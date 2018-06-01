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Купальщиков накажут за ложную тревогу

Про запреты и правила поведения на воде в летний период напомнили в памятке для отдыхающих

Полезную информацию распространила пресс-служба администрации Керчи. «Водоемы являются опасными в любое время года. Летом они опасны при купании и пользовании плавательными средствами. Опасность чаще всего представляют сильное течение (в том числе подводное), глубокие омуты и подводные холодные ключи», – подчеркивается в сообщении.

При купании запрещается:

- нырять и долго находиться под водой или холодной воде;

- купаться на голодный желудок;

- приводить с собой собак и других животных.

Также запрещено заплывать за границы зоны купания, подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам, катамаранам, гидроциклам, прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов и других сооружений, не приспособленных для этих целей, проводить в воде игры, связанные с нырянием и захватом друг друга, плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных матрасах и камерах (за пределы нормы заплыва).

За подачу криков ложной тревоги будут наказывать.

Отдыхающим советуют прежде чем войти в воду, сделать разминку, выполнив несколько легких упражнений. В воду, по мнению властей, надо входить постепенно, убедившись в том, что температура воды комфортна для тела (не ниже установленной нормы).

Продолжительность купания должна составлять не более 30 минут, при невысокой температуре воды – не более 5–6 минут.

В памятке объясняется и как правильно отдыхать: надо лечь на воду спиной, расправив руки и ноги, расслабиться и помогая себе удержаться в таком положении, сделать вдох, а затем после паузы – медленный выдох.

Евгения ПРИЙМАК
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 483 от 15 июня 2018 года

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Просмотров: 149 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:15

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