этом чуть позже). А когда журналисты только узнали о ЧП, директор департамента здравоохранения Севастополя Антон Бахлыков сообщил лишь о двух госпитализированных в городскую инфекционную больницу детях.

В итоге, по информации межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю, в инфекционном стационаре оказался 21 человек: 16 детей и 5 вожатых. Один ребенок в реанимации... Вот такая кишечная инфекция. Сейчас уже местные чиновники утверждают, что её завезли дети из Перми, но официальных окончательных данных пока нет — Следственный комитет и прокуратура по РК и Севастополю проводят проверку. Так что об инфекции из Перми — это версия властей. Родители отравившихся детей, например, говорят, что это могло произойти из-за некачественных продуктов, «которыми кормили детей поставщики питания из экономии». Дескать, дети не раз жаловались на отвратительный вкус блюд.

Кстати, о чиновниках, оперативно позаботившихся только о своём имидже да и о руководстве «Ласпи». «Они даже не удосужились оповестить родителей о том, чтобы детей забирали! Дети самостоятельно оповещают родителей», — кричали журналистам возмущённые происходившим родители.

Суд всё вскрыл

Итак, скандал грянул. И адекватная реакция, слава богу, последовала. На этой неделе Балаклавский районный суд Севастополя привлек детский оздоровительный центр «Ласпи» к административной ответственности за нарушение санитарного законодательства. Ведь в лагере нашли более 20 нарушений санитарных норм и правил!

Согласно постановлению суда, работа лагеря приостановлена на 70 суток, сообщила пресс-секретарь Балаклавского райсуда Кристина Куликовская, отметив, что это наказание «за пренебрежительное отношение к организации оздоровления детей».

«Территориальный отдел по городу Севастополю Роспотребнадзора провел эпидемиологическое расследование и обнаружил многочисленные нарушения санитарных норм и правил: использование посуды с поврежденной эмалью, пластиковых емкостей не предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, использование остатков пищи, приготовленной накануне, нарушение режима мытья кухонной посуды, технологического процесса приготовления пищи, отсутствия укомплектованного штата медицинских работников», — сообщили в суде.

Собственно, указанные факты и послужили основанием для составления в отношении юридического лица ГБУДО «ДОЦ Ласпи» протокола об административном правонарушении и направления его в суд. Но ведь буквально 4 июня 2018 года ДОЦ «Ласпи» получил санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора о соответствии требованиям к организации отдыха и оздоровления детей! Как же так?!

Кто подставил Матвиенко?

Пикантности ситуации добавляет то, что на открытии смены в «Ласпи», за несколько дней до ЧП, была сама председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко. Её руководство города специально пригласило на открытие, видимо за тем, чтобы придать дополнительную «крутость» этому лагерю (о предполагаемом взаимном интересе — денежном, естественно — у городских чиновников и руководства лагеря уже не раз говорили севастопольские общественники). Но получилось, что фактические проблемы лагеря «Ласпи» были скрыты от Валентины Матвиенко, которой не стали показывать весь лагерь. Так, во всяком случае считает севастопольский сенатор Ольга Тимофеева.

«Естественно, это очень печально, что такое ЧП вообще могло случиться. Но самое нехорошее, что губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, понимая, что лагерь не готов к принятию отдыхающих, пригласил на открытие Валентину Ивановну Матвиенко. По сути, он подвел высшее должностное лицо», — прокомментировала журналистам ситуацию член Совета Федерации от Севастополя Ольга Тимофеева. И подчеркнула, что местные чиновники обязательно должны держать ответ за ЧП перед городом.

«Я приезжала на открытие лагеря. При этом у меня уже была информация, что всё обстоит не так хорошо, как нам пытаются это представить. В тот момент я подумала, не дай бог, в этом сезоне что-либо случится. А Валентине Ивановне показали только корпус, где была торжественная линейка, по территории лагеря обход не делали. Фактически проблемы на местах были скрыты», — рассказала Ольга Тимофеева.

По словам сенатора, в настоящий момент прокуратура и Роспотребнадзор занимаются поиском виновных в происшествии. «Уже удалось найти нарушения, связанные не только с питанием, но и с электрикой. Кроме того, были выявлены и другие недоделки. Теперь надо лечить детей и принимать управленческие решения», — считает она.

А эксперты местного политикума, конечно же, поспешили «повесить всех собак» на губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Мол, это его «несомненный просчет, такое ощущение, что отношение к контролю детского отдыха со стороны руководства совершенно недостаточно». Или отсутствует? Ведь деньги, сами знаете...