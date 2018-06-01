80 дней лета

Успеют ли симферопольские школы получить лицензию или будут закрыты?

Очередной учебный год позади, и все его участники подводят итоги. Школьники сдают выпускные экзамены, учителя анализируют успехи молодого поколения, а городские власти подсчитывают, с чем придётся встречать уже маячащее на горизонте 1 сентября.

Популярный экзамен

Завершившийся школьный год стал для крымских учеников особенным: Единый государственный экзамен в качестве формы оценки полученных знаний выбрало как никогда много симферопольских выпускников — около 75%. Ребятам предоставили альтернативу — можно было сдать государственный выпускной экзамен. Но большинство всё же отдало предпочтение ЕГЭ, прежде пугавшему всех до истерики. В принципе, ничего удивительного в смене отношения нет: для большинства выпускников и их родителей стали очевидными преимущества экзамена, который одновременно является выпускным и вступительным. К тому же высокие баллы, полученные на ЕГЭ, дают возможность поступить не только в региональный, но и в столичный вуз.

В итоге усиленно готовиться к судьбоносной проверке знаний пришлось не только школьникам, но и городским властям. Во-первых, нужно было увеличить число пунктов проведения ЕГЭ, ведь если в прошлом году на всех симферопольских выпускников хватило шести, то в этот раз потребовалось ещё два дополнительных помещения. Во-вторых, экзаменационные комнаты необходимо было оснастить соответствующим оборудованием: оргтехникой и системой видеонаблюдения. И, наконец, особая гордость чиновников: в этом году распечатывание контрольно-измерительных материалов (заданий для ЕГЭ) производилось прямо в аудиториях, в которых находились экзаменуемые.

Елена Кислицына, заместитель начальника управления образования администрации Симферополя:

«Это было новшество для ребят из Крыма. Рособрнадзор пришёл к выводу, что такая форма выдачи материалов — непосредственно в аудитории — будет абсолютно исключать утечку информации. Нужно было создать определённые условия».

Тем временем те школьники, которым пока рано думать о выпуске, этим летом смогут отдохнуть за счёт муниципалитета. По данным Александра Лупашко, начальника управления молодёжи, спорта и туризма администрации Симферополя, в этом году на оздоровление учащихся из городской казны выделено 58 млн 422 тыс. руб. Этих денег хватило, чтобы купить около 2100 путёвок в детские оздоровительные лагеря «Солнечный» (в Солнечногорском), «Чайка» (в Алуште) и «Орбита» (в Судаке).

Рады молодым кадрам

От минувшего учебного года — к будущему. В симферопольских школах уже начался приём документов в первые и десятые классы.

Елена Кислицына:

«В новом учебном году мы ожидаем увеличения контингента учащихся первых классов. В прошлом управление образования планировало, что их будет порядка 4 тыс., а получило цифру 4,7 тыс. В этом году предполагается приём около 5,5 тыс. первоклассников. Очень большая цифра, и уже понятно, что мы пока не сможем отказаться от второй смены. В принципе, это может стать возможным лишь в том случае, если в городе будут строиться новые школы».

К слову, за последние несколько лет в Симферополе была введена в эксплуатацию всего одна новая школа — в микрорайоне Фонтаны. И, естественно, это не сделало особой погоды для городской системы общего образования.

Ещё одна проблема, сопряжённая с большим количеством учащихся, — тотальный дефицит педагогов. С ним Симферополь живёт уже далеко не первый год, однако проблема постепенно усугубляется: учеников становится всё больше, а учителей — всё меньше.

Елена Кислицына:

«Мы рады молодым педагогическим кадрам! И не просто на словах, но и на деле. В 2017 году было принято постановление администрации города, и нас поддержал весь депутатский корпус, о том, чтобы начинающие педагоги, которые приходят в образовательное учреждение на своё первое рабочее место, ежемесячно получали доплату в размере 5 тыс. руб. Я не знаю подобных примеров в других муниципалитетах Крыма. Считаю, что это очень хорошая поддержка молодым специалистам, потому что зарплата, к сожалению, поначалу у них будет небольшая».

Осталось успеть

В августе все симферопольские школы предстанут перед специальной комиссией, которая будет оценивать степень готовности учебных учреждений к началу занятий. Помимо качества проведённого за лето ремонта, ревизия примет во внимание соответствие стандартным нормам безопасности. Сейчас это одно из обязательных требований для всех школ РФ, и только при его выполнении учебное учреждение может получить лицензию на работу. К сожалению, в сфере безопасности недоработок всё ещё предостаточно. Судите сами. Ограждения есть далеко не везде, хотя наконец готова вся проектно-сметная документация, определены нужные суммы и осталось только получить финансирование. Далее — установка систем видеонаблюдения: наружного и внутреннего. Эти работы стоят дорого, но, благо их отчасти финансирует республиканский бюджет. Та же ситуация с системами автоматической пожарной сигнализации: они до сих пор есть не во всех симферопольских школах, и чтобы ускорить процесс установки, пришлось подключить ресурсы региональной казны. Зато уже во всех общеобразовательных учебных учреждениях столицы есть тревожная кнопка и охранник — эти меры оказались наименее затратными и потому наиболее доступными.

Довольно уныло обстоят дела с лицензированием. Из 50 школ Симферополя лицензию на ведение своей деятельности до сих пор смогли получить только 45. По словам Елены Кислицыной, это связано с тем, что долгое время крымское образование перебивалось как могло, без должного финансирования. А теперь внезапно нужно отремонтировать большинство фасадов, крыш, ограждений и внутренних помещений. У школ без лицензий времени осталось лишь до 1 сентября этого года, чтобы прийти в соответствие с федеральными стандартами. В противном случае город попросту их лишится.

Кстати, уже понятно, что одна школа не успеет подтянуться до уровня заданных параметров и будет ликвидирована. Речь идёт о вечерней сменной школе на ул. Чехова, здание которой находится в ужасном состоянии и не соответствует даже санитарно-эпидемиологическим нормам.