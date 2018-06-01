Кизилташское свечение

Истории и легенды одной старинной крымской обители

Как гласит Википедия: «Кизилташский Стефано-Сурожский монастырь — мужской монастырь Феодосийской епархии Украинской православной церкви (Московского Патриархата), расположенный в горах на высоте 400 метров над уровнем моря, выше села Краснокаменка». Но за таким кратким описанием кроется долгая, сложная и интересная история места, полного тайн...

Сложная судьба

Название горного хребта Кизил-Таш в переводе с крымскотатарского означает «Красный Камень» и дано по цвету слагающих его камней. Когда речь заходит об обитателях этих мест, мы ждём тайн и чудес традиционно, даже не предполагая их научного объяснения. Но здесь тайна настоящая. Уютную долину у подножия горного хребта Кизил-Таш, по дороге из Судака в Щебетовку, первые монахи облюбовали ещё во времена иконоборчества. По преданию, в средние века здесь располагалась летняя резиденция архиепископа Стефана Сурожского. Местность эта очень мало изучена археологами, но остатки керамической посуды VIII–IX веков, бронзовые предметы X–XIV веков находят в этом урочище даже простые туристы. Сказывали, что в 1825 году пастух-татарин нашел в пещере древнюю икону Божьей Матери в серебряной ризе. Весть об этом разнеслась среди православных, и сюда устремились паломники. А вскоре монахи Андроник и Пантелеймон построили крохотную глинобитную церквушку. В 1856 году, после посещения Кизилташской обители архиепископом Иннокентием (Борисовым), здесь начал создаваться монастырь. Из Свято-Георгиевского монастыря сюда переселились 11 монахов, настоятелем стал игумен Арсений. По-настоящему расцвела эта отдаленная обитель, когда в ней поселился иеромонах Парфений.

Игумена называли «кизилташским Петром Великим в рясе», ему доверяли наблюдать за ведением дел в окрестных имениях, с ним советовались, его мнением дорожили. Человек принципиальный и честный, он бесстрашно разоблачал злоупотребления и подлог местных управляющих имениями, что и стоило Парфению жизни. Обозленные на священника, лишившиеся должностей управляющие объединились и 22 августа 1866 года убили игумена. Говорят, убийство было страшным, сокрытие следов чудовищным. Всё сопровождалось круговой порукой среди части окрестных жителей. Это событие сильно взволновало людей по всему Крыму. Были публичные суды и дело приобрело даже политическую окраску. За ним следили из самого Петербурга. Но, кстати, все вопросы так и не были раскрыты. До сих пор это убийство носит характер страшной тайны...

Принявший обитель игумен Николай оказался достойным преемником; его стараниями монастырь разросся и окреп. Здесь появились новая церковь и кельи для послушников, каменный дом для настоятеля, трапезная, мастерская, искусственный пруд для разведения карпов. Путь в монастырь паломникам указывали большие кресты, установленные на вершинах окрестных гор. На территории монастыря было два целебных родника, они привлекали богомольцев и страждущих. В древней пещере пробивался освященный иконой источник Святого Стефана Сурожского, а вокруг другого, серного источника Святого Николая Чудотворца, постепенно накопились лечебные грязи, исцелявшие многие недуги.

Радужный крест

Советская власть монастырь закрыла, но до 1923 года монахи служили в церквях, продолжали работать в садах, на полях и виноградниках. Затем в кельях разместили сначала детскую трудовую колонию, потом сельскохозяйственную артель, а церковь переделали в клуб. Рядом после Великой Отечественной войны построили строжайше засекреченный военный городок. Там, в огромных подземных тоннелях, хранились ядерные боеголовки для субмарин Черноморского флота. После распада Союза ядерное оружие вывезли, но городок остался. Настоятель монастыря отец Никон договорился с военным начальством, чтобы разрешили установить над обителью, на вершине горы Сандык, большой металлический крест. Наметили подходящую трещину, прихватили цемент для фиксации. Крест занесли и с большим трудом вправили в глубокую, чуть косоватую расселину. Он и встал немного криво, но так прочно, что ни вынуть, ни покачнуть, а бетон вообще не понадобился. Потом на другой скале поставили ещё один крест, уже ровно. Дальнейшие события нераздельно переплетены с легендами и различных масштабов слухами. Можно поверить, а можно улыбнуться, восприняв этот рассказ как невинную зарисовку.

В день воздвижения того первого креста резко менялась погода; у многих заболели головы (здесь краеведы, рассказывающие на экскурсиях о тайнах монастыря, как правило, говорят о неких трагических событиях в окрестных населённых пунктах типа взрыва гранаты, нелегально хранившейся у одного местного жителя и взорвавшейся ни с того ни с сего, и прочие страшилки, но мы их оставим в стороне. (—Ред.). В Кизилташском монастыре пространство вокруг креста странно засветилось: многие специально пришли, чтобы увидеть это свечение, а люди глубоко верующие усмотрели в этом чудо, небесный знак. Дескать, значит, Богу было угодно, чтобы монастырю дали возможность существовать, несмотря на присутствие рядом воинской части. Что ж...

Рациональное и чудное

Легко назвать чудом любое необъяснимое явление: чудо не нуждается в доказательствах. Однако были и попытки научно истолковать эту природную аномалию. Для этого как раз очень нужны доказательства, но их нет, так что мы вольны поразмыслить над интересной гипотезой, принять её или отвергнуть. Свечение вокруг креста уподоблялось в тот день северному сиянию с его разноцветными полосами. Откуда же оно в Крыму? Как известно из научных статей, в конце ХХ века американские ученые изобрели и построили на Аляске особую установку, с помощью которой можно действовать подобно солнечным протуберанцам, активизируя атмосферу (точнее, тропосферу) в той или иной части земного шара. При этом над любым районом земли можно искусственно создать напряжение в тысячи раз большее, чем то, которое возникает под действием солнечных протуберанцев. В природе (но не в наших широтах) такая активация проявляется именно как северное сияние. Но вот искусственное возбуждение атомов тропосферы как раз и может отозваться радужным сиянием над металлами. Так что граждане, склонные к конспирологическому восприятию событий, усматривают в произошедшем пресловутый «американский след». Что же было на самом деле — загадка. Одна из многих, окружающих и эту местность, и Кизилташский монастырь.