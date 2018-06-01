Полдетства в очереди

Что будет, если закрыть один детский сад?

Проблема дефицита мест в дошкольных учебных учреждениях остаётся одной из самых острых в Крыму. Правительство ежегодно открывает десятки детских садов, однако очереди в особо густонаселённых городах почти не движутся. А в некоторых случаях даже смещаются в обратном направлении — если, например, прекращает работу хотя бы один детсад.

Путёвок не будет

Конечно, ситуация с садикоустройством на полуострове — типичное наследие Украины. Когда десятилетиями не то что не решались важнейшие социальные задачи, а ситуация становилась всё хуже. Сейчас сообщений и рапортов о намерениях исправить положение, создать достаточное количество мест в детских садах — много. Постоянно чиновники говорят об этом. И было бы нечестно утверждать, что ничего в этом направлении не делается. Делается. Но у каждой проблемы — много граней. Так и здесь.

В редакцию газеты «Крымский ТелеграфЪ» обратилась постоянная читательница из Симферополя, Елена Обложина. Она — мама двухлетнего ребёнка и вынужденная домохозяйка. Чтобы выйти на работу, Елене необходимо устроить малыша в детский сад. Она сделала всё как положено: своевременно встала на очередь в дошкольное учреждение по месту жительства — детсад «Малинка» (№ 62 на ул. Беспалова, недалеко от гостиницы «Москва»). Всё шло нормально, и наша читательница рассчитывала вскоре получить долгожданную путёвку в детский сад.

«Сейчас, после распределения путёвок в детские сады, я увидела, что очередь не сдвинулась, — рассказывает Елена. — Поехала в министерство образования, чтобы узнать, в чём дело. Там с удивлением узнала, что в связи с закрытием соседнего детсада № 75 („Золотая рыбка“) набор в „Малинку“, в ясельную группу, не проводили. Вместо этого набрали детей из очередников закрытого дошкольного учреждения. Остальные группы также доукомплектовали малышами из „Золотой рыбки“. А сам детсад № 75 закрывают и будут сносить. Персонал собираются увольнять. Мне не понятно, зачем уничтожать хороший большой сад в приличном месте, оставляя людей без работы, а детей без возможности посещать дошкольное учреждение?»

Беспокойство и негодование Елены, как и других родителей, легко понять. Если «Золотую рыбку» снесут, очередь в другие детсады района Марьино не просто перестанет двигаться, но еще и увеличится. Да, здесь есть несколько садиков. В частности, «Оленёнок» на ул. Гончарова. Но он тоже заполнен до предела. Ещё одни — в районе кирпичного завода — сейчас только строится, но пока не ясно, когда будет введён в эксплуатацию. И, опять же, его, скорее всего, заполнят малыши из снесённой «Золотой рыбки».

Снесут или оставят?

Конечно, все эти проблемы возникнут лишь в том случае, если «Золотую рыбку» действительно снесут. На этот счёт родителям пока не дают никакой конкретной и однозначной информации — всё обсуждение остаётся на уровне слухов. Одни говорят, что садик закрыли, чтобы реконструировать, другие — что его всё-таки сровняют с землёй. Однако, по словам заведующей, официального приказа о сносе сада нет — сейчас речь идёт лишь о проведении ремонтных работ.

«Всё это выглядит очень странно, — считает Елена Обложина. — Дело в том, что „Золотая рыбка“, на мой взгляд, в достаточно хорошем состоянии. К тому же этот садик лет на пятнадцать новее, чем та же „Малинка“ или „Оленёнок“. Только в прошлом году на здании поменяли кровлю. Спрашивается, что будет на месте сада, если его снесут? Многоквартирный дом с видом на озеро?»

Чтобы понять, какое будущее всё-таки ждёт «Золотую рыбку» и сотни малышей, живущих в Марьино, мы обратились в Министерство образования, науки и молодёжи РК. По данным ведомства, на сегодняшний день есть только приказ о закрытии сада на летний период. Однако на фасаде здания была обнаружена крупная трещина, которая продолжает увеличиваться в размерах. В связи с этим специальная комиссия МЧС должна провести обследование помещения до конца лета — пока садик не будет работать. Понятно, что сейчас нельзя предсказать, какое решение будет принято. Возможно, здание подлежит ремонту или работам по укреплению каркаса. Но и перспектива полного сноса, увы, не исключена в том случае, если специалисты МЧС сочтут, что детям небезопасно находиться в аварийном помещении. В общем, последнее слово за уполномоченным ведомством: вердикт будет вынесен к концу лета.

Заложники обстоятельств

В данных обстоятельствах сложно однозначно определить правых и виноватых. С одной стороны, правительство республики ратует за безопасность детей и потому готово пойти на закрытие садика, если представители МЧС сочтут его аварийным. Действительно, в случае, скажем, обрушения треснувшей стены последствия могут быть самыми трагическими. Подобный риск явно неуместен, даже на фоне острого дефицита детсадовских мест. С другой стороны, негодование родителей также понятно. Сейчас дети из «Золотой рыбки» распределены между тремя соседними садиками в составе тех же групп. Это чудесно, но что делать тем, кто был в очереди в «Малинку» и «Оленёнок»? Ждать ещё год, а то и больше, пока появятся свободные места?

Конечно, можно попробовать попасть в дошкольное учреждение за пределами своего района. Однако если говорить о Симферополе, то очереди в детсады здесь практически везде. К тому же, как объяснили нашей читательнице, в альтернативных садиках ребёнок получает место лишь в том случае, если кто-то выбыл из группы — приоритет во время набора будет у местных жителей.

Кроме того, родители недоумевают, почему никто не оповестил очередников о том, что набора в садики в этом году не будет из-за ситуации с «Золотой рыбкой»? Всю информацию о происходящем папам и мамам приходится собирать по крупицам в виде слухов. Понятно, что окончательного решения о судьбе аварийного садика пока нет, но ведь можно объяснить людям ситуацию, чтобы они, если сочтут нужным, уже сейчас успели принять какие-либо меры. Например, перевестись в другую очередь.