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СоциумПроблема

Много шума из ничего?

Конфликт евпаторийца с рестораном, затянувшийся на три года

В июне 2015 года в доме No 34 на улице Революции в Евпатории открылся ресторан «Модерн». Тогда жильцы пожаловались на нарушение заведением тишины и покоя в многоквартирном доме: подали обращение в городскую администрацию и написали письмо в газету «Крымский ТелеграфЪ» с просьбой осветить проблему (No 363 от 22 января 2016 года). С тех пор прошло почти три года, но конфликт, как выяснилось, всё ещё не исчерпан.

Воз и ныне там

В редакцию газеты «Крымский ТелеграфЪ» пришло письмо от одного из жильцов евпаторийской двухэтажки, в которой разместил свои залы «Модерн», — Олега Свиридова. Он посетовал на то, что несмотря на многократные обращения в горадминистрацию в связи с нарушениями, допускаемыми рестораном, никаких мер по сей день принято не было.

«Ресторан был открыт без согласия жильцов. Время его работы — ежедневно с 9 до 24 часов. Постоянно оттуда слышна изнурительная музыка, — рассказывает Олег Свиридов, житель дома № 34. — Летом это продолжается до двух часов ночи и дольше. В конце смены делают уборку — опять же шумят. Ресторан самовольно захватил часть нашего двора и использует его для производственных целей. Беспокоит и шум от кондиционера, смонтированного прямо под нашими окнами. В связи с безнаказанностью ресторан продолжает над нами издеваться».

По словам евпаторийца, он неоднократно обращался в различные инстанции с просьбой разобраться в ситуации, но с мёртвой точки дело так и не сдвинулось, и «Модерн» работает в прежнем режиме. Мы решили разобраться, в связи с чем муниципалитет вот уже три года игнорирует жалобы граждан? Возможно, дело в некой коррупционной составляющей, частенько всплывающей, когда в конфликте фигурирует коммерческий объект? Или дело в банальном игнорировании чиновниками своих обязанностей?

Закон о тишине

Согласно ФЗ-52, в период с 23 до 7 часов допустимый порог шума составляет 30 дБ. Для сравнения: уровень шума дорожных работ оценивается в 100 дБ, оживлённое автомобильное движение на улице — 80 дБ, плач ребёнка — 78 дБ. Нарушение закона влечёт за собой административную ответственность, причём сумма штрафа увеличивается при повторных нарушениях.

«Шум в ночное время — это нарушение не только закона о тишине, но и общественного порядка, — объясняет руководитель Межрегионального управления ФС Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская. — Жителям, недовольным высоким уровнем шума в ночное время, необходимо обратиться в территориальный отдел Роспотребнадзора и в органы местного самоуправления. Комиссии, созданные при муниципалитетах, имеют полномочия обследовать и фиксировать административные правонарушения».

По закону, если постоянный шум создаёт организация, можно добиться приостановления её деятельности. Олег Свиридов сделал всё как полагается: обратился с жалобой на шум из ресторана в администрацию Евпатории. Муниципалитет также поступил в соответствии с полномочиями и передал вопрос в Роспотребнадзор. Специалисты выехали на место и провели замеры уровня шума. Согласно заключению ведомства, «на момент обследования в помещении торгового зала звучала фоновая музыка, установленный уровень звука создаёт комфортную атмосферу для посетителей и не мешает свободному общению». Также специалисты уточнили, что с руководителем «Модерна» была проведена разъяснительная беседа.

Подозрительные детали

Тем не менее жалобы граждан на шумный ресторан продолжились. Правда в ходе сбора сведений выяснилось, что, собственно, кроме Олега Свиридова, больше никто не жаловался: ни в горадминистрацию, ни в СМИ, ни даже где-нибудь на просторах интернета. По всей видимости, остальных жильцов многоквартирного дома «Модерн» никак не беспокоил.

Вообще, по словам очевидцев, речь идёт о ресторане семейного типа. Там не танцуют. Нет развлекательных программ с ведущими или живой музыкой. Есть лишь музыкальный фон, уровень громкости которого позволяет посетителям общаться с официантами и между собой, не повышая голоса.

Насторожил ещё один нюанс. В своём письме Олег Свиридов просит редакцию посодействовать не только перепрофилированию досаждающего заведения, но и в вопросе предоставления жильцам дома на улице Революции равноценного жилья в более спокойном районе. Однако, поскольку кроме него самого, недовольных в двухэтажке, очевидно, нет, речь идёт о получении новой квартиры только Олегом Свиридовым.

Грешным делом возникает подозрение, что таким образом — путём многолетней борьбы с вроде как шумным и докучливым рестораном — евпаториец мог бы улучшить свои жилищные условия. По данным источника в горадминистрации, на первичном этапе затянувшегося конфликта муниципалитет действительно предложил Свиридову альтернативное жильё, но тот отказался. Почему? Не потому ли, что новая квартира была далековато от моря, в отличие от улицы Революции? Многие собственники квартир в этом районе, к слову, сдают своё жильё отдыхающим и неплохо зарабатывают.

«В силу своих полномочий мы не вправе выходить на место и делать какие-то замеры, поэтому все материалы по обращениям были переданы в территориальное отделение Роспотребнадзора. По их информации, нарушений не установлено, — резюмирует заместитель начальника отдела потребительского рынка горадминистрации Людмила Скоморох. — С 2017 года переписка с Олегом Свиридовым по вопросу нарушения тишины и предоставления ему альтернативного жилья была прекращена. Что характерно, он сам принёс нам копию решения Верховного суда РФ об отказе ему в удовлетворении всех требований. До настоящего времени в администрацию никакой информации о том, что рестораном совершаются какие-то нарушения, не поступало».

В общем, вырисовывается крайне мутная картина. Понятно, что человек имеет право на тишину и возможность спокойно отдыхать в своей квартире. Для достижения этой цели в его распоряжении есть определённый алгоритм действий. Однако в Крыму хватает прецедентов, когда деньги и связи бизнес-дельцов оказываются сильнее нормативов. В то же время нередки случаи, когда граждане пытаются использовать закон в своих корыстных целях.

На чьей стороне правда в рассказанной выше истории, читателям «Крымского Телеграфа», похоже, придётся решать самостоятельно.

Ева ЯВЛЕНСКАЯ
Фото Wikimapia.org.jpg
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 483 от 15 июня 2018 года

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Просмотров: 337 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:09

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