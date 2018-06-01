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СоциумПроблема

Уровень зависимости

Очередное обесточивание Крыма вызвало вопросы и раздражение

 

В минувшую среду полуостров снова остался без электричества, а заодно и без мобильной связи. Хотя это оказался, так сказать, мини-блэкаут — без света и связи крымчане были от часа до трёх, но он вызвал целый ряд вопросов у жителей полуострова и вполне понятное раздражение. Однако относительно оперативная ликвидация энергетиками чрезвычайной ситуации заслуживает, конечно, благодарности.

 

Как это было

Свет пропал внезапно, в начале четвёртого пополудни, в первый полноценный рабочий день после череды праздников, когда многие крымчане вовсю навёрстывали «поплывший» рабочий график. Сначала гражданам показалось, что электричество вырубили по какой-то причине только у них, и они пытались дозвониться до коллег, друзей и родных, чтобы выяснить, «как у них со светом». Но дозвониться не могли (почти никто), связь тоже «легла». Чуть позже стали появляться и детали произошедшего — без электричества и связи остался весь Крым... Не работали светофоры, терминалы, остановились троллейбусы, лифты вместе с застрявшими в них гражданами. Некоторые учреждения и предприятия, правительственные здания и отделения банков, подождав минут 15–20, начали включать генераторы, приобретённые ещё во время пресловутого украинского блэкаута 2015 года.

Затем — новость. В электросетевой компании «Кубаньэнерго» сообщили о масштабном отключении линии, снабжающей электричеством Крымский полуостров. «Произошло массовое техническое отключение на линии. Причины выясняются, время на выяснение — два часа», — сообщили журналистам на горячей линии Кубаньэнерго. Позже появились и обещанные выясненные причины, но в очень общем, так сказать, виде. Дескать, произошла авария на подстанции «Тамань» в Краснодарском крае. Но крымские власти тут же поспешили успокоить граждан, что энергоснабжение полуострова будет восстановлено в самое короткое время. Какое только возможно в сложившейся ситуации. В частности, на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов написал: «На подстанции „Тамань“ из-за скачков напряжения сработала противоаварийная автоматика и отключение линий... В течение трех часов энергоснабжение будет восстановлено».

Также власти попросили крымчан соблюдать спокойствие. Но какое там спокойствие! — замечали люди в разговорах друг с другом. Правда слухи о некой диверсии, о том, что «Крым снова обманули», были развенчаны очень быстро. Но раздражение, вполне понятное работающим людям, оставшимся в самый разгар рабочего дня без энергии и связи, чувствовалось. Ведь многие планы у многих жителей полуострова из-за этого поломались.

Светофоры отключились. Хорошо, что обошлось без жертв

Делали всё возможное

Примерно через час с небольшим после отключения источник в ГУП «Крымэнерго» сообщил журналистам: магистральные энергосети Крыма снова поставлены под напряжение, подстанцию «Тамань» наладили. Действительно, вскоре после этого в Симферополе, например, возобновили работу уличные светофоры, начали движение троллейбусы. Но во многих магазинах и учреждениях электричества так и не было. Да и мобильной связи тоже (забегая вперёд, стоит отметить, что связь полностью восстановилась гораздо позже, чем было восстановлено электроснабжение всего полуострова).

Тут наконец поступила и официальная информация из Минэнерго России, малопонятная, впрочем, для среднестатистического обывателя. «На подстанции 500 кВ „Тамань“ в результате срабатывания автоматики произошло погашение автотрансформаторов 1 и 2 (500/220/10 кВ, 501 МВА, без выключателей 500 кВ). Аварийный участок был выведен из работы. Поставлен под напряжение автотрансформатор 1, введены в работу 4 кабельно-воздушные линии 220 кВ Крымского энергомоста. Идет набор нагрузки. В настоящее время переток составляет 241 МВт», — сообщили в ведомстве.

Спустя ещё примерно полчаса стало понятно, что ситуация постепенно выравнивается. В частности, и. о. генерального директора Крымэнерго Максим Лойко сообщил, что это госпредприятие восстановило подачу электроэнергии примерно половине потребителей на территории республики. Также Лойко проинформировал, что отдана команда на включение всех резервных источников электроснабжения. И пообещал, что в течение следующего часа «будут запитаны все потребители в Крыму». И добавил, что окончательные причины аварии будут известны после проведения расследования.

Вместе с этим пришли новости и с Кубани. В принципе, никто и не сомневался, что в сложившейся ситуации кубанская сторона делает все возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии в Крым. «Экстренные службы Кубани работают в усиленном режиме. Делаем все возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии как можно скорее», — подтвердил в своем Twitter губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

К счастью, очередной блэкаут почти не повлиял на работу медицинских учреждений республики, оперативно подключённых к генераторам (об этом отчитался Минздрав РК), но вот количество выездов автомобилей скорой медицинской помощи из-за неработающей мобильной связи в эти часы снизилось на 30%. «У нас были перебои как в центральной диспетчерской, так и на периферии. Конкретно сказать, какое количество звонков не поступило из-за отсутствия мобильной связи, сложно. В диспетчерскую поступали звонки со стационарных телефонов, где не идет переадресация с мобильных телефонов. Эта линия работала в штатном режиме. Соответственно, процентов на тридцать снизилось количество выездов», — подытожил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергей Астанкин.

Также отключение электроэнергии в Крыму не повлияло на работу аэропорта Симферополь, как сообщил директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью ООО «Международный аэропорт Симферополь» Игорь Лаптев. «Задержек, связанных с отключением электричества, не было. Аэропорт сразу после отключения электроэнергии перешел на дизель-генераторы», — сказал он.

Чуть больше часа?

Уже после того как свет дали по всему полуострову, резонные вопросы у крымчан вызвало официальное сообщение Россетей о том, что «на восстановление подачи электроэнергии понадобилось чуть больше часа». Ведь у многих в Крыму света на было около трёх часов. Причина же отключения электроснабжения была названа такая: «Оно было нарушено в результате срабатывания автоматических систем противоаварийной защиты на подстанции „Тамань“ и вывода из работы двух трансформаторов». Также выяснилось, что для ликвидации дефицита мощности были задействованы мобильные газотурбинные электростанции, находящиеся на полуострове.

Кстати, пострадали от аварии не только крымчане. В общей сложности под отключение попали почти 2,5 млн человек. В Республике Крым и Севастополе — около 2,35 млн, а в Краснодарском крае — 135,4 тыс. человек, сообщили в Минэнерго РФ.

Также, резюмируя произошедшее ЧП, его последствия не останутся без внимания. Ну как долго ещё Крым будет настолько зависим от внешних источников электроэнергии?..

Илья БОНДАРЕНКО
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 483 от 15 июня 2018 года

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Просмотров: 162 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:08

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