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СоциумПроблема

Совсем не сладкая доля

Какова ситуация с заболеванием сахарным диабетом на полуострове и как от него беречься

Периодически читатели газеты «Крымский ТелеграфЪ» сообщают в редакцию о своём опыте борьбы с различными заболеваниями. Иногда в их письмах есть и явно рациональные предложения, интересные, мотивирующие примеры. Особенно на фоне официальной медицинской статистики. Случай, о котором мы рассказываем в этой статье, — весьма характерен...

За 25 лет в четыре раза...

Сначала мы поговорим, так сказать, об общих данных. Эти данные — по заболеванию диабетом на территории нашего полуострова — периодически озвучиваются крымскими медиками. И, как показывает практика, медицинская статистика по этой болезни постепенно «идёт в рост». Так, например, несколько месяцев назад главный внештатный специалист Минздрава Крыма по эндокринологии Диана Дунаева сообщила: «В Крыму каждый год выявляется примерно четыре-семь тысяч человек, которые больны сахарным диабетом». Что же касается тенденции, есть вот такая информация: «Сахарный диабет — это заболевание, которое характеризуется постоянным ростом числа пациентов. Всего в мире более 400 млн человек больны диабетом, в России более 4 млн, а в Крыму порядка 50 тысяч. За последние 25 лет увеличилось количество больных сахарным диабетом в четыре раза. С каждым годом это число возрастает — если сейчас сахарный диабет у каждого 11-го человека, то скоро будет у каждого 10-го. Эта болезнь сейчас молодеет и наблюдается во все более раннем возрасте, а в отношении взрослых тенденция остается на одном уровне — старше 50 лет», — сообщила Дунаева.

Есть и соответствующая специфика. В частности, как отмечают специалисты, сахарный диабет делится на I и II тип, но разница в них присуща лишь в разном инсулинном дефиците при началах. «Так или иначе люди со II типом со временем нуждаются в постоянных инъекциях, как пациенты с I типом. Ориентировочно порядка 5% — больные I типом, но инсулинополучающих 16% по Крыму», — говорят медики.

Есть, конечно, определённые проблемы сегодня в сфере здравоохранения в республике (и «КТ» регулярно освещает эту важнейшую тему), но нельзя забывать и о личном отношении граждан к данному заболеванию. От этого очень много зависит.

Владимир Мазурин

О жизни с диабетом

В редакцию «Крымского Телеграфа» пришло письмо крымчанина, рассказавшего о том, как жить с диабетом, как бороться, откуда черпать силы. Характерное, примечательное, надо сказать, письмо. Вероятно, оно может стать мотивирующим, вдохновляющим примером.

«Меня зовут Владимир Мазурин, мне 57 лет. В 24 года на фоне стресса и перенесенного на ногах гриппа заболел диабетом. Я и мои близкие не могли поверить в случившееся, отказывались принять сам факт заболевания. За первый год заболевания перепробовали всё: шарлатанов, духовные практики, целителей, чудо-лекарства. Но всякий раз, после очередной попытки обмануть болезнь, я оказывался в реанимации, растерянный и не понимающий, что делать дальше. Мне удалось встретить врачей, которые научили, как необходимо действовать, чтобы диабет не стал проклятием моей жизни, трагедией моих близких, но стал вынужденным постоянным попутчиком в моем новом образе жизни. Скажу сразу: я не врач. Я — успешный пациент и точно знаю, что всегда проблемы диабетиков — это незнание особенностей заболевания и методов предотвращения развития диабетических осложнений».

Цель же письма, как говорит его автор, — научить стать грамотным пациентом и с помощью практических знаний о диабете научить жить полноценно и счастливо.

«Я всегда занимался спортом: поддержание здоровья было главным мотивом для занятий. Начав строить карьеру инженера, я спорт забросил, зато познакомился с хроническим стрессом. Осенью, на фоне заболевания гриппом, который пришлось переносить на ногах, я неожиданно сильно похудел и потерял сознание на улице. В больнице прозвучал диагноз „диабет I типа“. У меня диабет? Этого не может быть! И мои близкие начали искать любые способы, как отменить диагноз и излечиться. Я ходил по целителям, где ставили иглы, насыпали в район пупка соль и делали термический ожог. Гладили предметом, напоминающим утюг. Часами читали молитвы, обносили горящей свечой, а потом настаивали отказаться от лекарств. И, конечно, всякий раз всё заканчивалось реанимацией. Я ходил на консультации и к врачу-эндокринологу в элитную клинику. Здесь получилось ещё циничнее. Денег брали много, прописали психотропные лекарства и таблетки манинил, заменяющие инсулин. Я стал похож на растение, но уровень сахаров дошел до нормы, и все были в восторге. Врач прозрачно намекнула на премию за отличный результат и, конечно, получила её. Ещё через два месяца сахар снова стал расти, врач объявила, что, видимо, в моём случае терапия без инсулина невозможна, и предложила опять вернуться к уколам. Как же неприятно я был удивлен, когда узнал, что полное или частичное восстановление клеток, вырабатывающих инсулин в организме, — это обычное явление, называется в среде врачей „золотым месяцем диабетика“ и активно используется целителями для зарабатывания денег!

Совет 1. Не тратьте деньги и силы на обещания исцеления. Это никому не помогло, но многих отправило на кладбище раньше времени или, в лучшем случае, осложнило течение заболевания.

Совет 2. Не переносите грипп на ногах, особенно на фоне сильного стресса. Это верный путь в инсулинозависимый диабет».

Крымчанин также рассказывает и о том, почему необходимо найти мотивацию для жизни с диабетом.

«Итак, вы приняли ситуацию, что дальше ваша жизнь будет проходить вместе с диабетом. Теперь необходимо понять для себя, что только от вашей самодисциплины, организованности и мотивации при помощи рекомендаций лечащего врача вы сможете уверенно и полноценно жить, любить, работать, заниматься спортом, рожать и воспитывать детей и двигаться вперёд. Найдите в этом перечне те аргументы, которые убедят вас в необходимости выполнения рекомендаций и правил жизни с диабетом. Кстати, такие аргументы можно найти методом „от противного“, посетив отделение эндокринологии. Договоритесь с лечащим врачом об организации „экскурсии“ к тем, у кого уже есть проблемы с диабетической стопой, пообщайтесь, посмотрите, понюхайте. Уверен, что больше ничего объяснять не потребуется. Неоднократно побывав в больницах, я вообще стал придерживаться мнения, что от лежания в них самая большая польза в получении наглядной информации, что очень скоро произойдет, если игнорировать правила жизни с диабетом. И напротив, есть много примеров великих спортсменов, бизнесменов, артистов и самых обычных людей, которые, несмотря на диагноз, зачастую поставленный с самого детства, смогли добиться в жизни выдающихся результатов: Бобби Кларк (профессиональный хоккеист), Джордж Минно (нобелевский лауреат), Бил Тальберг (чемпион мира по теннису), Шерон Стоун (актриса), Элвис Пресли (певец). Этот список можно продолжать долго. Почитайте биографии этих людей и вы будете поражены: своих успехов они смогли достигнуть в том числе благодаря диабету, заставившему пересмотреть привычки и начать новый, здоровый образ жизни. Вывод: диабет — это не конец жизни, а лишь начало новых возможностей».

Игорь ШИЛОВ
Фото ZudMed.ru, Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 483 от 15 июня 2018 года

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Просмотров: 166 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:44

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