Уровень зависимости

Очередное обесточивание Крыма вызвало вопросы и раздражение

В минувшую среду полуостров снова остался без электричества, а заодно и без мобильной связи. Хотя это оказался, так сказать, мини-блэкаут — без света и связи крымчане были от часа до трёх, но он вызвал целый ряд вопросов у жителей полуострова и вполне понятное раздражение. Однако относительно оперативная ликвидация энергетиками чрезвычайной ситуации заслуживает, конечно, благодарности.

Как это было

Свет пропал внезапно, в начале четвёртого пополудни, в первый полноценный рабочий день после череды праздников, когда многие крымчане вовсю навёрстывали «поплывший» рабочий график. Сначала гражданам показалось, что электричество вырубили по какой-то причине только у них, и они пытались дозвониться до коллег, друзей и родных, чтобы выяснить, «как у них со светом». Но дозвониться не могли (почти никто), связь тоже «легла». Чуть позже стали появляться и детали произошедшего — без электричества и связи остался весь Крым... Не работали светофоры, терминалы, остановились троллейбусы, лифты вместе с застрявшими в них гражданами. Некоторые учреждения и предприятия, правительственные здания и отделения банков, подождав минут 15–20, начали включать генераторы, приобретённые ещё во время пресловутого украинского блэкаута 2015 года.

Затем — новость. В электросетевой компании «Кубаньэнерго» сообщили о масштабном отключении линии, снабжающей электричеством Крымский полуостров. «Произошло массовое техническое отключение на линии. Причины выясняются, время на выяснение — два часа», — сообщили журналистам на горячей линии Кубаньэнерго. Позже появились и обещанные выясненные причины, но в очень общем, так сказать, виде. Дескать, произошла авария на подстанции «Тамань» в Краснодарском крае. Но крымские власти тут же поспешили успокоить граждан, что энергоснабжение полуострова будет восстановлено в самое короткое время. Какое только возможно в сложившейся ситуации. В частности, на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов написал: «На подстанции „Тамань“ из-за скачков напряжения сработала противоаварийная автоматика и отключение линий... В течение трех часов энергоснабжение будет восстановлено».

Также власти попросили крымчан соблюдать спокойствие. Но какое там спокойствие! — замечали люди в разговорах друг с другом. Правда слухи о некой диверсии, о том, что «Крым снова обманули», были развенчаны очень быстро. Но раздражение, вполне понятное работающим людям, оставшимся в самый разгар рабочего дня без энергии и связи, чувствовалось. Ведь многие планы у многих жителей полуострова из-за этого поломались.

Делали всё возможное

Примерно через час с небольшим после отключения источник в ГУП «Крымэнерго» сообщил журналистам: магистральные энергосети Крыма снова поставлены под напряжение, подстанцию «Тамань» наладили. Действительно, вскоре после этого в Симферополе, например, возобновили работу уличные светофоры, начали движение троллейбусы. Но во многих магазинах и учреждениях электричества так и не было. Да и мобильной связи тоже (забегая вперёд, стоит отметить, что связь полностью восстановилась гораздо позже, чем было восстановлено электроснабжение всего полуострова).

Тут наконец поступила и официальная информация из Минэнерго России, малопонятная, впрочем, для среднестатистического обывателя. «На подстанции 500 кВ „Тамань“ в результате срабатывания автоматики произошло погашение автотрансформаторов 1 и 2 (500/220/10 кВ, 501 МВА, без выключателей 500 кВ). Аварийный участок был выведен из работы. Поставлен под напряжение автотрансформатор 1, введены в работу 4 кабельно-воздушные линии 220 кВ Крымского энергомоста. Идет набор нагрузки. В настоящее время переток составляет 241 МВт», — сообщили в ведомстве.

Спустя ещё примерно полчаса стало понятно, что ситуация постепенно выравнивается. В частности, и. о. генерального директора Крымэнерго Максим Лойко сообщил, что это госпредприятие восстановило подачу электроэнергии примерно половине потребителей на территории республики. Также Лойко проинформировал, что отдана команда на включение всех резервных источников электроснабжения. И пообещал, что в течение следующего часа «будут запитаны все потребители в Крыму». И добавил, что окончательные причины аварии будут известны после проведения расследования.

Вместе с этим пришли новости и с Кубани. В принципе, никто и не сомневался, что в сложившейся ситуации кубанская сторона делает все возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии в Крым. «Экстренные службы Кубани работают в усиленном режиме. Делаем все возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии как можно скорее», — подтвердил в своем Twitter губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

К счастью, очередной блэкаут почти не повлиял на работу медицинских учреждений республики, оперативно подключённых к генераторам (об этом отчитался Минздрав РК), но вот количество выездов автомобилей скорой медицинской помощи из-за неработающей мобильной связи в эти часы снизилось на 30%. «У нас были перебои как в центральной диспетчерской, так и на периферии. Конкретно сказать, какое количество звонков не поступило из-за отсутствия мобильной связи, сложно. В диспетчерскую поступали звонки со стационарных телефонов, где не идет переадресация с мобильных телефонов. Эта линия работала в штатном режиме. Соответственно, процентов на тридцать снизилось количество выездов», — подытожил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергей Астанкин.

Также отключение электроэнергии в Крыму не повлияло на работу аэропорта Симферополь, как сообщил директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью ООО «Международный аэропорт Симферополь» Игорь Лаптев. «Задержек, связанных с отключением электричества, не было. Аэропорт сразу после отключения электроэнергии перешел на дизель-генераторы», — сказал он.

Чуть больше часа?

Уже после того как свет дали по всему полуострову, резонные вопросы у крымчан вызвало официальное сообщение Россетей о том, что «на восстановление подачи электроэнергии понадобилось чуть больше часа». Ведь у многих в Крыму света на было около трёх часов. Причина же отключения электроснабжения была названа такая: «Оно было нарушено в результате срабатывания автоматических систем противоаварийной защиты на подстанции „Тамань“ и вывода из работы двух трансформаторов». Также выяснилось, что для ликвидации дефицита мощности были задействованы мобильные газотурбинные электростанции, находящиеся на полуострове.

Кстати, пострадали от аварии не только крымчане. В общей сложности под отключение попали почти 2,5 млн человек. В Республике Крым и Севастополе — около 2,35 млн, а в Краснодарском крае — 135,4 тыс. человек, сообщили в Минэнерго РФ.

Также, резюмируя произошедшее ЧП, его последствия не останутся без внимания. Ну как долго ещё Крым будет настолько зависим от внешних источников электроэнергии?..