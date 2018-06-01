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СоциумКультура, наука

В Крыму медики и духовенство объединяют свои силы

Архиепископ Лука

В Крыму медики и духовенство объединяют свои силы

В начале этой недели в cимферопольском Свято-Троицком монастыре, где в своё время была архиерейская кафедра архиепископа Симферопольского и Крымского Луки, а ныне покоятся его мощи, чествовали этого священнослужителя, ставшего по праву настоящим святым. Но не только священники и православные прихожане чествовали cвятого угодника Божиего Луку. Память о святителе и профессоре Луке Войно-Ясенецком почитают и крымские ученые, студенты и медики.

Наука и духовенство

В честь святителя Луки в медицинской академии состоялась научно-практическая конференция, которая объединила науку и духовенство. Перед плодотворной работой на площадках международной и междисциплинарной конференции, в стенах академии вспоминали о профессоре и святителе Луке Войно-Ясенецком. Его личности и его деятельности посвящались доклады и выступления участников, обсуждались вопросы современной медицины и религии, а также отдельные аспекты воспитания подрастающего поколения.

Что среди тем конференции обсуждалось как, пожалуй, наиболее значимое? На чем стоило акцентировать внимание? «Обсуждать вопросы выбора в жизни каждого человека, такого выбора, как сделал Святитель Лука, когда в 1921 году он принял священный сан. Это было в годы самых страшных гонений. Пусть этот великий угодник Божий будет всем нам великим ходатаем и помощником во всех делах и начинаниях», — говорит по этому поводу Александр Якушечкин, протоиерей, секретарь Симферопольской и Крымской епархии.

Поучаствовать в научно-практической конференции съехались российские и греческие ученые и священнослужители. С каждым годом имя святителя Луки узнают все больше стран. В одном из отдаленных уголков России в честь профессора Войно-Ясенецкого назван медицинский университет, где проходит много мероприятий, посвященных деятельности святителя Луки. Этот город — Красноярск в Сибири.

Андрей Шульмин, заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Красноярского государственного медицинского университета им. В. Ф. Войно-Ясенецкого:

«Многие находят для себя, кто болеет — утешение, кто трудится — укрепление. Вот молодым ученым, когда они жалуются на тяжелую иногда судьбу, я говорю, что святитель Лука свой научный труд в ссылке заканчивал, будучи заключенным. И поэтому, конечно, он может вдохновить очень многих людей разных сословий и направлений деятельности».

Также на международной научно-практической конференции «Образование, наука, Церковь: совместные ответы на вызовы современной цивилизации» действовали секции, посвященные медицине и богословию, христианскому образованию и психологии, а также жизненному пути святителя Луки. В частности, были представлены междисциплинарные секции и секции по интеграции медицины и богословия, секции, посвященные актуальным догмам современной медицины, причем как фундаментальной, так и клинической.

Некоторым итогом, как нам кажется, стало то, что конференция показала, как наука и Церковь могут плодотворно взаимодействовать. На ней выступали молодые и опытные ученые, студенты и представители духовенства. Все было объединено вокруг темы религии и медицины, вокруг деятельности Валентина Войно-Ясенецкого и его личности. И никаких противоречий, кроме отдельных конструктивных споров, не было. Мир меняется. Он уже изменился. Неправильно теперь сталкивать науку и религию. Они взаимодействуют. И вполне успешно.

Белые халаты

В честь дня памяти архиепископа Симферопольского и Крымского Луки в часовне храма, носящей его имя, состоялся торжественный молебен. На нем, естественно, своё обращение к собравшимся сделал митрополит.

Лазарь, митрополит Симферопольский и Крымский:

«Дорогие братия и сестры! Убежден, что работа данного форума послужит к успешному решению задач, стоящих сегодня перед каждым из нас. Молитвенно желаю вам помощи Божьей, а также плодотворной и успешной работы».

А клирик Свято-Троицкого собора протоиерей Павел Морозенко поздравил врачей, присутствующих на службе, с предстоящим Днем медицинского работника и передал им слова поздравлений от правящего Архиерея, в которых Владыка благодарил медицинских работников, вступивших на путь, освященный стопами Святителя Луки, всех, кто соединил жертвенное служение врача с православной верой: «Поистине лечение болезней, забота о приходящих к вам людях дело нелегкое, но благое. Поэтому ныне я хотел бы еще раз призвать всех вас, дорогие труженики медицины, быть терпеливыми и сострадательными. Отрадно, что уже на протяжении нескольких лет у нас с вами существует благочестивая традиция освящения медицинских халатов у чудотворных мощей владыки Луки. Как же это важно и значимо! Ведь медицинский халат не просто рабочая одежда. Это постоянное напоминание о большой ответственности, которую несет врач перед Богом и пациентом».

Кроме этого, за многолетние труды, помощь больным и страждущим крымских врачей и ученых православная Церковь в этот день наградила орденами Святителя Луки и Святого преподобного Нестора.

Нина АРХИПОВА
Фото Архив «КТ», kiziltash.org
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 483 от 15 июня 2018 года

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Просмотров: 114 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:01

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